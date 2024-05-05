Aydınlanma Seferberliği sürüyor: Zorunlu din eğitimine ve ÇEDES'e karşı imza kampanyasına büyük ilgi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin (THTM) başlattığı Aydınlanma Seferberliği kapsamındaki zorunlu din eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyası büyük bir ilgiyle karşılandı.

Binlerce yurttaş tarafından şu taleplerin altına imza atıldı:

1- ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.

2- Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.

3- Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.

4- Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.

İmza vermek isteyenler şu linkten ulaşabilirler: https://halkmeclisi.org/cocuklarimiz-icin-bilimsel-egitim-istiyoruz/

THTM Yürütme Kurulu’ndan aldığımız bilgiye göre üç gün içinde 4 bine yakın yurttaş imza verdi. İçlerinde öğretmenlerin ve işçilerin yoğunluğu dikkat çekiyor. İmzacıların içinde ayrıca çok sayıda tanınmış yazar, sanatçı, gazeteci ve akademisyen de bulunuyor.

Bu isimlerin derlenmiş bir listesiyse şöyle:

Ahmet Çoker, Genel cerrahi profesörü

Alev Gerçeker, Akademisyen

Ali Rıza Aydın, Eski Anayasa Mahkemesi raportörü

Alp Ergör, Halk sağlığı profesörü

Arda Kavaklıoğu, Tiyatro oyuncusu

Arzu Kır, Yazar

Asaf Güven Aksel, Yazar

Aşkım Tan, Gazeteci, yazar

Atilla Cemal Eşen, Ressam, Yazar

Aydemir Güler, Yazar

Ayhan Filazi, Farmakoloji profesörü

Aziz Konukman, İktisatçı

Bahar Güçiz Doğan, Öğretim üyesi

Belgin Akın, Halk sağlığı hemşireliği profesörü

Canol Kocagöz, Karikatürcü

Celal Eren Çelik, Gazeteci

Cem Kirazoğlu, Akademisyen, yazar

Ceyda Karan, Gazeteci

Cihan Demirci Tansel, Em. Biyoloji profesörü

Çağatay Tavşanoğu, Ekoloji profesörü

Deniz Altay, Akademisyen

Deniz Sarıbaş, Eğitim Bilimci

Devrim Hacısalihoğlu, Gazeteci

E. Zeynep Suda, Sosyoloji profesörü

Elif Gürsoy, Hemşirelik profesörü

Emel Alphan, Beslenme profesörü

Emel Güneş, Fizyoloji doçenti

Emre Alım, Gazeteci

Ender Düzcan, Patoloji profesörü

Ender Helvacıoğlu, Bilim ve Gelecek Dergisi editörü

Esma Ertel, Yazar

Fadime Uslu, Yazar

Fahri Kaan Arslan, Akademisyen, yazar

Fatma Özlen, Beyin cerrahisi profesörü

Filiz Hatipoğlu, Ressam

Filiz Meriçli, Farmakoloji profesörü

Funda Serin, Felsefe Doçenti

Gamze Yücesan, Akademisyen, yazar

Gökhan Kazbek, Gazeteci

Gül Atmaca, Gazeteci/çevirmen

Gül Ergör, Halk sağlığı profesörü

Gülser Kayır, Sosyal bilim profesörü

Gülseren Erdağ, Sanatçı

Hacer Foggo, Gazeteci

Hakan Atalay, Psikiyatri profesörü

Halil Tiftikçi, Tiyatro oyuncusu

Haluk Berk, Travmatoloji profesörü

Haluk Gerçek, Akademisyen

Hasan Sivri, Gazeteci

İnönü Alpat, Yazar

İrfan Ertel, Ressam

İsmail Hakkı Bahar, Mikrobiyoloji profesörü

Kaya Güvenç, Mühendis

Korkut Boratav, İktisatçı, Yazar

Korkut Kanadoğlu, Hukuk profesörü

Lale Taşkın, Hemşirelik emekli profesörü

Levent Üzümcü, Tiyatro sanatçısı

Mehmet Okuroğlu, Tiyatro sanatçısı

Mehmet Özer, Fotoğraf sanatçısı

Mehmet Somel, Biyoloji profesörü

Melike Korkmaz Toker, Anestezi ve reanimasyon doçenti

Metin Baştuğ, Fizyoloji profesörü

Metin Çoşkun, Tiyatro sanatçısı

Musa Çam, Sendikacı

Musa Özuğurlu, Gazeteci

Mustafa Kenan Aybastı, Film yönetmeni

Mustafa Olguner, Çocuk cerrahisi profesörü

Mustafa Türkeş, Uluslararası ilişkiler profesörü

Müjde Tozbey, Avukat, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı

Neval Oğan Balkız, Akademisyen

Nevin Eracar, Akedemisyen

Nihat Behram, Şair

Nurdan Demirci, Malzeme bilimi doçenti

Oğuz Oyan, İktisatçı, Yazar

Oğuz Tanındı, Arkeolog

Olgu Ülgenciler, Ressam

Orhan Aydın, Tiyatro Sanatçısı

Orhan Gökdemir, Gazeteci

Ozan Özgür, Yazar

Ozan Zengin, Akademisyen

Özgür Akıncıoğlu, Tiyatro sanatçısı

Perihan Sarı, Sendika uzmanı

Rahmi Saltuk, Halk ozanı

Raziye Cerit Albayrak, Ressam

Rıfat Okçabol, Em. Eğitim Bilimci

Saadet Ülker, Em. Öğretim üyesi, THD eski başkanı

Sadık Usta, Yazar

Selma Öncel, Hemşirelik halk sağlığı profesörü

Serdar Şahinkaya, Yazar

Serpil Güvenç, Yazar

Sevgi Tüzün Rad, Kamu bilimi profesörü

Sevinç Özer, Em. Filoloji profesörü

Sinan Adıyaman, El cerrahisi profesörü

Sinan Sönmez, İktisat profesörü

Turgay Develi, Gazeteci

Türkan Çiftçi

Uğur Pişmanlık, Gazeteci, yazar

Volkan Kavas, Etik doçenti

Yasemin Serin, Endüstri mühendisliği profesörü

Yıldıray Ozan, Matematik profesörü

Yiğit Günay, Sol editörü

Yunus Emre Evlice, Psikiyatri profesörü

Yücel Çiftçi

Yücel Demiral, Halk sağlığı profesörü

Zuhal Bahar, Hemşirelik halk sağlığı profesörü

Zuhal Okuyan, Halk sağlığı profesörü

Zülal Kalkandelen, Gazeteci