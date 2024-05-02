Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nden imza kampanyası: 'Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi 21 Nisan 2023 tarihinde yaptığı 2. Genel Kurulu’nda karar altına aldığı aydınlanma seferberliğini başlattı.

Aydınlanma seferberliği zorunlu dine eğitimine ve ÇEDES projesine karşı imza kampanyasını ve aydınlanma seminerlerini içeriyor.

Dün akşam başlayan okul öncesi, ilk ve orta öğrenimde zorunlu din eğitimine ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamların eğitimde görevlendirildiği ÇEDES projesine karşı imza kampanyası uzmanların erken yaşta din eğitiminin çocuk zihinsel gelişimine zarar verdiğine ilişkin bildirisine atıfta bulunuyor.

İmza metni:

Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz

Zorunlu din eğitimi ve ÇEDES çocuk zihinsel gelişimi için zararlıdır

Aşağıda yer alan uzmanlar tarafından hazırlanan ve çocuk zihinsel gelişimine zorunlu din eğitiminin zarar verebileceği ve ruhsal hastalıkları tetikleyebileceğine ilişkin bildiriyi çok önemli buluyoruz.

Bu bilimsel zemine dayanarak Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak halkımızı aşağıdaki taleplerin altına imza vermeye çağırıyoruz:

1-ÇEDES Projesi derhal sonlandırılmalıdır. Okullarda sadece eğitim fakültelerinden mezun olan ve eğitim bilimleri formasyonu almış öğretmenler görevlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri okullardan çekilmelidir.

2-Okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesinden vazgeçilmelidir.

3-Zorunlu din eğitimi dersi uygulaması kaldırılmalıdır.

4-Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı çocukların bilimsel bilgiler ışığında gelişimine dayanmalıdır.

İmza vermek isteyenler şu linkten ulaşabilirler:

https://halkmeclisi.org/cocuklarimiz-icin-bilimsel-egitim-istiyoruz/

Aydınlanma seminerleri başlıyor

Çok sayıda aydının katılımı ile müfredatta bulunmayan konuların anlatılacağı "Aydınlanma Seminerleri" ise en kısa zamanda başlayacak.

Seminer konuları içinde yıldızların evriminden canlıların evrimine, aydınlanma çağından laikliğin nereden doğduğuna kadar çok sayıda başlık bulunuyor. Uygun ortamlarda doğa ve müze gezileri ile bazı deneylerin yapılmasını da kapsayacak.

Çocuklarımız için bilimsel eğitim istiyoruz



Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi olarak halkımızı aşağıdaki taleplerin altına imza vermeye çağırıyoruz #HalkMeclisi



📝İmzacı olmak için: https://t.co/K60QwWrWFw pic.twitter.com/6WgnEaL8jv — Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (@THalkMeclisi) May 1, 2024

'ÇEDES ve zorunlu din eğitimi durdurulmalı'

Zorunlu din dersleri, Diyanet eliyle yaygınlaştırılan 4-6 yaş Kuran kursları, ÇEDES gibi projelerle anaokuluna kadar giren din görevlileri, "vakıf" adı altında faaliyet gösteren tarikatlara ait özel okullar... Türkiye'de çocukların din öğretisine maruz kalma yaşı gün geçtikçe düşüyor ve okullarda din eğitiminin yoğunluğu artıyor.

Eğitimin dinselleştirilmesinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteren işaretler psikologlar, çocuk gelişimi uzmanları, psikiyatristler, sinirbilimciler ve eğitim bilimcileri harekete geçirmişti.

Psikolog, psikiyatrist, sinirbilimci ve eğitim bilimciler kaleme aldıkları ortak bildiriyle çocuk yaş grubunun maruz kaldığı zorunlu din eğitimine karşı uyarmıştı. Yetkililere ve toplumsa seslenen uzman isimler çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişiminin alabileceği zararlara dikkat çekmişti.