THTM'nin başlattığı Aydınlanma Seferberliği sürüyor: Aydınlanma Seminerleri başlıyor

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 21 Nisan’da gerçekleştirdiği 2. Genel Kurulu’nda "çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmak için" denilerek bir Aydınlanma Seferberliği çağrısı yapmıştı.

THTM tarafından yapılan açıklamada Aydınlanma Seferberliği'nin kapsam ve içeriği açıklandı. Bu kapsamda Aydınlanma Seminerleri'nin başlatılacağı duyuruldu.

Yüzden fazla aydının katılımıyla lise ve üniversite gençliği düzeyinde hazırlanan seminer, müze gezisi ve gözlemler, ilgili kurumların daveti üzerine gerçekleşecek.

Çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerde olacak

Açıklamada şöyle denildi:

“Yıllardır süren gericiliğin sonucu olarak artık çocuklarımız ilk ve orta öğrenimde doğa ve toplum üzerine düşünebilecekleri temel referanslardan yoksun yetişiyorlar. Evrenin ve doğanın evrimi, toplumların değişimlerinde mihenk noktası olan dönüşümler artık müfredatta bulunmuyor. Bunların yerini giderek büyüyen din dersleri kaplıyor.

Aydınlanma Seferberliği kapsamında yüzden fazla aydın tarafından gönüllü olarak Türkiye’nin çocuk ve gençlerle bir araya gelme olanağı bulunan her yerinde aydınlanma seminerleri verilecektir. Seminer ve etkinlikler yüz yüze olabileceği gibi çevrimiçi de olabilecektir.

Aydınlanma Seferberliği hemen bu yılın Mayıs ayında başlayacak ve 2024-2025 öğrenim yılı boyunca devam edecektir."

Aydınlanma Seminerleri’ni talep etmek veya seminer vermeye gönüllü olmak için bu adrese yazılabilir.

THTM Aydınlanma Seferberliği Seminerleri

Bazen deneyleri, bazen müze gezilerini, bazen de doğa gezilerini kapsayacak olan seferberlikte işlenmesi planlanan konular şöyle listelendi:

Yıldızların ve uzayın evrimi

Güneş aktivitesi ve güneş gözlemi

Evrim Kuramı

Evrim kuramına neden karşılar?

Moleküler evrim

Yaşam ve oksijenin tarihi

Beynin evrimi

Bilincin evrimi

İnsanın evrimi

İnsanın kültürel evrimi

Göbekli Tepe'den ve Çatal Höyüğe evcilleştirme ve evcilleşme

Tarih Öncesi Anadolu'da neler oldu?

Kültürel miras nedir, ne değildir?

Zihnin (tarihsel) evrimi

Antik DNA çalışmaları ışığında insanın evrimi

Antik çağda materyalizmin temelleri

Aydınlanma çağı

Aydınlanma sürecine aydınlanma filozoflarının katkıları: Rousseau, Montesquieu ve Voltaire

Aydınlanmanın iktisadi boyutu

Bilimsel yöntem nedir?

Bilim tarihinden portreler

Matematik tarihi

Sinirbilim tarihi

Toplum tarihinde dönemeçler

Tarih ve sosyolojide yöntem

Sınıflı toplumların doğuşu

Emek ve çalışmanın tarihi

Fransız Devrimi, Sanayi devrimi, Ekim Devrimi

20. Yüzyılda uzay bilimlerinde çığır açıcı sıçrama

İklim değişikliğinin ekolojik etkileri

Sporun alternatif tarihi

Toplumsal süreçlerde yapay zekânın yeri

Türkiye’de aydınlanma

İmparatorluk dağılırken sınıf, aydınlar ve şehir

Türkiye siyasi tarihi, kalkınma politikaları, devletin dönüşümü

Emperyalist baskıda üst yapı oluşumu (Türkiye örneği)

Köy Enstitüleri Türkiye tarihinde nereye oturuyor?

Neden Türkiye gericileşti?

Gericiliğin kökenleri

Laiklik ve cumhuriyet

Anayasa hukuku

Cumhuriyet’in kuruluşu ve iktisadi bağımsızlık

Türkiye'de sağlık politikalarının kısa tarihi

Resim sanatı ve devrimler

Cumhuriyet tarihi ve Resim/Heykel

Müzik tarihi ve toplum

Müzik tarihi

Müzik formları

Çok sesli koro tarihi

Temel müzik teorisi

Fransız Devriminin klasik müziğin toplumsallaşmasına etkisi

Ekim Devriminin müziğin toplumsallaşmasına etkisi

Müzikal yeteneğin kaynağı genetik mi toplumsal yaşam mı?

Bir konsere nasıl hazırlık yapılır? Bir senfoni orkestrası provası ziyareti

Edebiyat tarihi

Modern edebiyatımız ve Nazım Hikmet

Sinema tarihi

Türkiye sinema tarihi ve toplumsal mücadeleler

Türkiye'de 1990'lardan bu yana sinemanın içerik ve biçimindeki dönüşümler

Dünya Sineması'nda ekoller ve siyasal mücadeleler / süreçler arasındaki ilişkilenme

Gençlik

Bağımlılığın toplumsal nedenleri

Ben çağında bireyin anlam arayışı: Tüketim kültürü

Post-modernizmin parçalı bireyi için bütünlük ihtiyacı

Gençliğin gelecek arayışı

Türkiye'de geleneksel yapı ve sahte modernizm

Geziler

İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi

Suriçi Gezisi, İstanbul

Ankara Doğa Tarihi Müzesi Gezisi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi