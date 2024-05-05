Sinan Ateş iddianamesi: 145 sayfada cinayetin nedeni ve MHP yok

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

Tutuklu 22 ismin bulunduğu iddianameye göre, cinayet örgütlü bir şekilde işlendi. Herhangi bir örgüt adına yer verilmeyen iddianamede cinayetin neden işlenmiş olabiliceğine dair bilgi de paylaşılmadı.

Cinayetin azmettiricisi olarak eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve Doğukan Çep gösterildi. İkili hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Bu talimatı kimin verdiğiyse belirtilmedi.

Evin konumunu polis müdürü paylaştı

İddianameye göre, Tolgahan Demirbaş'ın talebi üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri olarak görev yapan Mustafa Ensar Aykal, Sinan Ateş'in cep telefon numarasını olaydan 8 ay önce sorguladı ve ev adresini iletti. Demirbaş adresi neden istediği sorusuna "Sinan Ateş'in ikametinin önünde pankart asılması düşüncesi gündemdeydi" yanıtını verdi.

Ülkü Ocakları yöneticisi MHP'li değilmiş

Şüphelilerin MHP ile temaslarına iddianamede yer verilmedi. Ülkü Ocakları yöneticilerinin ifadelerinde "MHP üyesi değiliz" dediği bölüm öne çıkarıldı.

Ayrıca Tolgahan Demirbaş'ın, eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalanması da iddianamede yer almadı.

145 sayfalık iddianamede bilirkişi raporu dahil onlarca delil değerlendirilmedi.

Azmettirici: Kimseden yardım almadım

Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağci, Ateş'i 3-4 yıldır tanıdığını belirterek, "Kendisini tanıdığımda Ülkü Ocakları Başkanıydı. Gösterdiğim vefaya karşılık vermediği için aramızda kişisel bir husumet oluştu. Kendisini yaralamak amacıyla birtakım planlama ve ayarlama yaptım, hiç kimseden yardım talep etmedim, her şeyi kendi imkanlarımla yaptım" iddiasında bulundu.

Cinayetin keşifçisi Suat Kurt da "Sinan Ateş'in ofisini ve arabasını gözetledim" dedi.

Suat Kurt, Eray Özyağci ve onu olay yerine getirip kaçıran Vedat Balkaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem, polisler Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, M. E. A., eski MİT mensubu Çağlar Zorlu'nun arasında bulunduğu 17 kişi hakkında "cinayete yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkemenin iddianameyi değerlendirmek için 15 gün süresi bulunuyor.

17 tutuksuz şüphelinin dosyasıysa ayrıldı. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen bu isimler hakkındaki soruşturma sürüyor.

Ayşe Ateş: Suikastı birkaç çapulcu planlamadı

İddianamenin bir bölümünü X hesabından paylaşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "İddianame burada. Peki, azmettiriciler nerede? Böyle bir suikastı birkaç çapulcunun tasarlayıp planladığına inanmamızı gerçekten bekliyor musunuz? Sırf bu iddianameyi hazırlamak için kamuoyunu neden bir buçuk yıl beklettiniz?" diye sordu.