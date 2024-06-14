Sinan Ateş soruşturması: Eski savcıya ceza gibi atama, yeni savcıya açık tehdit

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaya 2 hafta kaldı. Zaman daraldıkça siyaset ve yargı cephesinde atılan hamleler sıklaştı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş 1,5 yıldır randevu talep ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la üç gün önce bir araya geldi. Buluşmaya Adalet Bakanı da eşlik etti. Ateş'in aktardığına göre Erdoğan, Bakan'a "harekete geçilmesi talimatı" verdi.

1,5 yılın sonunda hazırlanan iddianamede MHP'li isimlere yer verilmemiş, birçok delil değerlendirilmemiş ve cinayetin nedeni sorgulanmamıştı.

Davayı MHP'ye yönelik bir "itibar suikasti" olarak değerlendiren Devlet Bahçeli, 1 Temmuz'daki ilk duruşmayı "hesaplaşma günü" ilan etti ve partisinin mahkemede yer alacağını söyledi.

Öne çıkan savcılar adliyeden uzaklaştırıldı

Erdoğan'ın talimatı ve Bahçeli'nin restinden sonra ilk adım Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan geldi.

HSK, cinayet soruşturmasını yürütürken görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'i Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atadı. Yani Özer kıdemi düşürülerek Ankara Adliyesi'nden uzaklaştırıldı.

Durdu Özer, cinayetin faillerinden Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem gibi kritik şüphelilerin tutuklanmasını sağlamıştı. Özer, yine Tolgahan Demirbaş'ın telefonunda yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucunda olayla ilgili Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın bağlantısını tespit etmişti. Özer'in talebi üzerine dosyanın şüphesi olan Yıldırım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı alınmıştı.

Özer'in görevden alınmasının ardından soruşturma, 31 Mart yerel seçimlerine kadar durmuştu. Mayıs ayında hazırlanan iddianamede ise Ahmet Yiğit Yıldırım'ın arasında bulunduğu 17 tutuksuz şüphelinin dosyası ayrılmıştı.

Durdu Özer ile birlikte görevden alınan bir diğer savcı olarak Durmuş Ali Kaya ise Diyarbakır Çınar Savcılığı'na atandı.

Cinayet sanığı Demirbaş'tan savcıya tehdit

Bugün, B Yüzü'nün yayınladığı adliye kayıtlarındaysa Tolgahan Demirbaş’ın ifadesini alan savcıyla Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya nedeniyle gerginlik yaşadığı görüldü.

Demirbaş, görüntülerde Ankara Adliyesi’nden uzaklaştırılan savcılar Durdu Özer ve Durmuş Ali Kaya’yı hedef aldı.

Demirbaş, onların gönderilmesini hatırlatarak, ifadesini alan savcıyı, "Durdu Özer nerede, Durmuş Ali (Kaya) nerede? Onlarla aynı safta durmayın" sözleriyle tehdit etti.

Kılavuz 'konuşmama talimatı' mı aldı?

Günün dikkat çeken bir diğer gelişmesi cinayet soruşturmasının kilit isimlerinden Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'a ait olduğu iddia edilen açıklamalar oldu.

TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan, Kılavuz'un yakın çevresiyle görüştüğünü, aldığı bilgilere göre Kılavuz'un, "Bildiklerimi anlatmaya hazırım" dediğini anlattı. Sözcan, Kılavuz'un "Konuşmaması ve Sinan Ateş'in ailesine başsağlığı dilememesi yönünde talimat aldığını" söylediğini iddia etti.

Kılavuz, "Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bana konuşmama talimatı verildi. Mahkemede bildiklerimi anlatmaya hazırım" dediği iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sözcan'ın aktardığı ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti ve konuyu yargıya taşıyacağını söyledi.

Olcay Kılavuz iki hafta önce Sinan Ateş cinayetine ilişkin basına açıklama yapmasının ardından MHP’nin Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevinden alınmıştı.

Kılavuz, Sinan Ateş cinayeti için, “Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim” diyerek kendini savunmuştu.