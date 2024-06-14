Digorlu öğrencilerin fırsat eşitsizliği: Kömürlükten bozma okulda karne alacaklar

Öyküsü daha farklı olabilirdi bu çocukların. Zorluğa ve imkansızlıklara rağmen bir başarı hikayesi de okuyabilirdik. Ancak bu sefer öyle olmadı.

Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı Şatıroğlu köyünde kömürlükten bozma bir sınıfta eğitim gören öğrenciler, karne "heyecanını" duvarları yıkık, boyası dökük, soba yanarken piştikleri, kömürün ateşi geçince dondukları bir sınıfta yaşayacak. İşin kötüsü kömürlükte eğitim gören ilkokul öğrencileri şanslı. Zira köydeki ortaokul öğrencileri eğitim alabilmek için eksi 30 dereceye varan kış şartlarında komşu beldeye yürüyerek gidip gelmek zorundalar.

Kömürlük denilen yer kışlık yakacak için tezek istiflenen bir depo esasında. Köylüler çocukların eğitim görebilmesi için tezekliği temizleyip sınıf yapmış.

'Soba da baca da çürüktür. Bizatihi okul da çürüktür'

Sorunu kamuoyuna duyuran CHP Kars Milletvekili İnan Alp Akgün, Kars'ın Digor'a bağlı Şatıroğlu köyündeki sorunlardan bahsederken şunları söylüyor.

"AKP’nin sayın milletvekilleri, sizin hepinizin illerinde ilkokullarda 4 şube var. Kars’ın Digor ilçesinin Şatıroğlu köyünde ilkokulda 2 derslik var. Okulda 80 ilkokul öğrencisi var. 1. Sınıflar açılınca köylüler tezekliği temizleyip, sıra koyup orayı sınıf yaptılar. Okulda çok şükür bir soba var. Soba da çürüktür, baca da çürüktür, boru da çürüktür bizatihi okul da çürüktür."

İnan Alp Akgün Meclis'te yaptığı konuşmasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şöyle seslendi: "Sen utanmıyor musun? Köyde 50 ortaokul öğrencisi var, ortaokul yoktur. Komşu beldeye 1 metre kar altında çocuklar eksi 30 derecede yürüyerek giderler. Çünkü servis de yoktur. Yusuf Tekin sen bu tablodan utanmıyor musun? Yurtdışında 60’dan fazla okul açıyorsun, Kars’ın Digor ilçesinin Şatıroğlu köyüne niye okul açmıyorsun?”

'Ne yazık ki istisna bir örnek değil'

Konuya dair soL'a konuşan Eğitim-İş Kars Şube Başkanı Aslı Özcan yaşanan durumun tekil ya da istisnai bir örnek olmadığını ve uzak köylerin genelinde benzer bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Çevre illerden de benzer haberler aldıklarını ifade eden Özcan, yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Öğretmen yetersizliği var ve görevlendirilenler de genelde branş dışı ya da alan dışı, iklim koşullarına uygun olmayan planlamalar nedeniyle ısınma durumu problem, okullar iyi ısınmıyor, personel sıkıntısı mevcut, çoğunlukla birleştirilmiş sınıflar mevcut. Bu türden sebepler ister istemez eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen etmenler oluyor. Öğrencilerimiz yaşadığımız çağa ayak uydurabileceği teknolojik donanımlı okulları hayal bile edemiyorlar. Bilgiye erişimleri kolay olmuyor."

'Bu müfredatla öğrenciler bırakın o köyü kendilerini bile değiştiremeyecekler'

Eğitim-İş Kars Şube Başkanı Aslı Özcan'ın dikkat çektiği bir diğer husus ise mevcut müfredatın öğrenciler üzerinde yarattığı tahribat.

Çünkü ülke genelinde hemen hemen her yurttaşın zihninde canlanan şey böylesi okullarda okumasına rağmen başarıya ulaşan ve yaşadığı yeri değiştiren, ülkesine karşı sorumluluk duygusu taşıyan öğrenci hikayeleridir. Ve fakat yeni müfredat bırakın Kars'ın Şatıroğlu köyünü değiştirecek öğrenciler yetiştirmeyi, ülke genelinde çağı yakalayabilecek öğrenci yetiştirmek konusunda dahi soru işaretleri barındırıyor.

Aslı Özcan bu süreci üzüntüsünü dile getirerek şu sözlerle aktarıyor:

"Oran veremiyorum fakat nadiren öğrencilerin üstün zekalı olma durumlarıyla ortaya ‘Zor şartlara rağmen başaran öğrenciler’ çıkabiliyor. Ancak yeni oluşturmaya çalıştıkları eğitim müfredatı ile ise sadece köydeki bu koşullarda olan öğrenciler değil, tüm nesil çağ dışı duruma maruz kalacaktır. Öğrenciler düşünmeyi, sorgulamayı yok eden müfredatla bırakın köyü değiştirmeyi kendilerini bile değiştiremeyeceklerdir."

Kars'ın Digor'a bağlı Şatıroğlu Köyü'nde yaşayan yurttaşlar eğitim gören çocuklarının şartlarının iyileştirilmesi için yetkililerden adım atmasını bekliyor.