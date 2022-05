Boyun eğmeyenlerin büyük direnişi: Gün gün Gezi'de yaşananlar...

AKP'nin iktidarı boyunca güç aldığı gericilik, işçi düşmanlığı ve emperyalizm hayranlığı Gezi'de duvara toslamıştı.

Gezi Parkı'nı yok edip Topçu Kışlası'nı kuracağını açıklayan ve bunun için halka karşı acımasız bir saldırıya girişen iktidara karşı milyonlar ülkenin her yerinde sokağa çıkmış, AKP karanlığına sokakta meydan okumuştu.

O günlerin üzerinden şimdilerde tam 9 yıl geçti...

Gezi o günden bu yana iktidarın ve içinde bulunulan bu düzenin en büyük korkusu oldu.

Boyun eğmeyenler hakkını aradığında düzenin ne kadar da güçsüzleştiğini gösterdi Haziran günleri.

İktidarın tam tam bu yüzden en büyük korkusu Gezi oldu, her seferinde saldırdı, uydurma davalarla Gezi'yi mahkum etmeye kalkıştı ama attığı hiçbir adım tutmadı.

İktidar nasıl Gezi'yi hukuksuz davalarla ve saldırılarla hedef aldıysa düzenin diğer partileri de Gezi'yi sandığa, düzene hapsetmeye çalıştı, o da tutmadı.

Gezi ne sandığa hapsedilebilir bir eylemdi, ne de kriminal bir vakaydı. Gezi bu halkın tarihteki en meşru ve en güçlü eylemlerinden biri olarak tarihteki yerini çoktan aldı.

Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Berkin Elvan ve Medeni Yıldırım'ın anısına, boyun eğmeyenlerin direnişini, gün gün neler yaşandını bir kez daha hatırlatıyoruz.

BU HALK PADİŞAHA BOYUN EĞMEDİ

İşte halkın direniş günlüğü: 27-28 MAYIS

Gezi Parkı’na yıkım için 27 Mayıs gece 23.00’da çıkarma yapıldı. Erdoğan'ın Topçu Kışlası yapılacak çıkışı karşısında yurttaşlar ilk tepkisini gece geç saatlerde iş makinelerinin karşısına uzanarak yaptı. Yıkım 27 Mayıs gecesi ertelenmişti ancak polislerin söylediği gibi ertesi gün yeniden geldiler ve eylemcilere çok sert bir müdahalede bulunarak parktaki ilk kısmi yıkımı yaptılar. Bu ilk yıkım 28 Mayıs gecesini daha kitlesel hale getirmişti. İşte ilk iki gün yaşananlar:

Gezi Parkı işgali başladı: Biber gazı sıktılar, ağaçları yıktılar http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/gezi-parki-isgali-basladi-biber-...

Gezi Parkı direnişinin efsaneleşen karesi http://haber.sol.org.tr/medya/bu-fotograf-taksimdeki-barbarligi-anlatiyo...

İstanbullu Gezi Parkı’nda sabahlayacak http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/istanbullu-gezi-parkinda-sabahla...

29 MAYIS

29 Mayıs günü Gezi Parkı direnişi fikri iyiden iyiye ortaya çıkmaya başlamış, özellikle sosyal medyada yurttaşlar parkın yıkılarak ağaçların yok edilmek istenmesine büyük tepki göstermeye başlamıştı. Bugün ortaya çıkan polis saldırısı görüntüleri ise yurttaşların polislere karşı ilk bilenişlerinin de sinyallerini verdi.

'Fatih Sultan Mehmet' fetih etkinliğine değil, Gezi Parkı eylemine katılacak http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/fatih-sultan-mehmet-fetih-etkinligi...

Tayyip'in polisi Gezi Parkı'nda 'cinnet' getirdi: Kimi gördüyse gaz sıktı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tayyipin-polisi-gezi-parkinda-...

Erdoğan dalga geçiyor: 'Alan verdik, gelin burada ağaç dikin' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-dalga-geciyor-alan-ver...

30 MAYIS 30 Mayıs sabaha karşı 05.00... Gezi Parkı'na şafak vakti AKP talimatıyla çıkarma yapan polisler parkta nöbette bulunan yurttaşlara gaz yağdırdı. Nöbet çadırları yakıldı, insanlar dövüldü. Aynı gün akşam saatlerinde onbinler büyük direnişin ilk büyük işaretini verdi ve "Bu halk sana boyun eğmez" sloganı ilk kez bugün ortaya çıktı.

AKP'den Gezi Parkı'na şafak saldırısı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akpden-gezi-parkina-safak-saldir...

İşte saldırı ve sonrasında Gezi Parkı'ndan kareler http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/iste-saldiri-ve-sonrasinda-gezi-...

Polis Gezi Parkı'nı ateşe verdi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-gezi-parkini-atese-verdi...

İstanbul boyun eğmiyor, parkına sahip çıkıyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/istanbul-boyun-egmiyor-parkina-s...

31 MAYIS- 1 HAZİRAN

31 Mayıs sabaha karşı 04.30... Bugün yapılan saldırı kelimenin tam anlamıyla bardağı taşıran son damla olmudu. Bu saldırının hemen ardından yüzbinlerce insan başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de alanlara inecekti. AKP'nin 11 yıllık iktidarında gerçekleştirdiği tüm saldırılar, 12 Eylül'den bu yana halkın üzerindeki baskı 31 Mayıs itibariyle artık neredeyse tamamen yok oldu. Halk artık güçlü şekilde haykırmaya başladı: BOYUN EĞMEYECEĞİZ... 31 Mayıs tüm gün kesintisiz polis saldırıları ve direnişle geçti. Saatler ve tarih ilerledi 1 Haziran'a döndü ama halk kararlı şekilde haykırdı: Hükümet istifa... Ve sonunda 1 Haziran'da halk AKP'nin yarattığı korku duvarını, TOMA'ları, gaz bombalarını aştı... Taksim bir kez daha o alanı hakedenlerin elindeydi...

AKP Gezi Parkı'na yine şafak vakti saldırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akp-gezi-parkina-yine-safak-vakt...

Yok artık! Polis Gezi Parkı saldırısı sonrası bir de hatıra fotoğrafı çektirdi... http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/yok-artik-polis-gezi-parki-saldi...

İşte AKP faşizminin görüntüleri: Divan Oteli saldırısı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-akp-fasizminin-goruntuler...

Taksim'de esnaftan polise büyük tepki: YETER! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimde-esnaftan-polise-buyuk...

Polis askeri böyle tehdit etti: 'Buraya da gaz bombası atacağım' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-askeri-boyle-tehdit-etti...

Gezi Parkı nöbeti başladı, eylemler mahallelere yayıldı... http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/gezi-parki-nobeti-basladi-eyleml...

Tüm Türkiye ayakta! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tum-turkiye-ayakta-guncelleme-...

Polis Adana'da da saldırıyor, halk direniyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-adanada-da-saldiriyor-ha...

TKP: AKP defolup gitmelidir! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkp-akp-defolup-gitmelidir-haberi-73871

Tüm Türkiye ayakta, Erdoğan hala marjinaller masalı anlatıyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tum-turkiye-ayakta-erdogan-hal...

Ankara'da polis saldırmaya başladı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-polis-saldirmaya-basl...

Basının sansürüne karşılık NTV basıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basinin-sansurune-karsilik-ntv...

Ankara çatışmalar devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankara-catismalar-devam-ediyor...

Yüzlerce yaralı var: Allani'nin durumu kritik http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yuzlerce-yarali-var-allaninin-...

Beşiktaş'ta polis terörü sürüyor.. http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/besiktasta-polis-teroru-suruyo...

Tüm Türkiye sokakta, eylemdeydi ! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/tum-turkiye-sokakta-eylemdeydi-h...

2 HAZİRAN

Taksim'in halk tarafından alınması ve polisin dışarı çıkmak zorunda kalmasının ardından eylemlerin nasıl süreceği merak konusu olurken, Ankara'dan yoğun saldırı haberleri gelmeye devam etti. Ankaralılar polisin tüm vahşi saldırılarına büyük bir kararlılıkla saatlerce direndi. Benzer şekilde tüm Türkiye sokaklara döküldü, polis pek çok noktada halka vahşice saldırdı ama saldırılar kimseyi yıldırmadı.

Tüm ülkede 'Tayyip istifa' sesleri http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/tum-ulkede-tayyip-istifa-sesleri...

Afyon'da polis yine saldırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/afyonda-polis-yine-saldirdi-habe...

Berlin'de 'AKP İstifa!' sesleri http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/berlinde-akp-istifa-sesleri...

Portekiz'de öğrencilerden direnişe destek http://haber.sol.org.tr/dunyadan/portekizde-ogrencilerden-direnise-deste...

Bodrum'da polisin saldırılarına karşı halk böyle direndi http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/bodrumda-polisin-saldirilarina-k...

Samsun'da binler sokağa döküldü, polis halka saldırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/samsunda-binler-sokaga-dokuldu-p...

Ankara'da panzer bir eylemciyi böyle ezdi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-panzer-bir-eylemciyi-...

Ankara'da polis gerçek mermi kullandı iddiası: Yaralanan eylemcinin durumu kritik http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-polis-gercek-mermi-ku...

CNN'e çağrı: Satılık medya ile anlaşmanızı iptal edin http://haber.sol.org.tr/medya/cnne-cagri-satilik-medya-ile-anlasmanizi-i...

Duman'dan Gezi Parkı direnişine destek şarkısı: Eyvallah http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dumandan-gezi-parki-direnisine...

Taksim'de 'boyun eğmeyenler' buluştu: Direniş sürüyor! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimde-boyun-egmeyenler-bulu...

Ankara'da binler toplandı, polis yine saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-binler-toplandi-polis...

Erdoğan onbinleri "birkaç çapulcu" ilan etti, 'diktatörlük kanımda yok' dedi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-onbinleri-birkac-capul...

İzmir'de AKP binası ateşe verildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-akp-binasi-atese-veril...

Eskişehir'de polis saldırdı, halk sokaklara döküldü! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/eskisehirde-polis-saldirdi-halk-...

Beşiktaş'ta polis yine saldırdı, Halk direniyor! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/besiktasta-polis-yine-saldirdi...

Türkiye'nin her noktasında 'tencere ve Tayyip istifa' sesleri... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiyenin-her-noktasinda-tenc...

soL gazetesi noktayı koydu: 'DİKTATÖR ÇILDIRDI' http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesi-noktayi-koydu-diktator-cildir...

Redhack'ten açıklama: İstanbul'da öldürülen eylemci Redhack üyesi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/redhackten-aciklama-istanbulda... Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne polis saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankara-nazim-hikmet-kultur-mer...

İskenderun'da TKP'lilere polisten silahlı saldırı! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/iskenderunda-tkplilere-polisten-silah...

Öldürmek için ateş ediyorlar: Polis böyle nişan aldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/oldurmek-icin-ates-ediyorlar-p...

Onun adı artık POMA! Beşiktaş'ta eylemciler iş makinasını ele geçirdi... http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/onun-adi-artik-poma-besiktasta-e...

Barselona'dan Taksim'e selam http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/barselonadan-taksime-selam-haberi-...

Niğde'de halk sokakta http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/nigdede-halk-sokakta-haberi-73976

3 HAZİRAN 3 Haziran'da AKP saldırganlığı sonucunda genç işçi Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetti. Artık AKP saldırdıkça, halk direncini gittikçe arttırdı. İskenderun'da TKP'lilerin kullandığı araca ateş açan polis artık saldırıda sınır tanımazken, Türkiye'nin birçok yerinde kitlesel eylemler devam etti. Güne damgasını ise lise ve üniversite öğrencileri vurdu.

AKP saldırıları sonucunda genç işçi Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetti http://haber.sol.org.tr/soldakiler/akp-saldirilari-sonucunda-genc-isci-m... Polisin ateş açarak saldırdığı TKP'lilerin aracından ilk kareler! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-ates-acarak-saldirdigi...

Türkiye AKP'ye boyun eğmiyor: Dakika dakika tüm Türkiye'de yaşananlar http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-akpye-boyun-egmiyor-da...

AVM'de binler 'Her yer Taksim, Her yer Direniş' dedi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/avmde-binler-her-yer-taksim-he...

