Ortaklaşa’nın 13. sayısı: 'Adaletsizliğe karşı dünya ayakta: Bu daha başlangıç'

Aylık dergi Ortaklaşa'nın Kasım sayısı “Adaletsizliğe karşı dünya ayakta: Bu daha başlangıç” başlığıyla çıktı.

Yeni sayıda Avrupa ülkelerindeki kitlesel protestolardan, dünya gençliğinin taleplerine, piyasalardaki fon vurgunundan, AKP'nin dış politika manevralarına Türkiye'nin ve dünyanın kritik gündemleri masaya yatırılıyor.

Son aylarda şantiyelerde, fabrikalarda, işyerlerinde işçilerin artan direnişleri ve emekçilerin yoksullukla ve sömürüyle mücadele yolları da bu sayıda ele alınıyor.

Yeni sayı soL aboneleri için yayında

Basılı yayımlanmasından bir hafta sonra derginin içeriği soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.

Ortaklaşa'nın 13. sayısında yer alan yazılar şöyle:

Avrupa’da olay henüz başlıyor | Kemal Okuyan

29 Ekim'den manzaralar: Tasfiyeciler ve cumhuriyetçiler | Ortaklaşa

Siyasetin zemini çatırdarken… Kürt emekçilerinin durumu | Çağatay Altundaş - Erdenay Bırasoğlu

Sömürüye karşı işçilerin birliği: Gerçek çözüm burada | Selahattin Kural

İşçiler anlatıyor: 'Birlikte direndik, birlikte kazandık' | Ortaklaşa

Bir Cemil Tugay portresi | Transferlerin sebebi ‘çürük’ yöneticiler mi? | Aslı İnanmışık

AKP dış politikasıyla uçuruma doğru | Murat Akad

Sermaye piyasaları: Serin sulardan kızgın kumlara | Gülay Dinçel

Emekçiler için sermayeye ortak olma aldatmacası: Halka arz ‘seferberliği’ | Erkan Bilgin

Bir başka fon vurgunu öyküsü... Baloncunun balonları | Güneş Mazıdan

Avrupa gençliği geleceğini arıyor | Kumsal Yıldırımlı

Serge Halimi ile söyleşi: 'Kararlı bir kuşak geliyor’ | Ortaklaşa

Ne eğitimde ne istihdamda: Sermaye birikimi ve eşitsizliğin başkalaşımı | Melikşah Yavuzkılıç

Komünizm ev demekti | Sunay Gedik

Ekim Devrimi’nin büyüklüğü | Nevzat Evrim Önal

Maksim Gorki’nin saati | Maksim Gorki

Masada ‘barış’ cephe gerisinde savaş hazırlığı | Gözde Kök

Hindistan'da komünistler ayakta | Modi’nin seçmen kıyımına kitlesel direniş | Ayhan Keser

Koçtaş’a gitmiyorum, Lenin’i seviyorum | Asaf Güven Aksel

Zırvadan gerçeğe: Anwar Shaikh’in ardından | Anıl Aba

50 yıl sonra Sevgi Soysal’ı yeniden okumak | Nurdan Yıldırım

Nâzım Hikmet’in sofrasından sahneler | Kutay Sırıklı

Temiz futbol mu? Geçiniz... | Buğrahan Aydın