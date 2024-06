Fenerbahçe'de başkanlık yarışı sonuçlandı: Akılda siyasi imalar ve patronluk taslamalar kaldı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlık seçimi uzun süredir tartışılıyor. Eski başkan Aziz Yıldırım ve mevcut başkan Ali Koç’un aday olduğu yarış sonuca ulaştı ama bu süreçte yaşananlar epey dikkat çekici oldu. Koç’un önde bitirdiği yarışa baktığımızda gözümüze çarpan önemli noktalar var.

Aziz Yıldırım seçim dönemi boyunca hem yaptığı çıkışlarla taraftarı heyecanlandırdı hem de ortaya koyduğu iddialarla konuşuldu.

Ali Koç yeniden başkan: Yıldırım ilk gün kongreyi terk etti

2018 yılında başkan seçilen Koç’un 3. dönemi, dün kazandığı seçimle başlamış oldu. Neler olduğuna kongrenin ilk gününden başlayarak bakalım.

Kongrenin birinci günü, divan başkanlığı seçiminin usulsüz yapıldığını öne süren Aziz Yıldırım alanı terk etmişti. Yıldırım yaptığı konuşmada, “Sevgili Fenerbahçeliler bir dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum” demişti.

Kongreyi terk eden Yıldırım'dan beklenmedik bir hamle geldi, Koç'la TV ekranlarına çıkmayı kabul etti.

Kozlarını TV yayınında paylaştılar

Ali Koç’un uzun süredir FB TV’de beraber yayına çıkmaları için çağrısını yaptığı buluşma, kongrenin ilk gününün akşamında gerçekleşti. Yıldırım, teklifi kabul ettiğini belirtti.

Yıldırım’ın moderatörsüz ve ulusal kanalda yayın şartları üzerine süren müzakereler sonucu Habertürk televizyonunda Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde akşam saat 23:00’te ikili karşı karşıya geldi.

Program uzun süredir küs oldukları bilinen Koç-Yıldırım’ın tokalaşması ve öpüşmesiyle başladı. Jose Mourinho ile anlaşılması, kulübün finansal borçları, futbol kulübünün son 10 senedir şampiyon olamaması ve diğer spor branşlarındaki başarılar konuşuldu ancak asıl dikkat çekici detaylar başkaydı.

Londra’daki baronlar tartışması

Aziz Yıldırım daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalında, "Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor" sözlerini söylemişti. Ali Koç’un, "Ben yönetimdeyken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar" lafına atıfta bulunan Yıldırım, "Hiçbir şey açıkça söylenmiyor. Fenerbahçe elden gidiyor" iddiasında bulunmuştu.

Koç yayında Yıldırım'a bu ifadelerini sordu. Yıldırım ise "Londra'daki FETÖ'cü baronlar, öğrenirsin yakında" dedi.

Yıldırım'ın bu konuyu anlatması konusunda ısrarlarını sürdüren Koç, "Anlatırsam ben altında kalırım sen kalmazsın. Sen Koç’sun" yanıtını aldı.

Konuşmanın ilgili kısmı şöyle:

Ali Koç: Londra’daki FETÖ’cü baronlar kim? Ben FETÖ’cü müyüm?

Londra’daki FETÖ’cü baronlar kim? Ben FETÖ’cü müyüm? Aziz Yıldırım: Sen değil kardeşim ya…

Sen değil kardeşim ya… Ali Koç: Hayır anlamadım neyi kast ediyorsunuz.

Hayır anlamadım neyi kast ediyorsunuz. Aziz Yıldırım: Sen de her lafı başka yerden anlıyorsun. Londra’daki baronlar…

Sen de her lafı başka yerden anlıyorsun. Londra’daki baronlar… Ali Koç: FETÖ’cü baronlar… Yani FETÖ’cüler Baronları da mı FETÖ’cü yaptı.

FETÖ’cü baronlar… Yani FETÖ’cüler Baronları da mı FETÖ’cü yaptı. Aziz Yıldırım: Evet… Rahat ol öğrenirsin yakında.

Evet… Rahat ol öğrenirsin yakında. Ali Koç: Niye anlatmıyorsun… Bir şeyi açıyorsunuz. ‘Bak söylersem sokağa çıkamaz’, ‘Anlatamam’, ‘Sonra anlatacağım’… Eee anlatın o zaman. Niye anlatamıyorsunuz?

Niye anlatmıyorsun… Bir şeyi açıyorsunuz. ‘Bak söylersem sokağa çıkamaz’, ‘Anlatamam’, ‘Sonra anlatacağım’… Eee anlatın o zaman. Niye anlatamıyorsunuz? Aziz Yıldırım: Anlatılacak bir şey değil. Anlatırsak altında kalırız.

Anlatılacak bir şey değil. Anlatırsak altında kalırız. Ali Koç: Kalmam, anlatın.

Kalmam, anlatın. Aziz Yıldırım: Sen değil ben kalırım. Sen Koç’sun kurtarırsın kendini de biz kurtaramayız.