Sudan Komünist Partisi'nden Türkiye halkına dayanışma mesajı http://haber.sol.org.tr/dunyadan/sudan-komunist-partisinden-turkiye-halk...

Üniversiteler de AKP'ye karşı eyleme geçti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/universiteler-de-akpye-karsi-e...

Dünya'dan Türkiye'ye destek büyüyor! http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/dunyadan-turkiyeye-destek-b...

NTV çalışanları binadan indi, eyleme katıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ntv-calisanlari-binadan-indi-e...

Beşiktaş'ta polis saldırısı sürüyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/besiktasta-polis-saldirisi-sur...

İzmir'de binler buluştu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-binler-bulustu-haberi-...

Kadıköy AKP'ye 'boyun eğmiyor' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kadikoy-akpye-boyun-egmiyor-gu...

Ankara'da on binler polis saldırısına rağmen yürüyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-on-binler-polis-saldi...

KKE ve KNE: Türkiye halkının yanındayız http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/kke-ve-kne-turkiye-halkinin...

Antakya'da polis bir genci alnından vurarak öldürdü iddiası! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyada-polis-bir-genci-alni...

Bartın da direnişte http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/bartin-da-direniste-haberi-74079

Fazıl Say, Çapulcu Mozart ve Alkolik Beethoven http://haber.sol.org.tr/medya/fazil-say-capulcu-mozart-ve-alkolik-beetho...

Alaska'dan direnişçilere selam! http://haber.sol.org.tr/el-kapilari/alaskadan-direniscilere-selam-haberi...

Ölen gencin amcası Erdoğan’a isyan etti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/olen-gencin-amcasi-erdogana-is...

Fethullah Gülen'e göre polis 'şefkatinden vuruyor' http://haber.sol.org.tr/dunyadan/fethullah-gulene-gore-polis-sefkatinden...

4 HAZİRAN

4 Haziran'da yine yüzbünlerce insan sokaklara çıkarak "hükümet istifa" dedi. Günün en ilginç iki haberi Bülent Arınç'ın hükümet adına "alttan girip üsten çıkmaya" çalıştığı konuşma ve Twitter gözaltıları oldu. Bugün de bazı bölgelerde polis saldırıları olurken, dünyadan da dayanışma mesajları gelmeye devam etti.

Şikago'da Gezi Parkı eylemleri dördüncü güne girdi http://haber.sol.org.tr/dunyadan/sikagoda-gezi-parki-eylemleri-dorduncu-...

NTV çalışanlarını topladı ve özür diledi: Hata yaptık http://haber.sol.org.tr/medya/ntv-calisanlarini-topladi-ve-ozur-diledi-h...

Arınç'tan bildik taktik: Alttan girdi, üstten çıktı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/arinctan-bildik-taktik-alttan-...

Erzincan'da 'Hükümet istifa' diyen halka polis saldırısı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erzincanda-hukumet-istifa-diye...

Yunan Kadınlar Türkiye'deki direnişi selamladı http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/yunan-kadinlar-turkiyedeki-...

Türkiye boyun eğmiyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-boyun-egmiyor-eylemler...

Antakya'da Abdullah'ın cenazesinin ardından polis saldırısı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyada-abdullahin-cenazesin...

TKP'den Türkiye'yi sarsan halk eylemleri ile ilgili deklarasyon http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-turkiyeyi-sarsan-halk-eylemler...

İhsan Varol'dan eylemlere 'sorularla destek' http://haber.sol.org.tr/medya/ihsan-varoldan-eylemlere-sorularla-destek-...

İzmir Emniyet Müdürü: 'Eli sopalılar sivil polis' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmir-emniyet-muduru-eli-sopal...

Alışkanlık yaptı: Polis eğlence olsun diye su sıkıyor! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/aliskanlik-yapti-polis-eglence...

Avukatlar İstanbul Adliyesi'ni miting alanına çevirdi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/avukatlar-istanbul-adliyesini-...

Bir öğrencinin sınav kağıdı: Sınava değil sokağa! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bir-ogrencinin-sinav-kagidi-si...

Ankara’da polisten lise öğrencilerine işkence! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-polisten-lise-ogrenci...

Irak Kürdistanı'ndan direnişe selam http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/irak-kurdistanindan-direnis...

Erdoğan'a Fas'ta soğuk duş iddiası! http://haber.sol.org.tr/dunyadan/erdogana-fasta-soguk-dus-iddiasi-haberi...

İzmir'de on binler buluştu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-on-binler-bulusmaya-ba...

Böyle vahşet görülmedi: Polis'in ateşin içine attığı yurttaş bir gözünü kaybetti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/boyle-vahset-gorulmedi-polisin...

Fasişt her yerde faşist: Erdoğan'a kim destek verdi? http://haber.sol.org.tr/dunyadan/fasist-her-yerde-fasist-erdogana-kim-de...

İzmir'de 38 genç tweet attığı gerekçesiyle gözaltında http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-38-genc-tweet-attigi-g...

Eylemlerden yaratıcı kareler... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eylemlerden-yaratici-kareler-h...

Yunanistan Komünist Partisi'nin TKP ve Türkiye halkıyla dayanışma eyleminden bir kare

5 HAZİRAN

5 Haziran'a damgasını vuran AKP'ye karşı greve çıkan emekçiler oldu. Ülkenin dört bir yanında çok büyük eylemler gerçekleşti. Bunun dışında Erdoğan'ın eylecileri "çapulcu" ilan etmesinin ardından bu söz de eylemin simgelerinden biri haline dönüştü.

'Çapulcu' Chomsky'den mesaj var http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-38-genc-tweet-attigi-g...

Bobilerden 'Orantısız basın' http://haber.sol.org.tr/medya/bobilerden-orantisiz-basin-haberi-74179

İşte AKP vahşetinin bilançosu: En az 4177 yaralı, 2 ölü, 10 kişi gözünü kaybetti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-akp-vahsetinin-bilancosu-...

Kıbrıs Barış Konseyi'nden TKP'ye ve Gezi direnişine destek http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/kibris-baris-konseyinden-tk...

Polis 'astım hastası var' diye uyarılan eve gaz sıktı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-astim-hastasi-var-diye-u...

Beşiktaş'ta dün gece de çatışmalar sürdü http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/besiktasta-dun-gece-de-catisma...

ÇARŞI grubundan ikinci el 'satılık TOMA' ilanı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/carsi-grubundan-ikinci-el-sati...

Bugün ülkede grev var! Ankara'da grevcilere polis saldırısı, Rize'de linç girişimi http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/bugun-ulkede-grev-var-ankarada-gre...

Kemal Okuyan yazdı: 'Örgütsüzlük bir erdem midir?' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kemal-okuyan-yazdi-orgutsuzluk...

TKP Taksim Meydanı'nda direniş kürsüsü kurdu http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkp-taksim-meydaninda-direnis-kursusu...

Taksim Dayanışması Bülent Arınç ile görüştü http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-bulent-arin...

Gözaltıların serbest bırakılması talebi 5 dakikada reddedildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gozaltilarin-serbest-birakilma...

Davutoğlu'ndan Kerry'ye Gezi Parkı açıklaması: 'E sizde de insan öldü' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/davutoglundan-kerryye-gezi-par...

Tam istediği gibi, Erdoğan bu 'gazeteciye' bayılacak! http://haber.sol.org.tr/medya/tam-istedigi-gibi-erdogan-bu-gazeteciye-ba...

Erdoğan’ın 'çapulcu'su dünya literatürüne katkı oldu: ‘Chapulling’ http://haber.sol.org.tr/dunyadan/erdoganin-capulcusu-dunya-literaturune-...

Belçikalı barışseverler Aydemir Güler'le görüştü http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/belcikali-barisseverler-ayd...

Hollanda'dan Türkiye'ye selam http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/hollandadan-turkiyeye-selam...

TDK 'çapulcu'nun tanımını değiştirdi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tdk-capulcunun-tanimini-degist...

Rize'de bugün ne oldu? http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/rizede-bugun-ne-oldu-haberi-74224

Yurtdışındaki akademisyenlerden Taksim’e selam http://haber.sol.org.tr/dunyadan/yurtdisindaki-akademisyenlerden-taksime...

Gezi Parkı eylemine katılanlar anlatıyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parki-eylemine-katilanlar...

6 HAZİRAN

Gezi Parkı Direnişi’nin 11. gününde Erdoğan kaçarcasına gittiği Fas’tan yurda dönüyordu. 6 Haziran’ı 7 Haziran’a bağlayan gece Türkiye’ye dönen Erdoğan’ı bindirilmiş kıtaları karşılarken Türkiye’nin her yeri eylem alanına döndü. Halk Erdoğan’ı ona yakışacak şekilde karşıladı: “AKP GİDECEK BU İŞ BİTECEK!”

Çarşı iş makinesine düz kontak yapınca, İnönü Stadı'nın yıkımı durdu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/carsi-is-makinesine-duz-kontak...

Gezi eylemcilerine 'darbe' sorgulaması http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-eylemcilerine-darbe-sorgu...

Erdoğan Uzak Doğu'da bile alay konusu oldu! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-uzak-doguda-bile-alay-...

Boğaziçi Caz Korosu: Çapulcu musun vay vay, eylemci misin vay vay... http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/bogazici-caz-korosu-capulcu-musun-v...

İtalya Komünist Gençlik Cephesi'den TKP ile dayanışma eylemi http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/italya-komunist-genclik-cep...

Çapulcu Erasmus öğrencilerinden de destek var! http://haber.sol.org.tr/dunyadan/capulcu-erasmus-ogrencilerinden-de-dest...

'Önce ağaçları savunuyorduk, şimdi yurdu...' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/once-agaclari-savunuyorduk-sim... Polisin üzerine kepçeyle giden küçük direnişçi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-uzerine-kepceyle-giden...

Zorba geliyor, Boyun Eğmeyenler Taksim’e! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/zorba-geliyor-boyun-egmeyenler-taksim...

Erdoğan ‘çapulcu’ ilan etti, Gülen ‘çerik-çürük nesil’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-capulcu-ilan-etti-gule...

Erdoğan hala 'Topçu Kışlası' diyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-hala-topcu-kislasi-diy...

İsrail Barış ve Dayanışma Komitesi'nden Gezi Direnişi açıklaması http://haber.sol.org.tr/dunyadan/israil-baris-ve-dayanisma-komitesinden-...

Yeni Şafak TKP’yi yasadışı ilan etti, hedef gösterdi! http://haber.sol.org.tr/medya/yeni-safak-tkpyi-yasadisi-ilan-etti-hedef-...

Erdoğan konuştu borsa çakıldı http://haber.sol.org.tr/ekonomi/erdogan-konustu-borsa-cakildi-haberi-74273

Daha çok korkun gericiler, bu halk elbet sizi de bulacak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/daha-cok-korkun-gericiler-bu-h...

Yine 'eli sopalı siviller' saldırısı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yine-eli-sopali-siviller-saldi...

Türkiye Başbakan'ı 'karşılıyor'! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-basbakani-karsiliyor-g...

Çapulcu diyip geçme! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/capulcu-diyip-gecme-haberi-74292

Erdoğan halka savaş ilan etti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-halka-savas-ilan-etti-...

7 HAZİRAN

Direnişin 11. gününde yine yüzbinler ülkenin dört bir yanında AKP’ye karşı sokaklardaydı. İstanbul ve Ankara’da halk hemen hemen tüm ilçelerde sokaklara dökülürken hükümetin istifası istendi. Taksim’de halkın kontrolü 6. günü geride bırakırken, barikatlar sağlamlaştırıldı. Direnişe en büyük desteği veren kesimlerden sanatçılar her geçen gün oldukça yaratıcı eylem ve şarkılar üreterek Gezi direnişini selamlıyor, bugünün bir diğer güzel haberi Gezi Direnişi’nin ilk kitabının çıkmış olması oldu. İşte 11. Günde Gezi Direnişi ve Türkiye:

'Tencere tava hep aynı hava' sözlerine Kardeş Türküler’den güzel yanıt http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/tencere-tava-hep-ayni-hava-sozlerin...

İzmirli sanatçılardan etkileyici gösteri: Direnişin balesi http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/izmirli-sanatcilardan-etkileyici-go...

Direniş şarkılarına yenileri ekleniyor: TOMA'dan su atarlar... http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/direnis-sarkilarina-yenileri-ekleni...

