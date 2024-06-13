Kılık kıyafet yönetmeliğini gerekçe gösterdiler: Öğrenciler mezuniyet törenine alınmadı

Kocaeli Gebze’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdiği tören ile gündem oldu.

Bazı öğrenciler "açık giyindikleri ve makyaj yaptıkları" söylenerek mezuniyet törenine alınmadı. Öğrenciler, aileleri ile birlikte okulun bahçe kapısının önünde bekletildi.

Duruma tepki gösterilirken, kararın ilçe milli eğitim müdürü ve valinin talimatı ile okula gönderildiği, ailelerin tepkileri neticesinde okul müdürünün jandarmayı arayarak müdahale talebinde bulunduğu iddia edildi.

Bir başka iddiaya göre ise mezuniyet töreninden iki hafta önce öğrencilere; törene ilçe milli eğitim müdürünün katılacağı ve buna uygun giyinmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunulduğu, mezuniyet törenine bu nedenle "açık giyinenlerin" alınmadığı ifade edildi.

Okulda 2 yıl önce de ölümlü servis kazası yaşandığı öne sürüldü.

Tepkilerin ardından geri adım attılar

Ailelerin ve öğrencilerin tepkisi sonucunda okul yönetimi tüm öğrencileri törene dâhil etmek mecburiyetinde kaldı. Bazı öğrenciler aileleriyle birlikte okulu terk ederken, bir bölümü ise olanlara rağmen törene katılmayı tercih etti.

Olaya ilişkin Kocaeli Türkiye Halk Temsilciler Meclisi'nden de tepki geldi. Söz konusu gerici uygulamalarla daha önce de karşılaşıldığı ifade edilen açıklamada, okullarda tarikat ve cemaatlerin eğitim, sosyal proje adı altında rahatlıkla faaliyet yürüttükleri hatırlatıldı.

Uygulamanın karşısında olduklarını belirten meclis, ilçede yöneticilerin istedikleri gibi gerici uygulamalarla emekçi halka karanlığı yaşatamayacaklarını belirtti.