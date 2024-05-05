Aydınlanma Seferberliği sürüyor: Zorunlu din eğitimine ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına büyük ilgi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki zorunlu din eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası büyük bir ilgiyle karşılandı.
Binlerce yurttaş tarafından şu taleplerin altına imza atıldı:
1- ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.
2- Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.
3- Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.
4- Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.
İmza vermek isteyenler şu linkten ulaşabilirler: https://halkmeclisi.org/cocuklarimiz-icin-bilimsel-egitim-istiyoruz/
THTM Yürütme Kurulu’ndan aldığımız bilgiye göre üç gün içinde 4 bine yakın yurttaş imza verdi. İçlerinde öğretmenlerin ve işçilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İmzacıların içinde ayrıca çok sayıda tanınmış yazar, sanatçı, gazeteci ve akademisyen de bulunuyor.
Bu isimlerin derlenmiş bir listesiyse şöyle:
Ahmet Çoker, Genel cerrahi profesörü
Alev Gerçeker, Akademisyen
Ali Rıza Aydın, Eski Anayasa Mahkemesi raportörü
Alp Ergör, Halk sağlığı profesörü
Arda Kavaklıoğu, Tiyatro oyuncusu
Arzu Kır, Yazar
Asaf Güven Aksel, Yazar
Aşkım Tan, Gazeteci, yazar
Atilla Cemal Eşen, Ressam, Yazar
Aydemir Güler, Yazar
Ayhan Filazi, Farmakoloji profesörü
Aziz Konukman, İktisatçı
Bahar Güçiz Doğan, Öğretim üyesi
Belgin Akın, Halk sağlığı hemşireliği profesörü
Canol Kocagöz, Karikatürcü
Celal Eren Çelik, Gazeteci
Cem Kirazoğlu, Akademisyen, yazar
Ceyda Karan, Gazeteci
Cihan Demirci Tansel, Em. Biyoloji profesörü
Çağatay Tavşanoğu, Ekoloji profesörü
Deniz Altay, Akademisyen
Deniz Sarıbaş, Eğitim Bilimci
Devrim Hacısalihoğlu, Gazeteci
E. Zeynep Suda, Sosyoloji profesörü
Elif Gürsoy, Hemşirelik profesörü
Emel Alphan, Beslenme profesörü
Emel Güneş, Fizyoloji doçenti
Emre Alım, Gazeteci
Ender Düzcan, Patoloji profesörü
Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi editörü
Esma Ertel, Yazar
Fadime Uslu, Yazar
Fahri Kaan Arslan, Akademisyen, yazar
Fatma Özlen, Beyin cerrahisi profesörü
Filiz Hatipoğlu, Ressam
Filiz Meriçli, Farmakoloji profesörü
Funda Serin, Felsefe Doçenti
Gamze Yücesan, Akademisyen, yazar
Gökhan Kazbek, Gazeteci
Gül Atmaca, Gazeteci/çevirmen
Gül Ergör, Halk sağlığı profesörü
Gülser Kayır, Sosyal bilim profesörü
Gülseren Erdağ, Sanatçı
Hacer Foggo, Gazeteci
Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü
Halil Tiftikçi, Tiyatro oyuncusu
Haluk Berk, Travmatoloji profesörü
Haluk Gerçek, Akademisyen
Hasan Sivri, Gazeteci
İnönü Alpat, Yazar
İrfan Ertel, Ressam
İsmail Hakkı Bahar, Mikrobiyoloji profesörü
Kaya Güvenç, Mühendis
Korkut Boratav, İktisatçı, Yazar
Korkut Kanadoğlu, Hukuk profesörü
Lale Taşkın, Hemşirelik emekli profesörü
Levent Üzümcü, Tiyatro sanatçısı
Mehmet Okuroğlu, Tiyatro sanatçısı
Mehmet Özer, Fotoğraf sanatçısı
Mehmet Somel, Biyoloji profesörü
Melike Korkmaz Toker, Anestezi ve reanimasyon doçenti
Metin Baştuğ, Fizyoloji profesörü
Metin Çoşkun, Tiyatro sanatçısı
Musa Çam, Sendikacı
Musa Özuğurlu, Gazeteci
Mustafa Kenan Aybastı, Film yönetmeni
Mustafa Olguner, Çocuk cerrahisi profesörü
Mustafa Türkeş, Uluslararası ilişkiler profesörü
Müjde Tozbey, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı
Neval Oğan Balkız, Akademisyen
Nevin Eracar, Akedemisyen
Nihat Behram, Şair
Nurdan Demirci, Malzeme bilimi doçenti
Oğuz Oyan, İktisatçı, Yazar
Oğuz Tanındı, Arkeolog
Olgu Ülgenciler, Ressam
Orhan Aydın, Tiyatro Sanatçısı
Orhan Gökdemir, Gazeteci
Ozan Özgür, Yazar
Ozan Zengin, Akademisyen
Özgür Akıncıoğlu, Tiyatro sanatçısı
Perihan Sarı, Sendika uzmanı
Rahmi Saltuk, Halk ozanı
Raziye Cerit Albayrak, Ressam
Rıfat Okçabol, Em. Eğitim Bilimci
Saadet Ülker, Em. Öğretim üyesi, THD eski başkanı
Sadık Usta, Yazar
Selma Öncel, Hemşirelik halk sağlığı profesörü
Serdar Şahinkaya, Yazar
Serpil Güvenç, Yazar
Sevgi Tüzün Rad, Kamu bilimi profesörü
Sevinç Özer, Em. Filoloji profesörü
Sinan Adıyaman, El cerrahisi profesörü
Sinan Sönmez, İktisat profesörü
Turgay Develi, Gazeteci
Türkan Çiftçi
Uğur Pişmanlık, Gazeteci, yazar
Volkan Kavas, Etik doçenti
Yasemin Serin, Endüstri mühendisliği profesörü
Yıldıray Ozan, Matematik profesörü
Yiğit Günay, Sol editörü
Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü
Yücel Çiftçi
Yücel Demiral, Halk sağlığı profesörü
Zuhal Bahar, Hemşirelik halk sağlığı profesörü
Zuhal Okuyan, Halk sağlığı profesörü
Zülal Kalkandelen, Gazeteci