Bulgar Komünistler Birliği'nden Gezi Direnişi açıklaması: 'Boyun eğme' http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/bulgar-komunistler-birligin...

Üniversite öğrencisine işkence yaptılar, 'Tayyip'i seviyorum' dedirtmek istediler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/universite-ogrencisine-iskence...

İşte o gecenin görüntüleri: 31 Mayıs akşamı İstiklal... http://haber.sol.org.tr/soldakiler/iste-o-gecenin-goruntuleri-31-mayis-a...

Torna tezgahından çıkmış gibiler: 'Erdoğan sana canımız feda' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/torna-tezgahindan-cikmis-gibil...

9 yaşındaki küçük kızın Gezi Direnişi değerlendirmesi: 3 yaşından beri eylemlere gidiyorum böyle eylem görmedim http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/9-yasindaki-kucuk-kizin-gezi-d...

Torna tezgahından çıkmış gibiler: 'Erdoğan sana canımız feda' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/torna-tezgahindan-cikmis-gibil...

Boyun eğmeyenler Taksim'e yürüdü: AKP gidecek bu iş bitecek http://haber.sol.org.tr/soldakiler/boyun-egmeyenler-taksime-yurudu-akp-g...

Erdoğan'ı karşılayan AKP'liler sloganı tutturamadı: 'Tayyip şaşırma, sabrımızı taşırma' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogani-karsilayan-akpliler-s...

Sık bakalım: BilimsoL, polis gazının kimyasını ele aldı http://haber.sol.org.tr/bilim-teknoloji/sik-bakalim-bilimsol-polis-gazin...

Antakya’da dün yine onbinler yürüdü http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyada-dun-yine-onbinler-yu...

Paranın saltanatına karşı Dilek'in sokakları http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/paranin-saltanatina-karsi-dile...

Gezi Parkı direnişinin ilk kitabı: Gezi Günlükleri çıktı http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/gezi-parki-direnisinin-ilk-kitabi-g...

Erdoğan eylemler sonrası paçayı kurtarmanın peşinde... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-eylemler-sonrasi-pacay...

İzmir'den direniş manzaraları... http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/izmirden-direnis-manzaralari-hab...

Eskişehir'de akademisyenlerden yürüyüş http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/eskisehirde-akademisyenlerden-yu...

Tüm ülke yine ayakta! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tum-ulke-yine-ayakta-guncellem...

8 HAZİRAN

8 Haziran’da Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı olan onbinlerce kişi Taksim’de buluştu. 9 Haziran’da yapılacak büyük miting için Taksim’e çağrı yapıldı. Polisin Ankara’daki saldırısı da sürerken, Ankara’da onbinler direnmeye devam etti. Artık gözler yarın başta Ankara, İstanbul ve tüm Türkiye’de sokağa çıkacak milyonlarda…

ABD'den de direnişe selam var http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/abdden-de-direnise-selam-va...

Eli öpülesi nineden direnişçilere ekmek yardımı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eli-opulesi-nineden-direniscil...

TKP'den mücadele kardeşlerine mesaj http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-mucadele-kardeslerine-mesaj-ha...

'Milyonlar yarın Taksim'e!' http://haber.sol.org.tr/soldakiler/milyonlar-yarin-taksime-haberi-74381

Yurtdışındaki akademisyenlerden Gezi Parkı açıklaması http://haber.sol.org.tr/dunyadan/yurtdisindaki-akademisyenlerden-gezi-pa...

Gezi Parkı Direnişi'nin ilk belgeseli çekildi http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/gezi-parki-direnisinin-ilk-belgesel...

Taksim tarihi günlerinden birini yaşıyor: Yüz bini aşkın taraftar meydanda... http://haber.sol.org.tr/spor/taksim-tarihi-gunlerinden-birini-yasiyor-yu...

AKP İstanbul ve Ankara'da gövde gösterisine hazırlanıyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-istanbul-ve-ankarada-govde...

Ankara'da polis direnişçilere saldırdı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankarada-polis-direniscilere-sal...

9 HAZİRAN

9 Haziran’da İstanbul’da yüzbinler Taksim’de buluşarak çok güçlü bir sesle “Diktatöre boyun eğmeyeceğini” ilan ederken, Ankara’da Erdoğan’ı protestoyla karşılayan binlerce yurttaş yine ağır bir polis saldırısına maruz kaldı. Erdoğan halkın yüzbinler olup sokaklarda olmasına tahammül edemeyerek “anladığınız dilde konuşuruz” diyerek tehdit yağdırdı. Başbakan tehditlerini sürdürürken farkında olmadığı tek şey var: Halk artık korku duvarını aştı ve bir daha padişaha boyun eğmeyecek. 9 Haziran’da Gazi Mahallesi’nde, Ankara’da ve diğer illerde polis saldırısına karşı direnen, birçok yerde sokaklardan ayrılmayan halk bunu her geçen gün daha büyük kararlılıkla ilan ediyor.

İstanbul'da yüzbinler padişaha boyun eğmeyeceğini haykırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/istanbulda-yuzbinler-padisaha-...

Erdoğan tehdit etti, polis Ankara'da saldırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/erdogan-tehdit-etti-polis-ankara...

Direnişteki İzmir'de 'Halk Meclisi' kuruldu http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/direnisteki-izmirde-halk-meclisi...

Erdoğan'dan tehdit: 'Anladığınız dilden yanıt veririm' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogandan-tehdit-anladiginiz-...

Gezi Parkı Direnişi'nin şarkıları... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parki-direnisinin-sarkila...

Gazi halkı direnmeye devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gazi-halki-direnmeye-devam-edi...

AKP Taksim Meydanı'nın boşaltılmasını isteyecekmiş: Başka arzunuz? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-taksim-meydaninin-bosaltil...

Vali Mutlu yüzbinlerin tepkisini görünce 'çapulcu' oldu: Gezi Parkı, kuş sesleri ve ıhlamur kokusu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/vali-mutlu-yuzbinlerin-tepkisi...

Houston'dan Gezi Parkı direnişine destek http://haber.sol.org.tr/dunyadan/houstondan-gezi-parki-direnisine-destek...

Dünyanın her yerinden Gezi Parkı için yemek siparişi yağdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dunyanin-her-yerinden-gezi-par...

Kolera günlerinde aşk: Yeniden ve yeniden Doğmak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kolera-gunlerinde-ask-yeniden-...

Başbakan Erdoğan çapulcunun tanımını da yaptı... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-erdogan-capulcunun-ta...

Türkiye boyun eğmiyor: Sivas'ın Arık Köyü'nden destek mesajı... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-boyun-egmiyor-sivasin-...

Binlerce Mersinli sokağa döküldü http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/binlerce-mersinli-sokaga-dokul...

‘Çanakkale inlesin, sağır sultan dinlesin’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/canakkale-inlesin-sagir-sultan...

Direnişin mekânları “Çapulcuların” çağrısı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/direnisin-mekanlari-capulcular...

10 HAZİRAN

Tüm ülkeye yayılan Gezi Parkı direnişinin 14. günü de geride kaldı. Binlerce insan yine ülkenin her yerinden sokaklardaydı. Bugünün bir diğer kritik haberi 6.5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısının hemen ardından Bülent Arınç’ın yaptığı açıklamalar oldu. Gezi Parkı’na saldırı sinyali verilirken, günün en çok konuşulan olayı ise AKP’li tüm yetkililerin canla başla savunduğu polisin Ankara’da Ethem Sarısülük’ü vurduğunu gösteren görüntüler oldu Görüntüler AKP faşizminin geldiği noktayı gözler önüne sermesi açısından da oldukça önemli.

AKP tehdit etmeye devam etti: Yasadışı eylemlere izin verilmeyecek, gerekenler yapılacak

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-tehdit-etmeye-devam-etti-y...

İşte Ethem Sarısülük'ün vurulma görüntüleri (Deşifre edilmiş) http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-ethem-sarisulukun-vurulma...

ODTÜ'lü öğretim elemanlarından ve çalışanlardan Gezi'ye destek: ODTÜ ayakta! http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/odtulu-ogretim-elemanlarindan-ve-c...

Ankara'da binler yine sokaklarda: Polis halka saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-binler-yine-sokaklard...

30 Alman profesörden Gül ve Erdoğan’a çağrı: ‘Polis şiddetini durdurun’ http://haber.sol.org.tr/dunyadan/30-alman-profesorden-gul-ve-erdogana-ca...

TKP'den açıklama: 'Tayyip'i başkası değil, halk götürüyor' http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-aciklama-tayyipi-baskasi-degil...

Gezi Direnişi'ne hakim ve savcılardan destek http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-direnisine-hakim-ve-savci...

Hayatını kaybeden komiserin ailesi isyan etti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/hayatini-kaybeden-komiserin-ai...

Borsa açılmadı! http://haber.sol.org.tr/ekonomi/borsa-acilmadi-guncelleme-1050-haberi-74453

Taksim Dayanışması: Başbakan kimle görüşecek biz de merak ediyoruz' http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/taksim-dayanismasi-basbakan-kiml...

Direniş görüntüleri Fazıl Say'ın müziğiyle birleşirse... http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/direnis-goruntuleri-fazil-sayin-muz...

Yeni Şafak bu sefer 'uçtu': 'Halk ayaklanmasının provası tiyatroda yapılmış!' http://haber.sol.org.tr/medya/yeni-safak-bu-sefer-uctu-halk-ayaklanmasin...

Alman Komünist Partisi'nden TKP'ye destek http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/alman-komunist-partisinden-...

11 HAZİRAN

Direnişin 15. gününde AKP Taksim'e saldırısını yeniden başlattı. İnanılmaz bir vahşet uygulayan AKP'ye karşı halk saatler boyunca direndi. Ankara'da da saldıran AKP'ye karşı tüm ülke ayağa kalktı. Özellikle Taksim'deki saldırı AKP'nin halk korkusunu bir kez daha ortaya koymuş oldu. On binlerce insana saatler süren akıl almaz bir saldırı uygulandı ancak halk Gezi Parkı'ndan ayrılmadı.

Hükümet emri verdi, polis Taksim'e saldırıya başladı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/boyun-egmeyenlerin-buyuk-diren...

Taksim'e metro ve füniküler seferleri durduruldu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksime-metro-ve-funikuler-sef...

İşte AKP'nin Gezi Parkı saldırısından kareler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-akpnin-gezi-parki-saldiri...

Erdoğan konuşuyor: yalan yalan yalan... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-konusuyor-yalan-yalan-...

AKP yine insanlık dışı şekilde saldırıyor: Evren Köse'nin durumu ağır http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-yine-insanlik-disi-sekilde...

Ankara polis işgali altında! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankara-polis-isgali-altinda-gu...

Faşist İstanbul Valisi sıkıyönetim ilan etti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fasist-istanbul-valisi-sikiyon...

Taksim Dayanışması: 'Halkımızı desteğe davet ediyoruz' http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/taksim-dayanismasi-halkimizi-deste...

Başbakan layığını buldu: Hülya Avşar! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-layigini-buldu-hulya-...

12 HAZİRAN

11 Haziran'daki büyük polis saldırısının ardından direnişin 16. gününde de on binler Gezi Parkı'nda toplandı. Halk başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yine sokaklara dökülürken, talep aynıydı: Hükümet istifa... Halkın bu talebine gözünü kapatan AKP kurmayları bir yandan halkın gözünü korkutma amacıyla tehdit açıklamaları yaparken, diğer yandan da kendince belirlediği temsilcilerle "referandum" adımına hazırlanıyor. Milyonların direnişi sonucunda referandum hilesini kabul etmeyeceğini açıklayan direnişçiler mücadelesini sürdürmekte kararlı.

Polisin vurduğu Ethem Sarısülük'ün beyin ölümü gerçekleşti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-vurdugu-ethem-sarisulu...

On binler yine Taksim'de! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/on-binler-yine-taksimde-guncel...

Ankara eylemlere devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankara-eylemlere-devam-ediyor-...

AKP'nin dünkü saldırılarında korkunç bilanço http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-dunku-saldirilarinda-ko...

İşte AKP vahşeti: Bu çığlığı unutmayacağız http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-akp-vahseti-bu-cigligi-un...

Medya büyük provokasyonu görmedi, utanın! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/medya-buyuk-provokasyonu-gorme...

