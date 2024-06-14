Dilan Polat davasında 11 tahliye: Kardeşleri de çıktı

Lüks araçlar, altın tozlu kahveler, gül dolu havuzlar, bir günde harcanan yüz binlerle gündeme gelen Dilan Polat-Engin Polat ve aileleri aylardır tutukluydu.

Polatlar ve yakınları "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, "Vergi kanununa muhalefet”, "Yasadışı bahis" ve silahlı saldırı suçlarından yargılanıyor.

Davada yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat’ın iki kardeşi tahliye oldu.

Dilan Polat’ın adli kontrol talebine ‘kuvvetli şüphe’ reddi

Şüpheliler hakkında aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği karar verdi. Dosyayı inceleyen Hakimlik, Dilan ve Engin Polat çifti hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanma" ve "Yasadışı bahis" suçları bakımından tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Hakimlik Dilan Polat’ın adli kontrol talebini, İstanbul Sektörel 3. Denetim Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan aklama raporuna dayanarak kuvvetli şüphe barındırdığını ortaya koydu. Bu sebeple Dilan Polat'ın adli kontrol talebini reddetti.

Kardeşler tutuksuz yargılanacaklar

Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli için tahliye kararı verildi.

Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilince bağırdı

Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu tahliye olduğu anlarda “Dilan” diye bağırarak ağladı. Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin ardından İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun sahip oldukları güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle daha öncesinde 1 yıl 8 ay ceza aldığı ortaya çıkmıştı.

Sıla Doğu tahliye olduktan sonra görüntülendi.

Suçlamalar neydi?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında, Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edilmiş, savcılık, sosyal medya ünlüsü olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etmişti.

Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya ünlüleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.