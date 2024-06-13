Yurttaşlar ihbar etmişti: Doğayı katleden Sinpaş'a 60 milyon ceza

Turizm bölgelerinde her yıl uygulanan inşaat yasağının 15 Mayıs'ta başlamasına rağmen Muğla Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki Milli Park alanı içerisinde yer alan ve Sinpaş GYO tarafından yapımı devam eden otel ve devre mülk inşaatında çalışmalar devam ettirilmişti.

Bölgede yaşayanların tepkisini çeken inşaat alanına Marmaris Kent Konseyi ve TKP Marmaris İlçe Örgütü üyelerince baskın yapılmış, zabıta çağırılmıştı. İhbar sonrası Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Zabıta ekipleri tarafından inşaata gidilerek inceleme yapılmış ve çalışmalar durdurulmuştu.

'Kanuna muhalefetten idari para cezası'

Sinpaş'a inşaat yasağını deldiği için 60 milyon lira idari para cezası kesildi, inşaat mühürlendi.

Cezayı duyuran Acar Ünlü belediye binasında bir basın açıklaması yaptı.

Konunun ülkeye mal olduğunu belirten Acar Ünlü, denetime gittiklerinde faaliyetin devam ettiklerini gördüklerini ve karşılaştıkları tablo sonrası ceza kestiklerini anlattı:

"İçmeler Mahallesi 2518 parsel önü kıyı alanında kaçak ve ruhsatsız 6 bin 520 m3’lük su içi betonu, 469 m3’lük kronman betonu ve 10 bin 867m3’lük dolgu yapıldığı, söz konusu imalatların projesinin ve inşaat ruhsatının olmaması nedeniyle yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlendiğini kamuoyuyla paylaşabiliriz."

'Düzeltilmezse yıkım kararı alınacak'

"3194 sayılı İmar Kanunu ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na muhalefet ve aykırılık" nedeniyle 60 milyon TL’lik idari para cezası kesildiğini belirten Ünlü, "Yapılan bu işlemlerin firma tarafından 30 günlük süre içerisinde düzeltilmesi veya ruhsata bağlanarak yasallaştırılması gerekiyor. Aksi takdirde 30 gün sonra yıkım kararı alınacak. Alınan bu kendilerine tebliğ edilecek. Tebliğ sonrası ilgili firma alınan yıkım kararını 60 gün içerisinde idari yargıya taşıyabilecektir" diye konuştu.

Danıştay'dan karar çıktı: 'ÇED olumlu' kararı bozuldu

Danıştay da reddedilen Sinpaş “ÇED Olumlu” davasıyla ilgili temyiz kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Danıştay 4. Dairesi temyiz istemini kabul etti. Dosyanın söz konusu İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

Marmaris Kent Konseyi konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Muğla 2. İdare Mahkemesi'nin verdiği red kararı Danıştay tarafından, bilirkişi raporunun gerçekçi, bilimsel olmaması, kamu yararı ve çevreyi korumaması nedeniyle bozuldu" denildi.

Yeni bilirkişi heyetiyle bölgede yeniden keşif yapılacak.