CNN'den Başbakan'ın danışmanına: 'Bayım, şov bitti' http://haber.sol.org.tr/medya/cnnden-basbakanin-danismanina-bayim-sov-bi...

'Yuvarlanacağına koy ver gitsin, değmez' http://haber.sol.org.tr/medya/yuvarlanacagina-koy-ver-gitsin-degmez-habe...

Dış basından Gezi Parkı değerlendirmeleri: 'İktidar sarhoşu Erdoğan, son savaşını veren komutana benziyor' http://haber.sol.org.tr/medya/dis-basindan-gezi-parki-degerlendirmeleri-...

Çağlayan Adliyesi'nde avukatlardan büyük eylem http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/caglayan-adliyesinde-avukatlar...

Sosyalistlerin Meclisi: Haziran direnişini selamlıyoruz http://haber.sol.org.tr/soldakiler/sosyalistlerin-meclisi-haziran-direni...

Gezi Direnişine destek veren sanatçılar AKP'nin kara listesinde http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/gezi-direnisine-destek-veren-sanatc...

'Genç Çapulcular'dan ailelere mektup var! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/genc-capulculardan-ailelere-me...

AKP'nin yeni Gezi oyunu: 'Referandum' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-yeni-gezi-oyunu-referan...

NTV önünde protesto: Oğuz 'AK'sever istifa! http://haber.sol.org.tr/medya/ntv-onunde-protesto-oguz-aksever-istifa-ha...

Avrupa Parlamentosu'ndan AKP'ye sert çağrı http://haber.sol.org.tr/dunyadan/avrupa-parlamentosundan-akpye-sert-cagr...

Gezi Parkı eylemleri tüm Türkiye'de devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parki-eylemleri-tum-turki... /

13 HAZİRAN

Direnişin 17. gününde yine halk sokaklardaydı. Erdoğan'ın "sidik kokuyor" açıklaması büyük tepki çekerken, daha sonra Taksim Dayanışması ile görüşme talep etti. Erdoğan'ın referandum çağrısından 24 saat geçmeden çark etmesi ve plebisite dönüştürmesi dikkat çekerken, AP Başbakan'ın "tanımıyoruz" dediği Gezi Parkı'na ilişkin kararı onayladı. soL ekibi polis terörünü kayıt altına aldı:

11 Haziran'daki büyük saldırı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/sol-ekibi-polis-terorunu-kayit...

Boğaziçi Caz Korosu soL'a konuştu: 'Artık çok büyük bir aileyiz' http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/bogazici-caz-korosu-sola-konustu-ar...

Erdoğan insanlığı görmüyor, sidik kokusu alıyor: Artık sabrın sonuna geldik, son defa uyarıyorum http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-insanligi-gormuyor-sid...

'Boyun Eğmeyenler'in şarkısı yayında http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/boyun-egmeyenlerin-sarkisi-yay...

Beyoğlu Kumpanya'dan Gezi Direnişi şarkısı: Bu daha başlangıç http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/beyoglu-kumpanyadan-gezi-direnisi-s...

AP, Erdoğan'ın 'tanımayız' dediği Gezi Parkı tasarısını kabul etti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ap-erdoganin-tanimayiz-dedigi-...

Dünya Komünist ve işçi partilerinden Türkiye halkıyla dayanışma mesajı http://haber.sol.org.tr/enternasyonal-gundem/dunya-komunist-ve-isci-part...

Başbakanlık'taki Gezi Parkı toplantısı sona erdi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakanliktaki-gezi-parki-top...

Erdoğan referandumdan çark etti, şimdi plebisit diyor, neden? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-referandumdan-cark-ett...

Tutuklanması istenen 18 kişi serbest http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tutuklanmasi-istenen-18-kisi-s...

Anneler Gezi Parkı'nda: 'Çocuğuma Dokunma' http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/anneler-gezi-parkinda-cocuguma-dok...

Erdoğan tehditlere devam ededursun: Halk yine sokaklarda http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/erdogan-tehditlere-devam-ededurs...

KESK: Müdahale anında grev başlatırız http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kesk-mudahale-aninda-grev-basl...

14 HAZİRAN

Direnişin doktorlarından Sağlık Bakanı'na yanıt: 'Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/direnisin-doktorlarindan-sagli...

Renan Bilek'ten Gezi Direnişi şarkısı: Ayağa kalk http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/renan-bilekten-gezi-direnisi-sarkis...

Müdür Gezi Parkı eylemine destek veren öğretmenleri sınıfa kapattı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mudur-gezi-parki-eylemine-dest...

New Yorklu Çapulcular: Şimdi İstanbul'da olmak vardı... http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/new-yorklu-capulcular-simdi-istanbu...

Anadolu Ajansı Taksim’de direnen anneleri nasıl tanımlayacağını şaşırdı! http://haber.sol.org.tr/medya/anadolu-ajansi-taksimde-direnen-anneleri-n...

AKP vahşeti sonucunda 18 yaşındaki Vedat gözünü kaybetti! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-vahseti-sonucunda-18-yasin...

Brezilya'da polis halka saldırınca "Aşk bitti, burası artık Türkiye" sloganı atıldı http://haber.sol.org.tr/dunyadan/brezilyada-polis-halka-saldirinca-ask-b...

Erdoğan'dan aynı nakarat: 17 gündür itidal içerisindeyiz, Taksim'de bir avuç vandal http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogandan-ayni-nakarat-17-gun...

Polisin vurduğu Ethem yaşamını yitirdi... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-vurdugu-ethem-yasamini... Gezi Parkı'nda anma http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parkinda-anma-haberi-74724

15 HAZİRAN

15 Haziran'da Erdoğan halkı yine tehdit ederken, bu tehdidin hemen ardından polis Gezi Parkı'nda halka saldırdı. Saldırının ardından İstanbul ayağa kalkarken, Türkiye genelinde yüzbinler sokağa döküldü. Hükümeti istifaya çağıran halk, İstanbul'un ilçelerinden Taksim'e yürüdü. Polisin vahşeti halkı durduramayınca jandarma desteği alındı. Polis sabaha kadar insanlık dışı şekilde saldırsa da halk ayağa kalktı bir kere ve padişaha boyun eğmedi!

Taksim Dayanışması: 'Gezi parkını terk etmiyoruz' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-gezi-parkin...

Polis Gezi parkına müdahale etti, İstanbul ve Türkiye ayakta http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/son-dakika-polis-gezi-parkina-...

Vali'yi yalanlayan saldırı fotoğrafları http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/valiyi-yalanlayan-saldiri-foto...

Habertürk muhabiri halka yalan söyleyince, halkın tokadını yedi! http://haber.sol.org.tr/medya/haberturk-muhabiri-halka-yalan-soyleyince-...

Tüm Türkiye AKP'ye karşı sokağa çıktı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/son-dakika-tum-turkiye-akpye-k...

Taksim Dayanışması: 'Halkımızın bu yürüyüşünün engellenmesi mümkün değildir' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-halkimizin-...

4 SDP'li tutuklandı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/4-sdpli-tutuklandi-haberi-74752

16 HAZİRAN

Direnişin 20. gününde AKP halka yönelik vahşi saldırısını sürdürdü. Tüm gücüyle halkı hedef alan onbinlerce gaz bombası, tonlarca tazyikli su sıkan polisin saldırısına rağmen Taksim'e çıkan tüm yollar büyük direnişe tanıklık etti. Ankara'da polisin katlettiği Ethem Sarısülük'ün cenaze törenine saldıracak kadar çığrından çıkan AKP'nin tutumuna karşı halk Ethem'i büyük bir törenle sonsuzluğa uğurladı. Gece geç saatlere kadar direnişin sürdüğü Ankara'da halk saldırılara boyun eğmedi.

AKP tüm gücüyle saldırdı ama halka boyun eğdiremedi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-tum-gucuyle-saldirdi-ama-h...

An an Ankara'daki gelişmeler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/an-an-ankaradaki-gelismeler-gu...

Türkiye AKP faşizmine karşı ayakta http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-akp-fasizmine-karsi-ay...

AKP faşizmi bir can daha aldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-fasizmi-bir-can-daha-aldi-...

Sendika ve birlikler yarın iş bırakıyor http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/sendika-ve-birlikler-yarin-is-bira...

TKP'den açıklama: 'Gericiliğin AKP’si varsa halkın TKP’si var!' http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-aciklama-gericiligin-akpsi-var...

Milli basketbolcu Cenk Akyol'dan NTV'ye Gezi protestosu http://haber.sol.org.tr/medya/milli-basketbolcu-cenk-akyoldan-ntvye-gezi...

Bu fotoğrafa dikkat http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bu-fotografa-dikkat-haberi-74829

Bu görüntüleri iyi izleyin: Polis halka sapanla saldırıyor! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bu-goruntuleri-iyi-izleyin-pol...

Divan Otel'in içine atılan gaz bombası ve içerden görüntüler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/divan-otelin-icine-atilan-gaz-...

AKP'ye binlerce polis yetmedi, asker getirdi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpye-binlerce-polis-yetmedi-a...

Gözaltına alınan yurttaşlar nerede? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gozaltina-alinan-yurttaslar-ne...

AKP'nin polisi Gezi Parkı'na böyle saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-polisi-gezi-parkina-boy...

Sabah gazetesinden çirkin manşet! http://haber.sol.org.tr/medya/sabah-gazetesinden-cirkin-manset-haberi-74798

Polisin insanlık suçları: Alman Hastanesi'ne de saldırdılar http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/polisin-insanlik-suclari-alman-h...

Şişli'de polis vahşeti ve halkın polise büyük öfkesi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/sislide-polis-vahseti-ve-halki...

Aydın ve sanatçılardan hükümete istifa çağrısı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/aydin-ve-sanatcilardan-hukumete-istif...

Polis 14 yaşındaki çocuğu gazla vurdu, delilleri gizledi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-14-yasindaki-cocugu-gazl...

17 HAZİRAN

17 Haziran'da emekçiler Gezi Parkı direnişine destek için greve çıktı. Sendikaların Taksim'e yürümesine izin verilmeyince eylemler sonlandırıldı. Taksim'e çıkan yollarda ufak da olsa bazı çatışmalar yaşandı. Grev dışında halk 21.00 eylemlerinde yine sokaklardaydı. Halk yine büyük bir tepki ile sokaklara dökülüp hükümeti istifaya çağırdı. Hükümetin tehditleri sürerken, günün en ilginç gelişmesi kuşkusuz Taksim Meydanı'nda başlayan "Duran Adam" eylemi oldu. İşte 21. günden gelişmeler:

Halk eylemleri bugün de devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/halk-eylemleri-bugun-de-devam-...

İl il gelişmeler: Emekçiler bugün alanlarda! http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/il-il-gelismeler-emekciler-bugun-a...

15 Haziran'da polis Gezi parkına böyle saldırdı, çok özel görüntüler... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/15-haziranda-polis-gezi-parkin...

Taksim'de duran adam! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimde-duran-adam-haberi-74884

TKP'den açıklama 'Kazanan halktır' http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-aciklama-kazanan-halktir-haber...

Polis hedef alarak gaz bombası atıyor: Üniversite öğrencisi Dilan yoğun bakımda http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-hedef-alarak-gaz-bombasi...

AKP’nin polisi Eskişehir’de halka saldırıya geçti, direniş sürüyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-polisi-eskisehirde-halk...

Polisin ‘fevkalade müdahalesi’: onuncu kattaki eve bile gaz bombası attılar! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-fevkalade-mudahalesi-o...

Polis TOMA'nın önüne yatan direnişçiyi yumrukladı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-tomanin-onune-yatan-dire...

Savcılar çıldırdı: 'Deniz gözlüğü' taşıyan profesyonel eylemci! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/savcilar-cildirdi-deniz-gozlug...

Davutoğlu Guardian’a konuştu: Tek ayak üzerinde kırk yalan buna denir http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/davutoglu-guardiana-konustu-te...

Bülent Arınç halka tehdit yağdırdı: Onlar da anında bastırılır... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bulent-arinc-halka-tehdit-yagd...

Diyarbakır'da da destek eylemi http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/diyarbakirda-tkp-kortejine-saldi...

