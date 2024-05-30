Sinpaş milli parkta inşaat yasağını dinlemedi: Yurttaşlar baskın yaptı, çalışmalar durduruldu

Turizm bölgelerinde her yıl uygulanan inşaat yasağı 15 Mayıs'ta başladı. Yasaklar kapsamında, ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmalarının yapılması yasaklandı. Yasak nedeniyle yalnızca Valilik izniyle çevreye rahatsızlık vermeyecek küçük tadilatlar yapılmasına izin veriliyor.

Ancak Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki Milli Park alanı içerisinde Sinpaş GYO tarafından yapımı devam eden otel ve devre mülk inşaatında çalışmalar durdurulmadı. Bölge sakinlerinin 2 haftadır gece gündüz devam ettiğini duyurduğu inşaat tepki çekti.

Tepkilerin ardından Sinpaş bir açıklama yaparak "sadece peyzaj çalışması yaptıklarını" öne sürdü.

Şantiyedeki çalışma kayda alındı: Gece-gündüz çalışıyorlar

TKP Marmaris İlçe Sekreteri Korcan Yılmaz ve Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin, bu sabah saatlerinde bölgeye giderek alana giren işçi servislerini görüntüledi.

Beton santralinden beton alıp inşaat alanına giren mikserleri ve ağır tonajlı iş makinelerini de görüntüleyen yurttaşlar, onlarca servisin içeri girdiğini tespit etti. 30 kadar işçi servisinin şantiyeye girdiğini ifade eden Korcan Yılmaz, 600'ün üzerinde işçi saydıklarını belirtti.

İşçi servisleri sabah 6'dan itibaren alana giriş yaparken, çalışmaların gece de devam ettiği öğrenildi.

Şantiyede çalışan işçiler böyle görüntülendi.

Ağır iş makineleri ve beton mikserleri de sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladı.

İhbarın ardından belediye başkanı geldi: 'Siz bizi mi kandırıyorsunuz?'

Beytekin ve Yılmaz'ın Zabıtayı aramasının ardından bölgeye önce Zabıta ekipleri ardından da CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Fen İşleri Müdürü ve yetkililer geldi. Birlikte alana girilirken Beytekin ve Yılmaz'ı içeri almak istemeyen firma yetkilileri, "Özel mülke giremezsiniz çıkın dışarı, polis çağırayım mı" diye tehdit etti.

Acar ve beraberindekilerle otel inşaatının devam ettiği kayda alındı. Firmanın yalnızca peyzaj yapmadığı belgelendi.

Marmaris Kent Konseyi adına açıklama yapan Başkan Ufuk Beytekin, "Zabıtaya durumu telefon ihbarı ile bildirdik. 20-25 dakika sonra alana gelen Zabıta ekibi teftiş için inşaat bölgesine hareket etti. Çıkışta tespitlerini öğrenmek üzere bekleyişimizi sürdürdük. Yaklaşık yarım saat sonra belediye başkanı, fen işleri müdürü, onlarca zabıta topluca alana giriş yapmaya başladı. Biz de peşlerinden girdik. İnşaat alanına inildi. Belediye başkanı, müdürler önde zabıtalar arkada hep birlikte katlar dolaşıldı" dedi.

Şantiyede inşaatın boşaltılması uyarısı yapılırken, firmanın yaptığı açıklamanın aksine her yerde yüzlerce personelle inşaatın kesintisiz olarak devam ettiği belirlendi.

İnşaatta beton döküldüğü, demir atılıp kaplama yapıldığı kameralarla tespit edildi. Zabıta tarafından tüm alan boşaltıldı.

Çalışmalar şimdilik durduruldu

Alandaki çalışmalar belediye yetkilileri ve Zabıtanın bir buçuk saat süren denetimi sonunda durduruldu. CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü şantiyeden çıkarken yetkilileri uyararak, "Bu yaptığınız suç, bir daha bizi buraya getirtmeyin. İnşaatı derhal durdurun ve boşaltın" dedi. Fen İşleri Müdürü, Zabıta Müdürünü ve Zabıtalar alanda kalırken, Marmaris'ten de Zabıta desteği istendi.

Kent Konseyi ve TKP temsilcisi de inşaatın takipçisi olacağını söyledi.

TKP'li Korcan Yılmaz, daha önce çadır kurmaları yasaklanan alanda yapılan çalışmayı da kaydetti.

Otel inşaatıyla bölgedeki tahribatın arttığı belgelendi. Daha önce inşaat yapılmayan ve yapılmayacağına ilişkin söz verilen yerlerde inşaat yapıldığı, denizin doldurulduğu tespit edildi. (Fotoğraf: Kıyı çizgisinin doldurularak bozulduğu bir alan)

Milli park ranta açıldı

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Kızılbük Koyu'nda Emin Hattat tarafından 1988 yılında inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye zengin yabancılar için 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü 4 mevsim yaşanacak bir termal tesis yapmaya karar verdi.

2021'deki orman yangınlarının hemen ardından proje için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı. Sinpaş 4-5-6 Ağustos 2021'de henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıklamıştı.

Projenin yapımı kamuoyunun tepkisine rağmen devam ediyor.

ÇED olumlu kararı ile ilgili, Marmarislilerin açtığı dava ise İdare Mahkemesi’nde reddedilmesinin ardından Danıştay'a taşındı.