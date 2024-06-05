Gündüz kuşağında reyting avı: Baba kızına saldırdı, istismarcıya söz hakkı verildi

Star TV’de yayınlanan Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak isimli programda olanlar gündüz kuşağı televizyon programlarının halini bir kere daha ortaya koydu.

Programda 17 yaşındaki depremzede çocuğa yönelik istismar ele alındı. İstismara uğrayan çocuk yayına çıkarıldı, yüzü dahi kapatılmayan çocuğa bir bir yaşadıkları anlattırıldı. İstismarcı da yayına katıldı, kendini savunmak için söz hakkı verildi. Yine başka bir bölümde bir baba kızına saldırdı. Yayın geriden gelmesine rağmen bunların hiçbiri engellenmedi.

İstismarcı yayına çıktı

Hatay'da patronu Mahmut Altun tarafından istismar edilen depremzede çocuk ve ailesi programa çıkarıldı. Çocuğun yüzü ve kişisel bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Programın sunucusu, programdan bir gün önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın paylaştığı açıklamayı sanki yayın sayesinde yapılan bir açıklamaymış gibi sundu. 3 Haziran'da yapılan bakanlık açıklaması programın yayınlandığı 4 Haziran’da son dakika olarak servis edildi.

"Bu yayında konuşulan her şey takip ediliyor", "Bizim sayemizde sesini tüm Türkiye duyacak" ifadelerini kullanan Zahide Yetiş, istismar üzerinden programının reklamını yaptı. Çocuk istismarcısı Mahmut Altun programa çıkarıldı, "istismar iddialarının doğru olup olmadığı" soruldu.

Hatay’da yanında çalışan çocuğu istismar eden kuaför Mahmut Altun, mahkemede “rızası vardı” diyerek suçunu itiraf etti, mahkeme faili serbest bıraktı. Bakanlık davaya müdahil olacaklarını, tutuksuz yargılanma kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

Şiddet anları canlı yayında

Bir süredir programa çıkan Yusuf isimli baba, kızının kendinden yaşça büyük Hacı İbrahim isimli adamın yanında zorla tutulduğunu söyledi. Zahide Yetiş'in "Ya baban çekineceğin en son kişi adam seni aramak için günlerdir burada" demesinden kısa bir süre sonra baba kızına küfrederek saldırdı ve vurdu. Yayın geriden gelmesine rağmen o anlar yayınlandı.