18 HAZİRAN

Güne damgasını vuran olay "duranadam"ın başlattığı ve tüm ülkeye yayılan eylem oldu. Taksim Meydanı, Haydarpaşa Garı, Madımak Oteli, Sabah ve NTV binaları önü, birçok kent merkezi "duraninsan" eylemlerine tanıklık etti. Saat 21.00'ı gösterdiğinde halk yeniden sokaklara döküldü. Yurttaşlar hep bir ağızdan "hükümet istifa" diye bağırırken, günün bir diğer önemli gelişmesi Ethem Sarısülük'ü katleden polisin kimliğinin ortaya çıkması oldu.

Kimi duruyor, kimi yürüyor ama Türkiye AKP'ye boyun eğmiyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kimi-duruyor-kimi-yuruyor-ama-...

#durmayadevam http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/durmayadevam-haberi-74935

Güler’den #duranadam açıklaması: ‘Trafiği etkilemezse müdahale etmeyiz’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gulerden-duranadam-aciklamasi-...

Gezi Parkı Direnişi’nde 5 kişi hayatını kaybetti, 7959 kişi yaralandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parki-direnisinde-5-kisi-...

#saldırmadanduramayanadam Başbakan Erdoğan... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/saldirmadanduramayanadam-basba...

Ethem'i vuran polisin adı belli oldu! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethemi-vuran-polisin-adi-belli...

Savcıdan skandal Gezi Parkı kararı: Sorgulamadık ama tutukla gitsin! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/savcidan-skandal-gezi-parki-ka...

Polis 'eylemcilerden mi, bizden mi rahatsız oluyorsunuz' diye halka soru sorarsa... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-eylemcilerden-mi-bizden-...

Suriye halkından Gezi Direnişi'ne destek eylemi http://haber.sol.org.tr/dunyadan/suriye-halkindan-gezi-direnisine-destek...

19 HAZİRAN

İki Çarşı üyesi tutuklandı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iki-carsi-uyesi-tutuklandi-hab...

Hüseyin Çelik: 'Gezi Parkı halk oylamasına sunulacak' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/huseyin-celik-gezi-parki-halk-...

TKP'den AKP'ye halk oylaması yanıtı: Hodri Meydan! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-akpye-halk-oylamasi-yaniti-hod...

Saygı duymamak elde mi? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/saygi-duymamak-elde-mi-haberi-...

Direnişçilerden polise uyarı: 'Çevik kuvvet teslim ol!' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/direniscilerden-polise-uyari-c...

Halka saldırmaktan bıkmadılar: Emniyet 100 bin gaz bombası ve 45 TOMA alacak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/halka-saldirmaktan-bikmadilar-...

soL gazetesi: Selam sana ey halk! http://haber.sol.org.tr/medya/sol-gazetesi-selam-sana-ey-halk-haberi-74965

Sabah gazetesinin ‘duran adamı’ istifa etti haber.sol.org.tr/medya/sabah-gazetesinin-duran-adami-istifa-etti-haberi-74973

Plazalarda #duraninsanlar http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/plazalarda-duraninsanlar-haberi-74974

Hacettepe'de Dilan için duranadam eylemi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/hacettepede-dilan-icin-duranad...

Böyle olur AKP'nin 'duran adamları' http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/boyle-olur-akpnin-duran-adamlari...

Bir direniş şarkısı daha: Çapulcular iktidara http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/bir-direnis-sarkisi-daha-capulcular...

Yüksek Lisans öğrencisine: ‘Sosyal medyada Gezi’ye dair paylaştığınız her şeyi sileceksiniz!’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yuksek-lisans-ogrencisine-sosy...

20 HAZİRAN

AKP'ye boyun eğmeyen halk yine sokaklarda http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpye-boyun-egmeyen-halk-yine-...

Mülkiyelilerin mezuniyetinde herkes Ethem Sarısülük oldu http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/mulkiyelilerin-mezuniyetinde-her...

Mersin'de Erdoğan protestosuna polis saldırısı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/mersinde-erdogan-protestosuna-po...

Yeniköy'deki foruma gerici saldırı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yenikoydeki-foruma-gerici-sald...

Gezi Direnişi'ne 2 tutuklama daha http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-direnisine-2-tutuklama-da...

TOMA'lar tanıdıktan: AKP’li eski milletvekili TOMA üretecek http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tomalar-tanidiktan-akpli-eski-...

Lobna’nın durumu hala kritik http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/lobnanin-durumu-hala-kritik-ha...

AKP halka komplo hazırlığında: 'Serbest bırakılanlar sevinmesin' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-halka-komplo-hazirliginda-...

AKP'li bakana Avrupa Parlamentosu'nda 'duram adam protestosu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpli-bakana-avrupa-parlamento...

'Türkiye'ye biber gazı satışı yapmayın' uyarısı http://haber.sol.org.tr/dunyadan/turkiyeye-biber-gazi-satisi-yapmayin-uy...

Oslo'dan Gezi Direnişi'ne destek http://haber.sol.org.tr/dunyadan/oslodan-gezi-direnisine-dstek-haberi-75034

21 HAZİRAN

Taksim Dayanışması: 'Ellerimizde karanfiller 22 Haziran'da Taksim’deyiz' http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/taksim-dayanismasi-ellerimizde-kar...

İşte TOMA'lara katılan o kimyasallar: Zehir takviyesi Başbakanlık’ta yapıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-tomalara-katilan-o-kimyas...

Ethem Sarısülük’ün annesi Sayfı Ana soL'a konuştu: "Oğlumun katili Başbakan’dır" http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethem-sarisulukun-annesi-sayfi...

Gezi Direnişi operasyonunda 18 ESP'li tutuklandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-direnisi-operasyonunda-18...

AKUT'tan Gökçek'e cevap: 'Biz de bu aşağılık dedikoduyu...' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akuttan-gokceke-cevap-biz-de-b...

Gezi Direnişi örgütleniyor: Salihli halkı 'Halk Meclisi' kurdu http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/gezi-direnisi-orgutleniyor-salih...

Çarşı'dan açıklama: 'Herkese çok teşekkür ediyoruz ama para yardımlarını kabul edemeyiz' http://haber.sol.org.tr/spor/carsidan-aciklama-herkese-cok-tesekkur-ediy...

'Kim sevmedi söyle seni sayın başkan sen çocukken' http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kim-sevmedi-soyle-seni-sayin-bas...

Erdoğan’dan 'duran adam' açıklaması: Allah’ın izniyle bu tuzağı da altüst edeceğiz http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogandan-duran-adam-aciklama...

22 HAZİRAN

22 Haziran AKP'nin halk korkusunu en net gözler önüne seren günlerden birisi oldu. Taksim Dayanışması'nın direniş boyunca hayatını yitirenler için yaptığı anma eylemine polis yine saldırdı. Halk saldırıya gece geç saatlere kadar direnirken, polis saldırısı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı ve gözaltına alındı. Ankara'da ise Dikmen'de polis halka yine insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi.

Şov bitti, Taksim'de polis gaz bombası kullanıyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/sov-bitti-taksimde-polis-gaz-b...

Ankara'da da polis saldırısı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-da-polis-saldirisi-02...

Polisin İstiklal'deki zor anları, caddeyi terk etmek zorunda kaldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisin-istiklaldeki-zor-anlar...

Erdoğan: 'Rahat dur gaz sıkmasınlar' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-rahat-dur-gaz-sikmasin... Ankara'da 22 kişi tutuklandı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-22-kisi-tutuklandi-ha...

23 HAZİRAN

Karanfil, TOMA ve gaz bombası http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/karanfil-toma-ve-gaz-bombasi-h...

AKP'nin Gezi Direnişi saldırısı: İzmir'de 13 kişi tutuklandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-gezi-direnisi-saldirisi...

Topçu Kışlası isteyenlerin oranı yüzde 23.3'te kaldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/topcu-kislasi-isteyenlerin-ora...

Taksim'deki polis provokatörlüğünün görüntüleri http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimdeki-polis-provokatorlug...

İzmir'de halk kürsüleri çoğalıyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/izmirde-halk-kursuleri-cogaliyor...

Ankara’da mahalle forumları sürüyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankarada-mahalle-forumlari-suruy...

Tayyip'in polisleri direnişçilere böyle saldırdı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tayyipin-polisleri-direniscile...

Ankara'da halk sokaklara iniyor: Dikmen direniyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-halk-sokaklara-iniyor...

24 HAZİRAN

24 Haziran tarihi AKP'nin bir aya yaklaşan Haziran Direnişi'ne karşı en net saldırılarından birine şahitlik etti. Başbakan'ın sabah saatlerinde kahraman ilan ettiği polisler mahkeme kararıyla aklanmak istendi. Ethem'i katleden polis hükümet talimatıyla serbest bırakıldı.

Ethem'in katili serbest bırakıldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethemin-katili-serbest-birakil...

Alpay'dan Ethem için şarkı: 'Ama ben kazandım, siz kaybettiniz' http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/alpaydan-ethem-icin-sarki-ama-ben-k...

AKP hukuku: Katil serbest, direnişçi tutuklu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-hukuku-katil-serbest-diren...

#KiralıkKatilAHMETŞAHBAZ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kiralikkatilahmetsahbaz-haberi...

Bülent Arınç katil polisini savundu: 'Eline taş geldi...' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bulent-arinc-katil-polisini-sa...

Katili serbest bırakana bir devletli yorumu: 'adamsın' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/katili-serbest-birakana-bir-de...

Başbakan Erdoğan sade konuştu: 'Polisim, polisimiz, polis..." http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakan-erdogan-sade-konustu-...

Mezuniyet ve direniş coşkusu aynı anda yaşandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mezuniyet-ve-direnis-coskusu-a...

25 HAZİRAN

Erdoğan’ın talimatıyla polis kuşatması altında olan Taksim’e çıkmaya çalışan halk tüm engellemelere ragmen büyük bir kitle ile meydanda buluştu. Ankara’da ise elinde satırla halka saldıran kişinin fotoğrafları soL Portal’da yayınlandıktan sonra büyük bir ses getirdi.

'Elime taş geldi': Katil polis taktiği Arınç'tan mı aldı? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/elime-tas-geldi-katil-polis-ta...

Gezi eylemlerinde gözaltına alınan kadınlara çıplak üst araması http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-eylemlerinde-gozaltina-al...

Taksim'de binler Ethem Sarısülük için buluştu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimde-binler-ethem-sarisulu...

Gaz kapsülü ile vurulan Berkin'in babası: 'Ayağa kalksın ona Ethem'in ismini vereceğim' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gaz-kapsulu-ile-vurulan-berkin...

Tutuklu Çarşı üyelerinden biri serbest http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tutuklu-carsi-uyelerinden-biri...

İşte Erdoğan'ın eli satırlı gençliği! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-erdoganin-eli-satirli-gen...

26 HAZİRAN

AKP’nin camide içki içildi iddiası cami muezzin tarafından yalanlandı. Ethem’i katleden polisin ise hiçbir ceza almayabileceği ortaya çıktı. Günün bir diğer önemli haberi de TKP’nin Haziran Direnişi dolayısıyla yaptığı örgütlenme çağrısının ardından ilk büyük etkinliğin Kadıköy’de yapılmas oldu. Bu arada Gezi Direşi’ne ilişkin başarılı video çalışmalarına bugün yenileri eklendi.

O müezzin konuştu: Din adamıyım yalan söyleyemem http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/o-muezzin-konustu-din-adamiyim...

AKP katilini koruyor: Ethem’i vuran polis ceza almayabilir http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-katilini-koruyor-ethemi-vu...

Gezi Havası ve başkaldırının 140 vuruşu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-havasi-ve-baskaldirinin-1...

Kadıköy buluşması: Boyun eğmeyenler TKP'de örgütleniyor http://haber.sol.org.tr/soldakiler/kadikoy-bulusmasi-boyun-egmeyenler-tk...

Polis Dikmen'de yine saldırdı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-dikmende-yine-saldirdi-g...

27 HAZİRAN

AKP İstanbul İl Başkanı'nın Gezi değerlendirmesi: 'Aleni bir savaş ilanı, safları sıklaştırdık' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-istanbul-il-baskaninin-gez...

Teyitli bilgi: Sosyal medyayı engelleyemezler http://haber.sol.org.tr/medya/teyitli-bilgi-sosyal-medyayi-engelleyemezl...

Ege felsefe mezunları da direnişte http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ege-felsefe-mezunlari-da-direnis...

