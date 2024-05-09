THTM'nin zorunlu din eğitimine ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına uzmanlardan büyük destek

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki zorunlu din eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası uzmanlar (psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişimcisi, sinirbilimci) tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

"Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz" başlıklı bildiri daha önce çocuk yaşta zorunlu din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğini açıklayan uzman görüşüne yaslanıyordu.

THTM tarafından ÇEDES Projesi'nin sonlandırılması ve zorunlu din eğitimi uygulamasından vazgeçilmesini talep eden bildiriye ise çok sayıda psikolog, psikiyatrist, çocuk gelişimi uzmanı ve sinir bilimciden destek geldiği görüldü.

THTM bildirisine destek veren uzmanlar şöyle:

Adnan Erkuş, Psikoloji, psikometri em. profesörü

Ahmet Tiryaki, Psikiyatrist

Aykut Çobadak, Psikiyatrist

Aylin Alioğlu, Psikolojik danışman

Ayşe Nazlı Kayı, Psikolog

Ayten Nergis, Çocuk gelişimcisi

Barış Önen Ünsalver, Psikiyatrist

Barış Sancak, Psikiyatrist

Başak Küçükkeskin, Psikolog

Canan Caferoğlu, Çocuk gelişimi uzmanı

Çiğdem Dönmez, Psikiyatri hemşireliği öğretim üyesi

Deniz Eryılmaz, Psikolog

Doğu Erdener, Psikolog

Elçin Kaya Karabaş, Psikolog

Elif Çiğdem, Çocuk eğitmeni

Eren Ezgi Gevher Avcı, Psikiyatrist

Esma Tetik Savaş, Psikolog

Gizem Alan, Psikolog

Gülbahar Kadı, Psikolojik danışman

Gülfem Özçelik, Psikolog

Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü

Hale Boratav, Sosyal psikolog

Hasan Arslan, Psikolojik danışman

Hasan Yentür, Psikolog

Hazal Artuvan Korkmaz, Nörofizyoloji uzmanı

Hazal Hamarat, Kl. psikolog

Hilal Dereli, Psikolojik danışman

İlker Dalgar, Psikolog

İnci Boyacıoğlu, Sosyal psikoloji profesörü

Kamelya Altıngül, Psikolog

Kevser Aktaş Gölcük, Psikiyatrist

Kevser Özelbüken, Psikolog

M. Cihad Işık, Psikolog

Mehmet Filiz, Psikiyatrist

Melek Göregenli, Sosyal psikoloji profesörü

Melike Eğinlioğlu, Psikolog

Meral Bozdemir, Psikolog

Merve Kıvırcık, Çocuk gelişimi ve eğitimi

Nagihan Sadıklar, Psikolog

Nihal Akyıldız, Çocuk psikoloğu

Nilgün Özuslu, Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı

Nuran Doğan, Psikolog

Olga Hunler, Psikolog

Ömer Faruk Utar, Psikolojik danışman

Özge Şahna, Psikolog

Özge Yılmaz, Psikolog

Seda Yılmaz, Psikolog

Semira Demir, Psikolog

Seymen Başkasap, Psikolog

Simay Yağmur, Psikolog

Şükran Sansar, Psikolojik danışman

Tuğba Çalhan, Psikolojik danışman

Yeşim Budak, Psikolojik danışman

Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü

Zehra İftirak, Psikolog

Zeynep Güven, Psikolog

Uzmanların dışında binlerce yurttaş tarafından da imzalanan talepler şunlar:

1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.

2-Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.

3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.

4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.

İmza vermek isteyenler bildiriye buradan ulaşabilirler.