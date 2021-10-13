Sinpaş GYO Marmaris'te milli park alanını işgal ediyor

Geçtiğimiz yaz aylarında orman yangınlarının hemen ardından, Sinpaş GYO'nun Muğla Marmaris'e bağlı Kızılbük’teki otel ve devre mülk projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıkmıştı.

Bugün öğlen saatlerinde Sinpaş Kızılbük GYO'nun keyfi olarak şantiye girişi olarak belirlediği alanda Marmaris Kent Konseyi öncülüğünde bölgede yaşayan yurttaşlar tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin Milli Park statüsünde olan ve hiçbir resmi tahsis yapılmadığı halde Sinpaş GYO tarafından şantiye alanından yaklaşık bir km öteye bir kapı konulduğuna, böylelikle şantiye alanında olan bitenin Marmaris halkından gizlendiğine ve kıyıların halka yasal olmayan bir şekilde kapatıldığına dikkat çekti.

Söz konusu alan

Sinpaş alana girişi kapatmış durumda

'Dava açıldı'

Kent Konseyi Başkanı'nın konuşmasının ardından konseyin basın metni okundu. Marmaris'te Sinpaş Kızılbük GYO tarafından projelendirilen ve yapımı tüm yaz boyunca inşaat yasaklarına rağmen devam eden inşaat için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali amacıyla Marmaris Kent Konseyi tarafından Muğla 3. İdare mahkemesinde bir dava açıldığı bilgisi verildi.

'Marmaris’e sahip çıkıyoruz'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Hepimizin bildiği gibi Marmaris’imizin iki değeri var; yemyeşil ormanı ve masmavi denizi. Maalesef ormanımız yandı, her yer simsiyah, denizimiz büyük kirlilik riski altında, kıyılarımız ise işgal edilmiş, kum görünmüyor. Her şey turizm adına hoş görülüyor. İlçemizin turistik değerinin bu doğa ve deniz sayesinde olduğu bilinçli olarak görmezden geliniyor. Rant; çevrenin, adaletin, halkın ve bir arada yaşamanın önüne geçiyor. Bir virüs gibi yayılıyor, iyi ve güzel olan her şeyi yok edip yozlaştırıyor. Böyle bir anlayışa esir olmak istemiyoruz. Burada olan bizler doğamıza, insanımıza, hakkımıza ve Marmaris’imize sahip çıkıyoruz."

Yurttaşlar rant projesine karşı mücadele edeceklerini vurguladı

'Tanımıyoruz'

Açıklamada ayrıca Sinpaş GYO'nun hiçbir resmi tahsis olmadan şantiye alanının 3 katı kadar bir milli park alanını halka kapatmasının kabul edilemeyeceği ve bölgeye girişi engelleyen kapının bir an önce kaldırılması gerektiği de vurgulandı.

Basın açıklamasının ardından Sinpaş'ın girişi engellediği kapıdan girilerek şantiye alanına kadar yüründü. Yurttaşlar yasal dayanağı olmayan bu yaklaşımı fiilen tanımayacaklarını belirtti.