İÜ'de 'Gezi' mezuniyeti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iude-gezi-mezuniyeti-haberi-75444

Taksim Dayanışması: 'Adalet için Cumartesi Taksim'e' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-adalet-icin...

Yandaş medyanın bir 'Ethem' yalanı daha http://haber.sol.org.tr/medya/yandas-medyanin-bir-ethem-yalani-daha-habe...

Taksim Dayanışması sözcüsü sürgün edildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-sozcusu-sur...

28 HAZİRAN

Haziran Direnişi’nin başlamasının ardından halkın eylemleri karşısında çareyi polis saldırısı ve operasyonlarda bulan AKP, Ankara’da 13 kişiyi daha tutuklayarak direnişin başladığı günden bu yana 100 yurttaşı tutuklamış oldu.

Redhack borçları sildi, Ethem, Abdullah ve Mehmet'in adını kurumlara verdi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/redhack-borclari-sildi-ethem-a...

Haziran Direnişi'nde tutuklu sayısı 100'e yükseldi: Ankara'da 13 tutuklama http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/haziran-direnisinde-tutuklu-sa...

Polis vahşetine bir de para ödülü verildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-vahsetine-bir-de-para-od...

Ethem'in katili serbest bırakılınca hukuk öğrencisi okuluna başvurdu! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethemin-katili-serbest-birakil...

Eskişehir'de 8 kişiye adli kontrol kararı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eskisehirde-8-kisiye-adli-kont...

Ankara'da boyun eğmeyenler örgütlenmek için buluştu http://haber.sol.org.tr/soldakiler/ankarada-boyun-egmeyenler-orgutlenmek...

Boyun eğmeyenler İstanbul'da da örgütleniyor! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/boyun-egmeyenler-istanbulda-da-orgutl...

Kadıköy Lice için yürüdü http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kadikoy-lice-icin-yurudu-haber...

29 HAZİRAN

29 Haziran’da İstanbul Taksim’e yeniden çıkmak isteyen halk polis saldırısına maruz kaldı. Ankara’da da halkın yürüyüşüne polis saldırdı. Direnişin başından bu yana olduğu gibi halk saldırılar karşısında geri adım atmadı.

Kemal Okuyan: İktidar seçeneğini yaratacağız http://haber.sol.org.tr/soldakiler/kemal-okuyan-iktidar-secenegini-yarat...

Polis aracında taciz iddiası! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-aracinda-taciz-iddiasi-h...

GS Üniversitesi'nde de 'Gezi' mezuniyeti http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gs-universitesinde-de-gezi-mez...

Taksim'den an an gelişmeler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimden-an-an-gelismeler-002...

Ankara'da eylemler sürüyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankarada-eylemler-suruyorguncell...

30 HAZİRAN Ankara ve İstabul Tophane’nin ardından Yoğurtçu Parkı’nda da Erdoğan’ın gençliği halka bıçakla saldırdı. 30 Haziran’da yaşanan bir diğer önemli gelişme NTV Tarih dergisinin Gezi Parkı’nı kapak konusu yapması dolayısıyla kapatılması kararı oldu. Direnişin başından bu yana halkın büyük tepkisini çeken NTV attığı bu adımla yandaşlıkta son adımını da atmış oldu.

Yoğurtçu Parkı’nda bıçaklı saldırı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/yogurtcu-parkinda-bicakli-saldir...

Evinin önünde Gezi eylemi iddiası: Fethullah Gülen'in ABD polisine güveni tam http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/evinin-onunde-gezi-eylemi-iddi...

Ethem cinayetinin bilirkişi raporu hazır: Düşme de yok bileğe gelen taş da http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethem-cinayetinin-bilirkisi-ra...

NTV Tarih'in kapağı Gezi Parkı oldu, yönetim dergiyi kapatma kararı aldı http://haber.sol.org.tr/medya/ntv-tarihin-kapagi-gezi-parki-oldu-yonetim...

ODTÜ mezuniyetinden direniş kareleri... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/odtu-mezuniyetinden-direnis-ka...

1 TEMMUZ

AKP mayıs ayından beri yeniliyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-mayis-ayindan-beri-yeniliy...

Abbasağa Forumu moderatörü Necmi Sağlar: 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' http://haber.sol.org.tr/spor/abbasaga-forumu-moderatoru-necmi-saglar-art...

TKP'den Boyun Eğmeyenlere çağrı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-boyun-egmeyenlere-cagri-haberi...

Polis vahşeti gözünü aldı, yaşadıklarını soL'a anlattı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-vahseti-gozunu-aldi-yasa...

İ.Ü İletişim Fakültesi: 'Satılık medya olmayacağız' http://haber.sol.org.tr/medya/iu-iletisim-fakultesi-satilik-medya-olmaya...

AFP Photo/Bülent Kılıç

2 TEMMUZ

Sivas Katliamı’nın 20. Yılında Sivas ve İstanbul’da halk sokaklara döküldü. On binlerce yurttaş Haziran Direnişi’nin umuduyla “Sivas’ın hesabı sorulacak”, “Sivas’ta yakanlar AKP’yi kuranlar” slogalarını attı. Günün önemli bir diğer haberi ise AKP’nin Gezi Parkı’nı yok etme projesinin mahkeme tarafından iptal edilmesi oldu.

YTÜ'de Gezi pankartına el konulunca öğrencilerden sessiz protesto http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ytude-gezi-pankartina-el-konul...

O pankarta soruşturma! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/o-pankarta-sorusturma-haberi-7...

Binler Madımak'ın önündeydi: Sivas'ı unutma unutturma http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/binler-madimakin-onundeydi-siv...

Kadıköy'de binler yürüdü: Sivas'ta yakanlar AKP'yi kuranlar http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kadikoyde-binler-yurudu-sivast...

Kültür Bakanlığı'nın Gezi Parkı itirazına mahkemeden ret geldi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kultur-bakanliginin-gezi-parki...

Kemal Okuyan: Halk direnişi çaldırmamalı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kemal-okuyan-halk-direnisi-cal...

3 TEMMUZ

3 Temmuz’da direnişin medyasının Gazdanadam Festivali düzenleyeceği duyuruldu. Bu arada mahkemenin kararına ragmen polis kuşatmasının sürdüğü Taksim’de bir basın açıklaması yapılarak, bu usulsüzlüğe bir an once son verilmesi istendi.

Çapulcular Gazdanadam Festivali’nde buluşuyor http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/capulcular-gazdanadam-festivalinde-...

Çankaya Belediyesi Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenleri parklarda yaşatacak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/cankaya-belediyesi-gezi-direni...

Boyun eğmeyenlerin son üç ayı: İşte o görüntüler http://haber.sol.org.tr/soldakiler/boyun-egmeyenlerin-son-uc-ayi-iste-o-...

Taksim Dayanışması: Haklılığımız kanıtlandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-hakliligimi...

Hisarüstü'nde öğrenciyle mahalleli omuz omuza http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/hisarustunde-ogrenciyle-mahallel...

4 TEMMUZ

Polisten fezleke garabeti: Milyonlar yasadışı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisten-fezleke-garabeti-mily...

Sosyalizm: Bugün demeyeceksek ne zaman? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/sosyalizm-bugun-demeyeceksek-n...

Mirgün Cabas ve Çiğdem Anad Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrılıyor http://haber.sol.org.tr/medya/mirgun-cabas-ve-cigdem-anad-dogus-yayin-gr...

Ethem Sarısülük ve Mehmet Ayvalıtaş'ın aileleri buluştu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethem-sarisuluk-ve-mehmet-ayva...

Taksim Dayanışması: Parkımıza gidiyoruz! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/taksim-dayanismasi-parkimiza-gid...

5 TEMMUZ

AKP’nin gazından korunmak da yasak: Yüzünü kapatana daha çok ceza! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-gazindan-korunmak-da-ya...

Üç maymunu oynayan NTV protesto edildi http://haber.sol.org.tr/medya/uc-maymunu-oynayan-ntv-protesto-edildi-hab...

Polis evi gaza boğunca Facebook’tan tepki gösterdi, işten atıldı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/polis-evi-gaza-bogunca-facebookt...

CNN Türk penguenlendi http://haber.sol.org.tr/medya/cnn-turk-penguenlendi-haberi-75863

Komünist dergisinin Haziran Direnişi özel sayısı çıktı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/komunist-dergisinin-haziran-direnisi-...

'Polis insan onuruyla bağdaşmayan işkence suçunu işledi' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-insan-onuruyla-bagdasmay...

Gezi direnişinde tencere tava çalan 86 yaşındaki kadına para cezası http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-direnisinde-tencere-tava-...

Hukuk Fakültesi mezuniyetine direniş damga vurdu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/hukuk-fakultesi-mezuniyetine-d...

6 TEMMUZ

AKP’nin “Gezi halka açılacak” yalanına karşı parkına gitmek isteyen binlerce yurttaşa polis saldırdı. Taksim’e çıkan tüm yollarda halka saldıran polis, birçok yurttaşı yaraladı. Onlarca kişinin de gözaltına alındığı 6 Temmuz’da halk AKP saldırganlığına karşı bir kez daha sokaklara çıktı. Günün en çok konuşulan olayı ise bir kadına pala ile saldırılması ve polisin olayı seyretmesi oldu. Buna karşın saatler boyu Taksim Direnişi’ni sürdüren halk, polisin insanlık dışı saldırısına boyun eğmedi!

Gezi Parkı'nın 'halka' açılışı polisle oldu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parkinin-halka-acilisi-po...

Numarasız kasklara skandal açıklama: Göreve yeni başladılar http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/numarasiz-kasklara-skandal-aci...

Başbakan'ın 'satırlı' kahramanından kadınlara tekme! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/basbakanin-satirli-kahramanind...

Vali Mutlu'nun 'halkı' kim? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/vali-mutlunun-halki-kim-haberi...

TKP: 'Darbeyle değil halk iradesiyle' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tkp-darbeyle-degil-halk-irades...

Ankara'da İstanbul'a destek eylemleri http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-istanbula-destek-eyle...

'Palalı adam kim' sorusu Meclis'te kavga çıkardı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/palali-adam-kim-sorusu-meclist...

Palalı saldırganın kurbanı yaşadıklarını anlattı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/palali-saldirganin-kurbani-yas...

7 TEMMUZ Direnişin en kitlesel eylemlerinden birisi Kadıköy’de gerçekleşti. Kadıköy’de toplanan yüz binlerce yurttaş “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” ve “hükümet istifa” sloganları attı. Saatler süren festivalde Kadıköy’ün her yeri direniş alan oldu. 6 Temmuz’daki palalı saldırıya ilişkin konuşan AKP’liler saldırganı koruyan açıklamalar yaparken, saldırgan serbest bırakıldı.

Gazdanadam Festivali'nde yüz binler toplandı! http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/gazdanadam-festivalinde-yuz-binler-...

Alper Birdal'dan Gazdanadam değerlendirmesi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/alper-birdaldan-gazdanadam-deg...

Gazdanadam buluşmasından tarihi kareler http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/gazdanadam-bulusmasindan-tarihi-kar...

Yüz binler dün Kadıköy'den haykırdı: 'Yolumuz devrim yolu...' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yuz-binler-dun-kadikoyden-hayk...

Polis halka böyle saldırdı, halk Boyun Eğmedi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-halka-boyle-saldirdi-hal...

Erdoğan'ın polisi saldırganlıkta sınır tanımıyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdoganin-polisi-saldirganlikt...

Ankara'da Ethem Sarısülük Parkı açıldı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankarada-ethem-sarisuluk-parki-a...

Palalı saldırganlar serbest bırakıldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/palali-saldirganlar-serbest-bi...

Bekir Bozdağ palalı saldırganları savundu: 'Bunlar bizim esnaf insanlarımız...' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bekir-bozdag-palali-saldirganl...

Halktan polise tepki: 'Üç kuruşa satıyorsunuz kendinizi' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/halktan-polise-tepki-uc-kurusa...

8 TEMMUZ

Gezi Parkı’nı “halka açan” İstanbul Valisi, 2 saat sonra yeniden halka saldırarak Gezi Parkı’nı polis çemberine alarak kapattı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. 6 Temmuz’daki saldırıda gözaltına alınan TKP üyesi Alican Sünnetçioğlu’nun da aralarnda bulunduğu 8 kişi akıl dışı gerekçelerle tutuklandı.

