Ortaklaşa dergisinin 11'inci sayısı: Türkiye'nin 'yeni' düzeni

Ortaklaşa dergisinin 11'inci sayısı "Kim istiyor kim itiraz ediyor? Türkiye'nin 'yeni' düzeni" başlığıyla çıktı.

Bu sayıda yeni çözüm sürecinden Yeni Parti'nin kuruluşuna, tarikatlara yönelik operasyonlardan Mekke Anlaşması'na dünyanın ve Türkiye'nin kritik gündemleri masaya yatırıldı.

106. yaşına giren Türkiye Komünist Partisi'nin dünü, bugünü ve yarını da derginin sayfalarında yerini aldı.

Fiziki baskının çıkmasından bir hafta sonra, dergi içeriği, soL aboneleri için soL Haber Portalı'nda da yayımlanıyor.

Ortaklaşa'nın 11. sayısında yer alan yazılar şöyle:

Çözüm sürecinde gerçek ne? | Kemal Okuyan

Sermayenin olduğu yerde tarikat da var | Emel Diril

Mekke Anlaşması | Gamze Erbil

Osman Korkut Kanadoğlu ile söyleşi: 'Bu ortamda demokratik anayasa söylemi ironik' | Mert Doğan

Yeni Parti'nin bir işlevi olacak mı? | Aydemir Güler

ANAP neydi? | Ortaklaşa

Yeni Parti programı bize ne anlatıyor? | Ali Ufuk Arikan

Yeni Parti'nin ekonomi kurmayları | Gülay Dinçel

CHP'den AKP'ye transferler | Burcu Günüşen

'Sol'dan sosyal demokrasiye | Oğuz Kavala

Öyle bir parti var! | Ortaklaşa

TKP hakkında görüşler | Ortaklaşa

TKP tarihinden kesitler | Neslişah L. Başaran Lotz

Tarlabaşı'nda bir hayalet dolaşıyor | Ahmet Batur

İşçi Serhat'ın hikayesi | Röportaj: Volkan Algan

İsrail'in yeni etki alanları | Murat Akad

Orta Asya ülkeleri İsrail'in hedefinde | Haldun Bilgiç

COP31 ve karbon emperyalizmi | Önder Algedik

AKP'nin resmi tarih dizisi: Asırlık Gece | Deniz Aygen

Çeviri: Sermayenin denetim biçimi | Sanjay Roy