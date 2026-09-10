Ortaklaşa dergisinin 11'inci sayısı: Türkiye'nin 'yeni' düzeni
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 10.09.2026 , 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 , 11:42
Ortaklaşa dergisinin 11'inci sayısı "Kim istiyor kim itiraz ediyor? Türkiye'nin 'yeni' düzeni" başlığıyla çıktı.
Bu sayıda yeni çözüm sürecinden Yeni Parti'nin kuruluşuna, tarikatlara yönelik operasyonlardan Mekke Anlaşması'na dünyanın ve Türkiye'nin kritik gündemleri masaya yatırıldı.
106. yaşına giren Türkiye Komünist Partisi'nin dünü, bugünü ve yarını da derginin sayfalarında yerini aldı.
Fiziki baskının çıkmasından bir hafta sonra, dergi içeriği, soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.
Ortaklaşa'nın 11. sayısında yer alan yazılar şöyle:
Çözüm sürecinde gerçek ne? | Kemal Okuyan
Sermayenin olduğu yerde tarikat da var | Emel Diril
Mekke Anlaşması | Gamze Erbil
Osman Korkut Kanadoğlu ile söyleşi: 'Bu ortamda demokratik anayasa söylemi ironik' | Mert Doğan
Yeni Parti'nin bir işlevi olacak mı? | Aydemir Güler
ANAP neydi? | Ortaklaşa
Yeni Parti programı bize ne anlatıyor? | Ali Ufuk Arikan
Yeni Parti'nin ekonomi kurmayları | Gülay Dinçel
CHP'den AKP'ye transferler | Burcu Günüşen
'Sol'dan sosyal demokrasiye | Oğuz Kavala
Öyle bir parti var! | Ortaklaşa
TKP hakkında görüşler | Ortaklaşa
TKP tarihinden kesitler | Neslişah L. Başaran Lotz
Tarlabaşı'nda bir hayalet dolaşıyor | Ahmet Batur
İşçi Serhat'ın hikayesi | Röportaj: Volkan Algan
İsrail'in yeni etki alanları | Murat Akad
Orta Asya ülkeleri İsrail'in hedefinde | Haldun Bilgiç
COP31 ve karbon emperyalizmi | Önder Algedik
AKP'nin resmi tarih dizisi: Asırlık Gece | Deniz Aygen
Çeviri: Sermayenin denetim biçimi | Sanjay Roy
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