Gezi tekrar kapatıldı, Taksim'de müdahale ve gözaltılar var http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-tekrar-kapatildi-taksimde...

Taksim'de AKP'nin kahramanları eline silah da aldı: İşte saldırganın görüntüleri! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksimde-akpnin-kahramanlari-e...

Türkiye yürüyor: #BoyunEğmeyeceğiz! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/turkiye-yuruyor-boyunegmeyeceg...

AKP'nin Gezi saldırısı sürüyor: FKF üyesi tutuklandı! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/akpnin-gezi-saldirisi-suruyor-fkf-uye...

Gezi Parkı eylemine 8 tutuklama daha: Avukatlara saldırdılar! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parki-eylemine-8-tutuklam...

17 yaşındaki liseli genç ağır yaralandı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/17-yasindaki-liseli-genc-agir-...

Liseli öğrenci böyle vuruldu: 'Bir kişi tuttu, polis de hedef alarak vurdu' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/liseli-ogrenci-boyle-vuruldu-b...

AKP'nin Taksim saldırısından ilk kareler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-taksim-saldirisindan-il...

İşte AKP'nin akıl dışı tutuklama gerekçeleri! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/iste-akpnin-akil-disi-tutuklama-...

9 TEMMUZ AKP bugün İzmir'de 13 kişiyi tutuklarken, Kocaeli'de TKP İl Yöneticisi'nin de aralarında bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Günün en önemli haberlerinden biri önceki gün gözaltına alınan Taksim Dayanışması'nın 5 üyesinin evlerinde yapılan hukuksuz aramalar oldu. İstiklal Caddesi'nde kurulan ve birçok yurttaşın katıldığı Yeryüzü Sofrası ise, Meydan'dan Galatasaray'a uzanan bir yer sofrası haline gelince, TOMA'lar harekete geçti. Polisin çekilmesinden sonra ise halk Meydan'a giriş yaptı. Halk, İstiklal'i şu sloganla inletti: "Tut bakalım tut bakalım orucunu tut bakalım. Ethem'i öldür, Mehmet'i katlet, kabul olur mu bakalım.

İşte yabancı gazetecinin gözaltına alınma anı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-yabanci-gazetecinin-gozal...

İzmir'de Gezi tutuklamaları http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/izmirde-gezi-tutuklamalari-hab...

Vali'nin ağzından doğru söz çıkmıyor: İşte parktaki halk! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/valinin-agzindan-dogru-soz-cik...

AKP'nin cadı avı sürüyor: Kocaeli'de Gezi operasyonu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpnin-cadi-avi-suruyor-kocael...

Kemal Okuyan yazdı: Haziran Direnişi ve sosyalizm! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kemal-okuyan-yazdi-haziran-dir...

Taksim Dayanışması üyelerinin evinde arama http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-uyelerinin-...

TKP'den gözaltı ve tutuklama açıklaması: Diktatöre yanıtımızdır! http://haber.sol.org.tr/soldakiler/tkpden-gozalti-ve-tutuklama-aciklamas...

Belediye'nin şovu çöktü! Halk Gezi Parkı'na girdi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/belediyenin-sovu-coktu-halk-ge...

AKP parkı böyle açtı: Saldırıdan kareler http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akp-parki-boyle-acti-saldirida...

10 TEMMUZ

Direniş bugün en acı günlerinden birini daha yaşadı. Eskişehir'de polis ve Başbakan'ın 'sivil'lerinin saldırısı sonucu uzun süredir yoğun bakımda olan 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetti. Ali için Ankara, İstanbul, Antakya ve Eskişehir'de büyük eylemler gerçekleştirildi. Herkesin ağzında Ali İsmail Korkmaz'ın son mesajı vardı: Korkacaksın, titreyeceksin, yıkılacaksın adi hükümet! Aynı gün Kocaeli'de de aralarında TKP İl Yöneticisi Çağlar Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 direnişçi tutuklandı.

Ali İsmail Korkmaz uğurlanıyor, Antakya'da polis saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-korkmaz-ugurlaniyor...

Ali İsmail Korkmaz'ın son mesajı: Korkacaksın, titreyeceksin, yıkılacaksın adi hükümet! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-korkmazin-son-mesaj...

İşte Ali İsmail Korkmaz'ın otopsi raporu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-ali-ismail-korkmazin-otop...

Ali Can ve arkadaşlarının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-can-ve-arkadaslarinin-tutu...

İstanbul ayakta: Ali İsmail için! Gözaltılar için! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/istanbul-ayakta-ali-ismail-ici...

Ankara halkı Ali İsmail için sokakta: Polis Kennedy Caddesi'nde halka saldırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankara-halki-ali-ismail-icin-sok...

Ethem'in ölümünde yeni görüntüler: Cinayet açıkça ortada http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethemin-olumunde-yeni-goruntul...

Kocaeli'de 4 tutuklu var, Adliye önünde polis saldırdı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kocaelide-4-tutuklu-var-adliye...

Mücella Yapıcı serbest bırakılıyor. Gözaltındakiler sağlık kontrolünden çıktı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mucella-yapici-serbest-birakil...

Polis halkı TKP ile korkutmaya çalıştı, halk sahip çıktı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/polis-halki-tkp-ile-korkutmaya-calist...

11 TEMMUZ

Taksim Dayanışması ve TKP yönetici ve üyelerinin tamamı serbest bırakıldı. Gün içinde ortaya çıkan polis fezlekesinde Taksim Dayanışması suç örgütü ilan edilmeye çalışılırken, adliye önünde bekleyen kitle serbest bırakılma kararının ardından büyük coşku yaşadı. Kararın ardından Çağlayan'da "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları yükseldi. Günün bu müjdeli haberi dışında Antakya'da polis halka saldırırken, halk direnişle polise geçit vermedi. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılar sabaha kadar sürdü. Kocamustafapaşa Dayanışması'nın Ali İsmail Korkmaz'ın hayatını kaybetmesi üzerine yaptığı foruma ise gericiler bıçaklarla saldırdı.

Çağlayan'dan müjdeli haber: Herkes serbest! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/caglayandan-mujdeli-haber-herk...

Fezleke hazırlandı: 'Taksim Dayanışması suç örgütü' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/fezleke-hazirlandi-taksim-daya...

Gözünü metal bilyeli mermi ile kaybeden yurttaş yaşadıklarını anlattı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gozunu-metal-bilyeli-mermi-ile...

Evladını anmak için toplanan Antakyalılara polis saldırısı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/evladini-anmak-icin-toplanan-a...

Kocamustafapaşa'da foruma bıçak ve sopalı saldırı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kocamustafapasada-foruma-bicak...

Ali İsmail Korkmaz'a polis ve sopalı bir grup birlikte saldırdı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-korkmaza-polis-ve-s...

12 TEMMUZ Antakya'da polisin halka saldırısı bugün de sürdü. Halk polise karşı direnirken, saldırılara bir yanıt da Kocamustafapaşa'dan geldi. Gericilerin saldırısına forumda toplanan binlerce yurttaş yanıt verdi. Günün en ilginç haberi ise Fas'tan geldi. AKP talimatıyla serbest bırakılan palalı saldırgan hakkında yakalama kararı çıktı ancak saldırganın Fas'a gittiği ortaya çıktı. Bu durum Haziran Direnişi sırasında Fas'a kaçan Erdoğan'ı akıllara getirdi.

Antakya'da polis saldırısı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/antakyada-polis-saldirisi-haberi...

Kocamustafapaşa forumuna saldırı görüntüleri http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kocamustafapasa-forumuna-saldi...

Kocamustafapaşa'da tehdit sökmedi, binlerce kişi buluştu http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kocamustafapasada-tehdit-sokmedi...

Palalı saldırgan Fas'a kaçmış! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/palali-saldirgan-fasa-kacmis-h...

Burcu Sarak Gezi nezarethanesinde neler yaşadığını anlattı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/burcu-sarak-gezi-nezarethanesi...

Kocaeli'de direnişçiler serbest http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/kocaelide-direnisciler-serbest-h...

13 TEMMUZ Bugün Armutlu'da, Taksim'de ve Ankara'da halk yeniden sokağa çıkarken, polis üç noktada da halka saldırdı. Saatler süren direnişte çok sayıda yurttaş yaralandı.

Armutlu'da halk polis saldırısını göğüsledi! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/armutluda-halk-polis-saldirisini...

TMMOB yürüyüşüne polis engeli! Taksim'de polis saldırdı http://haber.sol.org.tr/sonuncu-kavga/tmmob-yuruyusune-polis-engeli-taks...

Eskişehir Ali İsmail Korkmaz için ayakta http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eskisehir-ali-ismail-korkmaz-i...

Ankara'da polis saldırısı: Çok sayıda yaralı var! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankarada-polis-saldirisi-cok-say...

Cenk Akyol: Kadroya alınmama nedenim 'Devlet' http://haber.sol.org.tr/spor/cenk-akyol-kadroya-alinmama-nedenim-devlet-...

İlk Gezi davası 2911'den açıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ilk-gezi-davasi-2911den-acildi...

Boyun eğmeyenler Keçiören'de buluştu! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/boyun-egmeyenler-keciorende-bulu...

14 TEMMUZ 14 Temmuz'da polisin Antakya'da ve Ankara Dikmen'de halka yönelik saldırısı sürerken, iki yerde de halk sokaktan tüm saldırıya rağmen saatler boyunca ayrılmadı. Haziran Direnişi'nde tutuklanıp Metris Cezaevi'ne konulan tutuklulara yapılan saldırıların gündeme oturduğu bugün, Başbakan Erdoğan'ın da eniyete tencere-tava eylemlerine ilişkin ceza talimatı verdiği ortaya çıktı.

Erdoğan'dan emniyete ve bakana tencere-tava talimatı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogandan-emniyete-ve-bakana-...

Döve döve gözaltına alındılar, haksız yere içerde tutuluyorlar! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/dove-dove-gozaltina-alindilar-...

Bu da oldu: Haber 7 çalışanı Taksim'i Gazze sandı http://haber.sol.org.tr/medya/bu-da-oldu-haber-7-calisani-taksimi-gazze-...

Antakya'da polisin içerisine gaz bombası atarak yaktığı evin fotoğrafları! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyada-polisin-icerisine-ga...

Polisten Mücella Yapıcı’ya: 'Allah'a hizmet etmen gerekiyor' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polisten-mucella-yapiciya-alla...

Abisinin gözünden Ali İsmail Korkmaz http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/abisinin-gozunden-ali-ismail-k...

Polis Ankara ve Antakya'da bu akşam da saldırmaya devam ediyor http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-ankara-ve-antakyada-bu-a...

15 TEMMUZ

Taksim'de halka saldıran esnafların listesini açıklayan direnişçiler bu dükkanları boykot kararı alırken, Ali'nin katil zanlısı olarak Eskişehir'de adliyeye getirilen bir zanlıyı savunacak avukat bulunamadı.

Tutuklanan bayrak satıcısının eşi: 'Kazlıçeşme'de serbest, Taksim'de suç mu?' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tutuklanan-bayrak-saticisinin-...

Mesut Odman sorularımızı yanıtladı: Demokrasi neden Haziran Direnişi’nin şifrelerini açıklayamaz? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mesut-odman-sorularimizi-yanit...

Avukatlar Ali'nin katil zanlısını savunmadı: Zanlı serbest bırakıldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/avukatlar-alinin-katil-zanlisi...

O esnaflar boykot edilecek http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/o-esnaflar-boykot-edilecek-hab...

Direnen basın Koşuyolu’nda buluştu http://haber.sol.org.tr/medya/direnen-basin-kosuyolunda-bulustu-haberi-7...

Mis Sokak esnafından AKP'ye yanıt: Gaz değil müzik istiyoruz http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/mis-sokak-esnafindan-akpye-yanit...

Savcılık bayrak satıcısının büyük suçunu ortaya çıkardı: Direnmek! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/savcilik-bayrak-saticisinin-bu...