Sen değil ben kalırım. Sen Koç’sun kurtarırsın kendini de biz kurtaramayız. Ali Koç: Benle ilgili çok iddialar yapılıyor. Baron en yenisiydi.

Benle ilgili çok iddialar yapılıyor. Baron en yenisiydi. Aziz Yıldırım: Senle ilgisi yok kardeşim. Seni destekliyorlar. Neden? Benden dolayı. Eğer ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi. Anlamıyorsun.

Senle ilgisi yok kardeşim. Seni destekliyorlar. Neden? Benden dolayı. Eğer ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi. Anlamıyorsun. Ali Koç: Baronların benimle ilişkisi neymiş?

Baronların benimle ilişkisi neymiş? Aziz Yıldırım: İlişkisi yok senle.

İlişkisi yok senle. Ali Koç: Niye beni destekliyorlar?

Niye beni destekliyorlar? Aziz Yıldırım: Ya seni ya beni destekleyecekler. Onun için seni destekliyorlar.

Ya seni ya beni destekleyecekler. Onun için seni destekliyorlar. Ali Koç: Londra’daki baronların işi gücü bitti. Fenerbahçe seçimlerine mi bakıyorlar?

Londra’daki baronların işi gücü bitti. Fenerbahçe seçimlerine mi bakıyorlar? Aziz Yıldırım: Yok yok. Senle benle değil esas Türkiye’yle işleri var .

Yok yok. Senle benle değil . Ali Koç: Kim bunları sizin aklınıza sokuyor, bir yerde mi o…

Kim bunları sizin aklınıza sokuyor, bir yerde mi o… Aziz Yıldırım: Benim aklıma kimse sokmuyor senin etrafındakiler de biliyorlar ve tanıdığın insanlar bunları anlatıyorlar.

Bu tartışmanın ardından "Londra’daki baronlar" diyerek Yıldırım’ın kast ettiklerinin ne olduğu merak konusu olunca, sosyal medyada gündeme Londra Chatham House girdi.

Chatham House, emperyalist sistemin "ortak akıl" oluşturma süreçlerindeki "prestij’"yle tanınan Londra merkezli "düşünce kuruluşu" olarak biliniyor.

Kuruluş, Soros’un Açık Toplum Enstitüsü ile Rockefeller ve Rothschild vakıflarıyla ortak.

Ali Koç, Chatham House Mütevelli Heyeti Üyesi.

Ancak Aziz Yıldırım'ın "baronlar" derken bu düşünce kuruluşunu ve buradaki isimleri mi kastettiği net değil. Ancak tartışmanın devamındaki bir başka diyalog, isimlerden bağımsız olarak, "esas Türkiye'yle işleri var" diyen Yıldırım'ın meseleyi "yerli-milliciler" ve "Atlantikçiler" arasındaki kavga eksenine oturtma niyetine işaret ediyor.

Uçum'la görüşenler: 'Kadim dostunuz devreye girdi'

Zira Yıldırım ve Koç’un tartıştığı konulardan biri de, Türkiye iç siyasetindeki bu kavgada "yerli-millici" kanatta sayılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’du. Ali Koç, Uçum'un devreye girmesiyle şampiyonluğun engellendiğini iddia etti. Uçum daha önce "Ali Koç Fenerbahçe şampiyon olamasın diye mi başkan oluyor" demişti.

Ali Koç: Doğradı hakemler bizi. Siz o zaman herhalde maçları seyretmiyordunuz, seyretseydiniz bir kafa gösterirdiniz. O kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi.

Doğradı hakemler bizi. Siz o zaman herhalde maçları seyretmiyordunuz, seyretseydiniz bir kafa gösterirdiniz. O kadim dostunuz Mehmet Uçum devreye girdi. Aziz Yıldırım: Senin dostun değil mi?

Senin dostun değil mi? Ali Koç: Benim dostum hiç değil.

Benim dostum hiç değil. Aziz Yıldırım: Sen gidip konuşmadın mı adamla? Antalya maçından sonra Beylerbeyi'nde buluşup, konuşmadınız mı?

Sen gidip konuşmadın mı adamla? Antalya maçından sonra Beylerbeyi'nde buluşup, konuşmadınız mı? Ali Koç: Bir kere konuştuk, yok öyle bir şey.

Bir kere konuştuk, yok öyle bir şey. Aziz Yıldırım: Telefonla konuşmadın mı? Erol Bey konuşmuyor mu?

Telefonla konuşmadın mı? Erol Bey konuşmuyor mu? Ali Koç: Yok öyle şey, 1 dakika sizin terminolojiyle. Ben hayatımda bir defa görüştüğüm adamla siz onlarca kez görüştünüz.

Yok öyle şey, 1 dakika sizin terminolojiyle. Ben hayatımda bir defa görüştüğüm adamla siz onlarca kez görüştünüz. Aziz Yıldırım: Ben görüştüm, gene görüşürüm.

