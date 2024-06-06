THTM'den Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem: 'Aydınlanma seferberliğini büyütüyoruz'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) tarafından ÇEDES Projesi'nin sonlandırılması ve zorunlu din eğitimi uygulamasından vazgeçilmesini talep eden bildiri çok sayıda psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişimi uzmanı ve sinir bilimciden destek görmüştü. Bir süredir konuya dair yapılan bilgilendirici buluşmalar ve toplantıların yanı sıra ÇEDES projesinin iptaline dair toplanan imzalar meclis üyeleri tarafından bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) teslim edildi.

"Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz" başlıklı bildiri daha önce çocuk yaşta zorunlu din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğini açıklayan uzman görüşüne yaslanıyordu.

Binlerce yurttaş tarafından imzalanan bildirideki imzaların teslim edildiği Milli Eğitim Bakanlığı önündeki buluşmada yapılan basın açıklamasını THTM adına yürütme kurulu adına Oğuz Oyan ve Burçak Özoğlu okudu.

Yapılan açıklamada şimdiye kadar görülmedik boyutta çocuk suistimali yaşandığı ifade edilirken "ÇEDES projesi ile okullarda imamlar seminer vermek ve çocukları okuldan çıkartarak etkinlik yapmak üzere görevlendiriliyor. Bu haliyle Cumhuriyet’in en önemli kazanımlarından olan eğitimin laik niteliği ortadan kaldırılıyor" denildi.

'İşbaşında olan, militan bir Cumhuriyet düşmanlığıdır'

THTM yürütme kurulu üyesi Oğuz Oyan da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şimdiye kadar dinci iktidarın en büyük tahribatı eğitim sistemi üzerinde yoğunlaştırılmışken, şimdi bunun dozu daha da arttırılmak istenmekte, çocuk ve gençlerin beyinleri dini hurafelerle doldurulmaya, evrim kuramı ve bilimsel eğitim normları eğitimden tamamen dışlanmaya yönelinmektedir. İşbaşında olan, militan bir Cumhuriyet düşmanlığıdır.

Oğuz Oyan

THTM işte çocukların düşünme ve sorgulama yetilerini erken yaştan itibaren körelten, dini dogmaların sorgulanamaz dünyasına mahkum eden bu bilim dışı programa karşı tüm gücüyle mücadele etme kararlılığındadır. Tam da bu nedenle, ÇEDES Projesine, ilk ve orta öğretim okullarında zorunlu din eğitimine, okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesine karşı bir imza kampanyası örgütlenmiş ve kısa zamanda 7.000'i aşkın imzaya ulaşılmıştır."

'Aydınlanma mücadelesi yeni bir evreye giriyor'

Toplanan binlerce imzanın Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edileceğinin söylendiği basın açıklamasında imza kampanyası çalışmasının sona erdiği ancak aydınlanma mücadelesinin an itibariyle farklı bir aşamaya geçerek halk buluşmalarıyla devam edeceği ifade edildi.

Müfredat dışı bırakılan doğa ve sosyal bilimlere ilişkin konuların Aydınlanma Seminerleri biçiminde aydınlanma seferberliği kapsamında örgütleneceği belirtilen basın açıklamada THTM yürütmesi adına Burçak Özoğlu şöyle konuştu:

"Söz konusu talepleri kısa bir sürede sekiz bine yakın yurttaş imzaladı. İmzacıların toplumsal dağılımı Türkiye’de laikliğe sahip çıkan kesimin emekçi halkımız olduğunu gösterdi. Çok sayıda emekçinin içinde öğretmenlerin yoğunluğu dikkat çekmektedir.

Burçak Özoğlu

Çocuk eğitimi, zihin gelişimi ve hastalıklarıyla uğraşan çok sayıda uzman söz konusu talepleri destekledi. Çünkü zorunlu din eğitimi nedeniyle rahatsızlanan çocukları bu uzmanlar görüyor ve tedavisini üstleniyor. Ayrıca imza kampanyası yazar, gazeteci, sanatçı ve akademisyenlerin önemli bir desteğini aldı.

THTM’nin başlattığı Aydınlanma Seferberliği devam ediyor. Aydınlanma seminerleri ile müfredatta yer verilmeyen doğa ve toplum tarihine ilişkin konuları Türkiye’nin seçkin aydınları, talep gelmesi durumunda gençlere anlatacaklar.

Önümüzdeki öğretim yılı ise zorunlu din eğitimi uygulamalarını geriletmek için etkinliklerimizi halkımıza dayanarak sürdüreceğiz."