16 TEMMUZ

AKP'nin talimatıyla Haziran Direnişi'ne yönelik operasyon saldırısı bugün de sürdü. İzmir'de 11 kişi daha tutuklanırken, İstanbul'da ise ağırlığı öğrenci 56 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ev baskınları yapıldı. Günün güzel haberi ise Metris'de tutulan 8 direnişçiden geldi. AKP'nin akıl dışı tutuklama kararının ardından yapılan hukuki girişimler ve protestoların ardından 8 direnişçi tahliye edildi. Bu 8 tahliyeye karşın 125 Gezi Direnişçisinin tutukluluğu ise sürüyor. İstanbul'da Haziran Direnişi'ne operasyon http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/istanbulda-haziran-direnisine-...

İşte bugünün gözaltı skandalları! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-bugunun-gozalti-skandalla...

8 Gezi Direnişçisi tahliye oldu: Ailelerde büyük sevinç http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/8-gezi-direniscisi-tahliye-old...

'Gezi' operasyonu mahkeme kararında neler var? http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-operasyonu-mahkeme-karari...

Ali İsmail için 2. tanık: 'Siviller ve polis birlikte dövdüler' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-icin-2-tanik-sivill...

Tutuklu bayrak satıcısının eşi: ‘O hakim ve savcılar boşuna okumuş’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/tutuklu-bayrak-saticisinin-esi...

Anadolu Üniversitesi Mezunları'ndan Ali İsmail Korkmaz açıklaması http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/anadolu-universitesi-mezunlari...

Ethem Sarısülük iddianamesi kabul edildi: Kasıt yokmuş! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethem-sarisuluk-iddianamesi-ka...

AKP'li vekilden skandal açıklama: Ali İsmail'in dövülerek öldürüldüğüne ilişkin kayıt yok! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/akpli-vekilden-skandal-aciklam...

17 TEMMUZ

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'ten AKP'ye hukuk dersi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bayrak-saticisi-ali-saricicekt...

Ali Can anlattı: 'İçeride kimse suç işlediğini düşünmedi' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-can-anlatti-iceride-kimse-...

AKP'nin oyununu bozan Beyoğlu esnafına 'mühür' tehdidi http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akpnin-oyununu-bozan-beyoglu-esn...

Adana'da halk sokakta: Polis saldırıyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/adanada-halk-sokakta-polis-saldi...

Okmeydanı halkı Berkin'e sahip çıkıyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/okmeydani-halki-berkine-sahip-ci...

Kabataş’ta saldırıya uğradığını iddia eden Zehra Develioğu’nun Adli Tıp raporu: 'Sadece basit morluk var' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kabatasta-saldiriya-ugradigini...

İnsan Hakları İzleme Örgütü: 'Biber gazı kapsülleri mermi gibi kullanıldı' http://haber.sol.org.tr/dunyadan/insan-haklari-izleme-orgutu-biber-gazi-...

Gezi animasyonu: #Direngezi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-animasyonu-direngezi-habe...

18 TEMMUZ

Eskişehir Ali İsmail Korkmaz'ı unutmuyor: Her yerde onun adı var... http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eskisehir-ali-ismail-korkmazi-...

Adana'da yine polis saldırısı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/adanada-yine-polis-saldirisi-h...

'Kimse korkmasın bu ülkede halk var, avukatlar var' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/kimse-korkmasin-bu-ulkede-halk...

Gezi tutuklusu Metris’te yaşadıklarını anlattı: ‘Mahkumlar cinayetlerini anlatıyordu’ http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-tutuklusu-metriste-yasadi...

19 TEMMUZ

'Taksim Dayanışması suç örgütü değil, bu ülkenin onurudur' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/taksim-dayanismasi-suc-orgutu-...

Mahkemeye sevkedilen gözaltılar serbest bırakıldı! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/mahkemeye-sevkedilen-gozaltila...

Ankara'da 6 Gezi Direnişçisi tahliye oldu http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-6-gezi-direniscisi-ta...

Ethem Sarısülük davasında yeni karar: Polis izin alınmadan yargılanacak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ethem-sarisuluk-davasinda-yeni...

Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında tutuklama kararı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-korkmaz-sorusturmas...

Bayrak satıcısı Ali Sarıçiçek'e 7 yıl hapis talebi! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/bayrak-saticisi-ali-sariciceke...

Armutlu'da polis saldırısı ve direniş sürüyor http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/armutluda-polis-saldirisi-ve-dir...

20 TEMMUZ Taksim'de bugün yine polis saldırısı vardı. Saatler süren saldırının bir benzeri de Ankara Dikmen'de gerçekleşti.

Gezi Parkı'nda düğüne engelleme: Polis saldırısı sürüyor! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parkinda-dugune-engelleme...

Dikmen boyun eğmiyor: Polis saldırısında gözaltılar var http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/dikmen-boyun-egmiyor-polis-saldi...

Ressamlar Gezi Parkı'nda faşizmi fırçaladı http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/ressamlar-gezi-parkinda-fasizmi-fir...

Kemal Okuyan: Soru işaretleri ve karamsarlık aşılmıştır http://haber.sol.org.tr/soldakiler/kemal-okuyan-soru-isaretleri-ve-karam...

Gaz bombasıyla evi yaktılar, 'neden balkondaydın' dediler! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gaz-bombasiyla-evi-yaktilar-ne...

Cenk Saraçoğlu yazdı: Reyhanlı Saldırısı ve Haziran Direnişi http://haber.sol.org.tr/soldakiler/cenk-saracoglu-yazdi-reyhanli-saldiri...

7 yıl istenen İtalyan fotoğrafçı: 'Şaka mı bu!' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/7-yil-istenen-italyan-fotograf...

21 TEMMUZ

Polis Taksim'de önce kadına saldırdı, sonra gaz bombası attı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/polis-taksimde-once-kadina-sal...

Erdoğan'dan imam hatiplilere muhbirlik çağrısı: Çapulculara karşı yargıya gidin http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogandan-imam-hatiplilere-mu...

Polisten Gezi yürüyüşçülerine şaka gibi teklif http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/polisten-gezi-yuruyusculerine-sa...

Atari de suç delili! http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/atari-de-suc-delili-haberi-76740

Gümrükte gaz maskesi baskınları http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gumrukte-gaz-maskesi-baskinlar...

Göztepe Forumu'ndan yandaş medya eylemi http://haber.sol.org.tr/medya/goztepe-forumundan-yandas-medya-eylemi-hab...

Sinop Park Forumu'nun dördüncüsü gerçekleşti http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/sinop-park-forumunun-dorduncusu-...

22 TEMMUZ

Berkin'in davasında skandallar sürüyor: Tanıklar dinlenmedi, kamera kayıtları izlenmedi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/berkinin-davasinda-skandallar-...

Direnişin gazetecilere maliyeti ağır oldu İşte o utanç listesi http://haber.sol.org.tr/medya/direnisin-gazetecilere-maliyeti-agir-oldu-...

Haziran Direnişi'nin ardından: Gazeteciler bir ayda neler yaşadı? http://haber.sol.org.tr/medya/haziran-direnisinin-ardindan-gazeteciler-b...

Gezi Parkı'nda yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-parkinda-yurutmeyi-durdur...

Diren tişörtü soruşturmasına profesörden mektuplu yanıt http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/diren-tisortu-sorusturmasina-pro...

Antakya'da halk operasyona karşı sokağa çıktı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/antakyada-halk-operasyona-kars...

23-24 TEMMUZ

Gezi Parkı Direnişi’nde revirde tanışan ve Gezi’de evlenmeleri engellenen Nuray Çokol ve Özgür Kaya’yla yaşadıklarını anlattı. Çokol ve Kaya, 'Biz iki ayrı insan olarak düşünmüyoruz kendimizi, Nâzım’ın şiiri gibiyiz. Mücadeleye devam edeceğiz' dedi. Haziran Direnişi kentlerde ortaya çıkan mücadele başlıklarıyle ilerlemeye devam ediyor. Ankara'da Gökçek'in ağaç katliamı yapmasına karşı sokağa çıkan halka polis saldırırken, halk her yerde AKP karşısına dikilmeye devam edeceğini de gösterdi. Yenimahalle'de durum böyleyken AKP'nin huzur bulmasının mümkün olmadığı alanların başında gelen yerlerden birinin de statlar olduğu bir kez daha görüldü. Fenerbahçe maçında tribünler "Her yer Taksim her yer direniş" sloganlarıyla inledi. Bu arada Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında bir kişi tutuklandı. Ali'ye saldıran polisler için ise teşhis işlemleri yapılmaya başlandı.

'Gezi' çifti anlattı: 'Nazım'ın şiiri gibiyiz' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gezi-cifti-anlatti-nazimin-sii...

İçişleri'nden polise ilginç yazı: 'Doğrudan sıkmayın, polis yeleği giyin' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/icislerinden-polise-ilginc-yaz...

Ali İsmail Korkmaz soruşturmasında önemli gelişme http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ali-ismail-korkmaz-sorusturmas...

Ankara Yenimahale'de polis halka saldırdı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/ankara-yenimahalede-polis-halka-... http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/yenimahalle-halki-parkini-koruyo...

Fenerbahçe taraftarından direnişe selam http://haber.sol.org.tr/spor/fenerbahce-taraftarindan-direnise-selam-hab...

'Biz de palayla çıkacağız o olacak' http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/biz-de-palayla-cikacagiz-o-ola...

Eski savcı Yücesoy: Gezi eylemcileri müebbetlik http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/eski-savci-yucesoy-gezi-eylemc...

Üç memur hakkında Başbakan'a sosyal medyadan hakaret soruşturması açıldı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/uc-memur-hakkinda-basbakana-so...

25 TEMMUZ İmzacıları arasında Sean Penn, David Lynch, Vanessa Redgrave ve Fazıl Say gibi isimlerin bulunduğu Başbakan'a tepki mektubunda Haziran Direnişi'nde yaşananlar dolayısıyla Başbakan Erdoğan kınandı.

Sanatçılardan Erdoğan'a sert mektup http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/sanatcilardan-erdogana-sert-mektup-...

Beşiktaş taraftarına stat tehdidi: Gezi ruhu stada taşınırsa... http://haber.sol.org.tr/spor/besiktas-taraftarina-stat-tehdidi-gezi-ruhu...

Süper Kupa maçı için olağanüstü hal! http://haber.sol.org.tr/spor/super-kupa-maci-icin-olaganustu-hal-haberi-...

AKP'li başkan: Burayı da Gezi'ye çevirirsiniz! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/akpli-baskan-burayi-da-geziye-ce...

Cemaat: Biz olsak direnişçileri içeri attırırdık http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/cemaat-biz-olsak-direniscileri...

'Yurt gazetesi göründü' diye kovuldu iddiası http://haber.sol.org.tr/medya/yurt-gazetesi-gorundu-diye-kovuldu-iddiasi...

Burdur'da ağaç katliamına vatandaşlar tepki gösterdi http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/burdurda-agac-katliamina-vatanda...

26-27 TEMMUZ

27 Mayıs'ta Gezi Parkı'nda başlayan saldırının ardından tam iki ay geçti. Geçen bu iki ay içinde halk tüm korku duvarlarını büyük bir kararlılıkla yıktı. Boyun eğmeyen halkın büyük Haziran Direnişi AKP iktidarının en büyük korkusu oldu ve olmaya da devam ediyor.

Denizli'de skandal! AKP milletvekili 'duran adam'a küfür yağdırdı! http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/denizlide-skandal-akp-milletveki...

Yan baktın gözaltısı: Beşiktaş gözaltılarına hayali tutanak http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/yan-baktin-gozaltisi-besiktas-...

Tribünlerde ‘Gezi ruhu’ dolaşıyor http://haber.sol.org.tr/spor/tribunlerde-gezi-ruhu-dolasiyor-haberi-77042

Ankara'da 8 Gezi direnişçisi tahliye edildi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/ankarada-8-gezi-direniscisi-ta...

Direnişte çocuklarını kaybeden aileler meclisteydi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/direniste-cocuklarini-kaybeden...

İşte gerçek faiz lobisi: Zorlu’dan AKP’ye 40 bin Ramazan kolisi http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/iste-gercek-faiz-lobisi-zorlud...

Hatay'da 13 direnişçi tutuklandı http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/hatayda-13-direnisci-tutuklandi-...

'Hükümet İstifa Et' panelinde direniş ve sonuçları tartışıldı http://haber.sol.org.tr/soldakiler/hukumet-istifa-et-panelinde-direnis-v...

Adana'da 10 Gezi direnişçisi tutuklandı http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/adanada-10-gezi-direniscisi-tu...