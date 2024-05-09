THTM'nin zorunlu din eğitimine ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına uzmanlardan büyük destek

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki zorunlu din eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası uzmanlar (psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişimcisi, sinirbilimci) tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
"Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz" başlıklı bildiri daha önce çocuk yaşta zorunlu din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğini açıklayan uzman görüşüne yaslanıyordu.
THTM tarafından ÇEDES Projesi'nin sonlandırılması ve zorunlu din eğitimi uygulamasından vazgeçilmesini talep eden bildiriye ise çok sayıda psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişimi uzmanı ve sinir bilimciden destek geldiği görüldü.
THTM bildirisine destek veren uzmanlar şöyle:
Adnan Erkuş, Psikoloji, psikometri em. profesörü
Ahmet Tiryaki, Psikiyatrist
Aykut Çobadak, Psikiyatrist
Aylin Alioğlu, Psikolojik danışman
Ayşe Nazlı Kayı, Psikolog
Ayten Nergis, Çocuk gelişimcisi
Barış Önen Ünsalver, Psikiyatrist
Barış Sancak, Psikiyatrist
Başak Küçükkeskin, Psikolog
Canan Caferoğlu, Çocuk gelişimi uzmanı
Çiğdem Dönmez, Psikiyatri hemşireliği öğretim üyesi
Deniz Eryılmaz, Psikolog
Doğu Erdener, Psikolog
Elçin Kaya Karabaş, Psikolog
Elif Çiğdem, Çocuk eğitmeni
Eren Ezgi Gevher Avcı, Psikiyatrist
Esma Tetik Savaş, Psikolog
Gizem Alan, Psikolog
Gülbahar Kadı, Psikolojik danışman
Gülfem Özçelik, Psikolog
Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü
Hale Boratav, Sosyal psikolog
Hasan Arslan, Psikolojik danışman
Hasan Yentür, Psikolog
Hazal Artuvan Korkmaz, Nörofizyoloji uzmanı
Hazal Hamarat, Kl. psikolog
Hilal Dereli, Psikolojik danışman
İlker Dalgar, Psikolog
İnci Boyacıoğlu, Sosyal psikoloji profesörü
Kamelya Altıngül, Psikolog
Kevser Aktaş Gölcük, Psikiyatrist
Kevser Özelbüken, Psikolog
M. Cihad Işık, Psikolog
Mehmet Filiz, Psikiyatrist
Melek Göregenli, Sosyal psikoloji profesörü
Melike Eğinlioğlu, Psikolog
Meral Bozdemir, Psikolog
Merve Kıvırcık, Çocuk gelişimi ve eğitimi
Nagihan Sadıklar, Psikolog
Nihal Akyıldız, Çocuk psikoloğu
Nilgün Özuslu, Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı
Nuran Doğan, Psikolog
Olga Hunler, Psikolog
Ömer Faruk Utar, Psikolojik danışman
Özge Şahna, Psikolog
Özge Yılmaz, Psikolog
Seda Yılmaz, Psikolog
Semira Demir, Psikolog
Seymen Başkasap, Psikolog
Simay Yağmur, Psikolog
Şükran Sansar, Psikolojik danışman
Tuğba Çalhan, Psikolojik danışman
Yeşim Budak, Psikolojik danışman
Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü
Zehra İftirak, Psikolog
Zeynep Güven, Psikolog
Uzmanların dışında binlerce yurttaş tarafından da imzalanan talepler şunlar:
1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.
2-Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.
3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.
4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.
İmza vermek isteyenler bildiriye buradan ulaşabilirler.