Uçum’un Fenerbahçe’yle ilgili açıklamaları gündem olmuş, Koç-Uçum arasında polemiğe varan bir durum yaşanmıştı. Kongrede 3. kez Koç’un başkan olmasıyla yeni bir mesaj daha paylaştı Uçum. Bu sefer şunları söylüyordu:

“Fenerbahçe’mize yeniden Başkan seçilen Ali Koç ve ekibini kutluyorum. Fenerbahçe’mizin büyüklüğünü bir kez daha tüm camia ve Türkiye nezdinde hatırlatmak konusunda, adaylığıyla çok büyük katkı yapan Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına da ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta bu yarış Fenerbahçe’nin yeniden yükselişi için büyük bir hamle oldu. Yaşasın Büyük Fenerbahçe. Gelecek Fenerbahçe’nindir, artık Fenerbahçe içinde sarsılmaz ve kararlı bir beraberlik olacaktır.”

Ali Koç'un, bir önceki "FETÖ'cü baronlar" tartışmasında Yıldırım'a "Kim sizin aklınıza sokuyor bunları" derken ima ettiği kişinin Uçum olup olmadığı belirsiz. Öte yandan, Ali Koç'un ve Koç ailesinin de muhtelif AKP'lilerle yakınlığı biliniyor. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde de Koç ailesi ve Yıldırım'ın aynı aktörü desteklediği biliniyor.

Acun Ilıcalı iddiaları konuşulmadı

Yıldırım, Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde bulunan Acun Ilıcalı için çok çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamalarda Ilıcalı için "Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. 'Yapma. Senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapöıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı' diyor" iddialarında bulunmuştu.

Ilıcalı sert ifadeler kullanarak Yıldırım’a verdiği yanıtta iddialarını kanıtlamaya davet etmişti. Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım" sözlerini söylemişti.

Ilıcalı iddiaların asılsız olduğunu belirterek Aziz Yıldırım hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Ayrıca Yıldırım’a 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

Koç-Yıldırım yayınında Ilıcalı’yla ilgili iddiaların konusu açılmadı. Yalnızca yayının son dakikasında Ali Koç, “Acun Bey'i soracaktık, soramadık” dedi.

Gazetecilik onuru ayaklar altına alındı

Programın sonrasında üzerinde az durulan noktalardan biri, Habertürk TV'nin kendisini ve çalışanı Ahmet Selim Kul'u düşürdüğü durumdu.

İki rakip patron, önce programın "moderatörsüz" olmasını istemişlerdi, ki bu küstahlığı dışa vuran ama cahilce bir talep, zira bir canlı yayının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kamera önüyle reji arasında iletişim kurulması gerekir. Yayının ilk adresi olarak duyurulan NOW TV ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk tam da bu sebeple "moderatör olmasın" talebini kabul etmedi ve böylece yayın iptal oldu. NOW TV’den Spor Digital Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu'na yapılan açıklamada "Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu" denildi.

Son olarak yayının Habertürk TV'de yapılması üzerine anlaşıldı. Moderatör olarak yer alan Ahmet Selim Kul, kurum adına o ekran ve stüdyonun ev sahibi olarak davranmaktan çok uzak bir tavır sergiledi. Kul'un bu yaklaşımının da etkisiyle, iki konuk patron da gazeteciyi aşağıladı. Aziz Yıldırım bir noktada Kul'a "Girme sen araya" diye çıkıştı, Ali Koç'sa Kul'un iki kelime sarf etmesinin ardından "Sen burada mıydın ya" diye gazeteciyi aşağıladı.

Ali Koç'un ekibinin getirdiği bir görüntünün yayınlanması isteğinin derhal yapılmaması üzerine sunucuyla muhatap olmak yerine mekanın sahibiymiş gibi kamera arkasında kendi ekibindeki isimlere bakması, kanala ve çalışanlarına yönelik bir diğer aşağılamaydı.

Tüm bunların üzerine, Koç ve Yıldırım'ın "zengin kalkışıyla" programı sonlandırmasının ardından Habertürk TV rejisinin kendi sunucuları Ahmet Selim Kul'un sözü henüz bitmeden yayından çıkması tuz biber ekti.

Sonuçlardan sonra kucaklaştılar

6 yıl önce seçimde yarıştığı Aziz Yıldırım ile yeniden rakip olan Koç, bugün oyların 16 bin 464’ünü alarak üst üste 3. seçimi kazanmayı başardı. Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı. Böylece sarı lacivertlilerde 3. Ali Koç dönemi başladı.

Toplamda 27 bini aşkın, rekor sayıda oy kullanıldı. 2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

Koç yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Birkaç kez tekrar ettim, 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun. O da Fenerbahçe olsun' dedim. Şimdi bunu hep beraber gerçekleştirme zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor.

Eminim ki Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı.

Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun."

Aziz Yıldırım da açıklama yaptı:

"Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Ali Koç ve yanındaki arkadaşları inşallah Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Hepinizi seviyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de elimizden gelen desteği veririz."