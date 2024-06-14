Gündüz kuşağı skandalları bitmiyor: Cinayet aleti yayına çıkarıldı, RTÜK sessiz

Gündüz kuşağındaki programlar şiddeti yayınlıyor, yayıyor. Geçtiğimiz hafta söz konusu programlarda baba kızına canlı yayında saldırmış, istismarcıya söz hakkı verilmişti.

Bu sefer cinayet aleti olduğu öne sürülen kıyma makinesi canlı yayına çıkarıldı. Makine stüdyonun ortasına konuldu.

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te meydana gelen olaya tepkiler büyüyor. Cinayet iddiasıyla ilgili yapılan yayında cesedin kıyma makinesinden geçirildiği iddia edildi. İddialara konu olan makine yayına çıkarıldı. Yayında, “Adam çekildiği söylenen kıyma makinesi stüdyomuzda” başlığı atıldı.

CHP RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda tepkisini ortaya koydu.

RTÜK’ün sessizliğine işaret eden Taşcı, “Oldu olacak canlı yayında birini çeksinler tam olsun! Daha ne yapabilirler dedikçe dahasını beceriyorlar. Çünkü RTÜK hiçbir yayınlarını denetlemiyor, yasa ihlallerine karşı üç maymunu oynuyor! İçişleri Bakanı bile rahatsızım diyor ama RTÜK’ten ses yok. Sanki bunlar iyi günler…” ifadelerini kullandı.

Benzer programlara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “TV’lerdeki o tür yayınları ben kabul etmiyorum, onlar, değer sapması” değerlendirmesi yapmıştı.