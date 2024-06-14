Çiğli Belediyesi'nde 200'e yakın işçi işten çıkarıldı, belediye başkanı 'ihtiyaç fazlası' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bayraklı Belediyesi'nin ardından Çiğli Belediyesi'nde de işten çıkarmalar başladı.

CHP'li Çiğli Belediyesi'ne bağlı ÇİBEL ve Çiğli Gıda şirketlerinde çalışan 200'e yakın işçi kendilerine gelen bir kısa mesaj ile işten çıkarıldı. İşçilerin işten çıkarılmalarına herhangi bir gerekçe sunulmadı.

"Kısa süre önce işe alındıkları için işten çıkarıldılar" denilen işçiler arasında 2 yıllık, 4 yıllık hatta 10 yıllık çalışan bile bulunuyor.

Parti yöneticileri baskı yapıyor

Her gün saat 8.30'dan itibaren belediye önünde buluşan işçileri ziyaret eden CHP belediye meclisi üyesi Niyazi Aslan'sa "işçilerin eşlerinin de belediyede çalıştığı için çıkarıldığını" söyledi. Açıklamaya tepki gösteren birçok işçi evli dahi olmadıklarını söyledi.

Bayram öncesi işten çıkarılan işçiler bir yandan da CHP ilçe başkanı ile sendika yöneticilerinin baskısı ile uğraşıyor. CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar iddiaya göre işçilere yaptığı açıklama sırasında tepkisini dile getiren bir işçiyi "Sen zaten kahvaltıya da (CHP'nin dayanışma kahvaltısı) gelmemiştin" diyerek susturmaya çalıştı. Konuşması sırasında video ve fotoğraf çekilmesine izin vermeyen Akar, "yapacak bir şey yok" diyerek işten çıkarmaları destekledi.

Çiğli Gıda şirketinde örgütlü olan TOLEYİS (Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası) İzmir Şubesi de direniş alanına gelmediği için işçilerin tepkisini çekti.

Belediye başkanı 'Bazıları İzmir'de değil' dedi

Seslerini duyurmak için destek bekleyen işçiler sosyal medyada yazılanların doğru olmadığını söylerken,

direnişin 3. gününde basın açıklaması yapan Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız işten çıkarılanlardan bir kısmının İzmir'de ikamet etmediğini hatta bazılarının yurtdışında olduğunu iddia etti.

Dün yazılı açıklama yapan Yıldız, "Göreve geldiğimizde gördük ki; son bir yılda Çibel’e 502 kişi, Çiğli Gıda şirketine ise 117’si sonradan Çibel’e geçirilmek üzere 287 kişi işe alınmış. Yani; ihtiyaç fazlası toplam 672 kişiye iş başı yaptırılmış" dedi.

Yıldız işten çıkarılanlar için "ihtiyaç fazlası" derken, çıkarılanların bir kısmının seçim döneminde işe alınanlar olduğunu söyledi. CHP'li Yıldız yıllardır belediyede çalışan ve işten çıkarılanlara ilişkinse bir şey söylemedi.

"Aralarında İzmir’de ve Çiğli’de yaşamayanlar, hatta yurt dışında olanlar; işe gelmeyenler yer alıyor. Belediyemiz mali yapısının, tıpkı birçok belediyede olduğu gibi, bu ihtiyaç fazlasını ve istihdam zafiyetini taşıyacak gücü maalesef yok. Merkezi idarenin yerel yönetimleri de içine sürüklediği ekonomik dar boğaz ve belediyedeki yanlış ve yersiz istihdam politikaları, Çiğli’de de bu mecburiyeti doğurdu. Ülkenin karabasanı haline gelen ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. Devlet desteğini hakkı oranında alamayan belediyelerin eli kolu bağlandı. Aldığımız kararın nedenlerini biz yaratmadık; bunu yapmaya mecbur kaldık, mecbur bırakıldık."

"Organize sanayi bölgeleri gibi güçlü yapılarla, iş dünyası temsilcileri ve bileşenleriyle istihdam alanında örnek iş birliği içindeyiz" diyen Belediye Başkanı ayrıca işçiler için "yeni iş fırsatları yaratacağı" iddiasında bulundu.

'İşçi düşmanlığına izin vermeyeceğiz!'

TKP İzmir İl Örgütü'nden işten çıkarmalara ve Yıldız'ın açıklamalarına tepki geldi:

"Çiğli Belediye Başkanı Başkanı Onur Emrah Yıldız belediyeyi şirket gibi yöneteceğini ve işçi düşmanlığını da yönetim politikası olarak benimsediğini ilan etmiş oldu. İşçi düşmanlarının ortak özelliği, her fırsatta 'emekten ve emekçiden yanayım' yalanını söylemeleridir. Seçilene kadar, 'Hiçbir işçiyi işinden etmeyeceğim' diye propaganda yaptılar; kente dair ilk ciddi işleri ise, onlarca işçiyi kapı dışarı etmek oldu."

Yıldız'ın manipülasyonla işçi düşmanı tavrını geçiştirmeye çalıştığına dikkat çekilirken, geçmiş dönemin mali tablosunun mecliste kendisi tarafından onaylandığına işaret edildi. "Geçmiş dönemin yağmasını kabul edip işçiyi yük gibi göremezsiniz" denilen açıklamanın devamı şöyle:

"Belediyenin karşısındaki caddede neredeyse kaldırım bile yokken, yollar köstebek çukurundan ve sokaklar çöpten geçilmiyorken, sorunlarına muhatap arayan ama bulamayan insanlar varken bu işçilere ihtiyaç fazlası diyemezsiniz.

İhtiyaç fazlası olan, her cümlesine, 'Ben' diye başlayan, sadece sosyal medya şovu yapan, belediyeyi şirket, kendisini de bu şirketin patronu gibi görenlerdir.

İhtiyaç fazlasının kim olduğunu Çiğli halkı çok iyi biliyor. İhtiyaç fazlası, bugüne kadar hiçbir işe yaramadığı hâlde belediye bütçesinden en yüksek maaşı alandır.

TKP Çiğli İlçe Örgütü olarak, bu kentte işçi düşmanlığına geçit vermeyeceğiz, hiçbir işçi kardeşimizi de yalnız bırakmayacağız!"