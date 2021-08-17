Marmaris ranta açıldı: Orman alanına otel ve konut projesine 'ÇED gerekli değildir' kararı

Muğla'da günler süren yangınların hemen ardından Sinpaş GYO'nun Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki otel ve devremülk projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı.

Marmaris'in İçmeler Mahallesi Kızılkum Mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009'da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988 yılında Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlandı. Ancak 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilemedi. Emin Hattat, 2006 yılında iflas edince de inşaat tamamen durdu.

Arazi 2009 yılı Aralık ayında yaptığı lüks konutlarla tanınan Sinpaş Holding’e satıldı. Sinpaş Holding, 2010 yılı başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye zengin yabancılar için 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak, belediye imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermedi. Bunun üzerine Sinpaş, dev araziye devremülk usulü 4 mevsim yaşanacak bir termal tesis yapmaya karar verdi.

Yangın devam ederken karar alındı

Kızılbük’teki otel ve devremülk projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, "Muğla ili Marmaris İlçeesi, İçmeler Mah. Kızılküm Mevkiindeki (2518 Parsel) SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. tarafından yapılması planlanan MARMARİS KIZILBÜK RESORT OTEL VE DEVREMÜLK (205 Odalı Otel ve 1407 Adet Devremülk) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince MARMARİS KIZILBÜK RESORT OTEL VE DEVREMÜLK projesine ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir" denildi.

Sinpaş 4-5-6 Ağustos'ta henüz yangınlar kontrol altına bile alınamamışken Kızılbük’ü halka arz ettiğini açıkladı.

Marmaris Kent Konseyi ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.