Ortaklaşa’nın 13. sayısı: 'Adaletsizliğe karşı dünya ayakta: Bu daha başlangıç'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 16.11.2026 , 10:37 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 , 10:38
Aylık dergi Ortaklaşa'nın Kasım sayısı “Adaletsizliğe karşı dünya ayakta: Bu daha başlangıç” başlığıyla çıktı.
Yeni sayıda Avrupa ülkelerindeki kitlesel protestolardan, dünya gençliğinin taleplerine, piyasalardaki fon vurgunundan, AKP'nin dış politika manevralarına Türkiye'nin ve dünyanın kritik gündemleri masaya yatırılıyor.
Son aylarda şantiyelerde, fabrikalarda, işyerlerinde işçilerin artan direnişleri ve emekçilerin yoksullukla ve sömürüyle mücadele yolları da bu sayıda ele alınıyor.
Yeni sayı soL aboneleri için yayında
Basılı yayımlanmasından bir hafta sonra derginin içeriği soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.
Ortaklaşa'nın 13. sayısında yer alan yazılar şöyle:
Avrupa’da olay henüz başlıyor | Kemal Okuyan
29 Ekim'den manzaralar: Tasfiyeciler ve cumhuriyetçiler | Ortaklaşa
Siyasetin zemini çatırdarken… Kürt emekçilerinin durumu | Çağatay Altundaş - Erdenay Bırasoğlu
Sömürüye karşı işçilerin birliği: Gerçek çözüm burada | Selahattin Kural
İşçiler anlatıyor: 'Birlikte direndik, birlikte kazandık' | Ortaklaşa
Bir Cemil Tugay portresi | Transferlerin sebebi ‘çürük’ yöneticiler mi? | Aslı İnanmışık
AKP dış politikasıyla uçuruma doğru | Murat Akad
Sermaye piyasaları: Serin sulardan kızgın kumlara | Gülay Dinçel
Emekçiler için sermayeye ortak olma aldatmacası: Halka arz ‘seferberliği’ | Erkan Bilgin
Bir başka fon vurgunu öyküsü... Baloncunun balonları | Güneş Mazıdan
Avrupa gençliği geleceğini arıyor | Kumsal Yıldırımlı
Serge Halimi ile söyleşi: 'Kararlı bir kuşak geliyor’ | Ortaklaşa
Ne eğitimde ne istihdamda: Sermaye birikimi ve eşitsizliğin başkalaşımı | Melikşah Yavuzkılıç
Komünizm ev demekti | Sunay Gedik
Ekim Devrimi’nin büyüklüğü | Nevzat Evrim Önal
Maksim Gorki’nin saati | Maksim Gorki
Masada ‘barış’ cephe gerisinde savaş hazırlığı | Gözde Kök
Hindistan'da komünistler ayakta | Modi’nin seçmen kıyımına kitlesel direniş | Ayhan Keser
Koçtaş’a gitmiyorum, Lenin’i seviyorum | Asaf Güven Aksel
Zırvadan gerçeğe: Anwar Shaikh’in ardından | Anıl Aba
50 yıl sonra Sevgi Soysal’ı yeniden okumak | Nurdan Yıldırım
Nâzım Hikmet’in sofrasından sahneler | Kutay Sırıklı
Temiz futbol mu? Geçiniz... | Buğrahan Aydın
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