43 vekilden geriye 35'i kaldı: İYİP bugüne nasıl geldi?

İYİP, Genel İdare Kurulu'nda oy çokluğuyla alınan kararla 2024 yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararı aldığını duyurmuştu. Kuruluşundan bu yana ilk kez "ittifaksız" hareket eden parti için seçimler hüsran yarattı. 3 milyon 110 bin oy kaybı yaşadı. Oy kaybını Akşener'in gidişi, Akşener'in gidişini peş peşe gelen istifalar takip etti.

2019'daki yüzde 7,45'lik oy oranı yüzde 3,76'ya düşen İYİP, toplam 1 milyon 735 bin 924 oy aldı.

Özellikle Doğu'daki pek çok ilde yüzde 1'i dahi geçemeyen partinin İstanbul'daki oy oranı da yüzde 1'in altında kaldı, Buğra Kavuncu 54 bin 619 oy aldı.

İzmir’den aday gösterilen Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise yüzde 3,64'te kaldı. Ankara’da alınan oy ise 503 bin 806’dan 94 bin 964’e düştü.

Kurultaya giden süreçte Akşener aday olmadı

Akşener'in seçim öncesi açıklamaları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a karşı hırsızlığa varan ağır suçlamalarda bulunması, parti tabanından gelen tepkiler ve teşkilattaki toplu istifaların üzerine alınan seçim yenilgisi, İYİP'e büyük bir darbe vurdu.

Pek çok isim gibi Akşener de bir sonraki seçimi işaret etmeye başladı, "2028'e kadar çok süre var. Güçlendirin beni" dedi. Ancak parti içindeki "istifa" seslerini bastıramadı.

"Olağanüstü Kurultay”da Akşener aday olmadı.

İstifalar peş peşe geldi

Partide seçim öncesinde başlayan istifalar kurultay öndesinde de sonrasında da devam etti. İBB ve ABB'de aday çıkarma kararının ardından Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Bahadır Erdem ve eski Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz istifa etmişti. Akşener'in kurmaylarını da kapsayan istifalar partide büyük ses getirmişti. Aynı zamanda İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi istifa etmişti.

Seçim gecesi işaret fişeğini ateşleyen Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın istifası oldu. Yılmaz daha önce de istifa edileceği iddialarını yalanlarken akıllara "genel başkanlık düşünüyor mu" soruları gelmiş ancak bir yanıt alınamamıştı. Yılmaz, Akşener'i de istifaya çağırmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Teşkilat Başkanlığı, Burak Akburak ise Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerinden istifa etti. İrem Yaman da GİK üyeliğinden ayrıldı.

İYİP GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da başarısızlığın sorumlusu olarak Meral Akşener'i gördüğünü belirterek parti yönetimine tepki gösterdi.

3 aday arasından Genel Başkan Dervişoğlu

Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlık için yarışacak isimler arasında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Mehmet Tolga Akalın yer aldı.

Kazanan Akşener’in desteklediği düşünülen Dervişoğlu oldu. Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez ve yönetimini hedef alan "Nokta" operasyonlarının düzenlenmesinde ve kontrgerilla faaliyetlerinde ismi geçen Müsavat Dervişoğlu böylece İYİP’in yeni genel başkanı oldu.

Akşener, Erdoğan’ı ziyaret etti

Seçimin ardından, CHP-AKP yumuşamasını takip eden bir görüşme yaşandı.

Erdoğan Beştepe'deki Sarayı'nda Meral Akşener ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.

"Sürpriz" görüşmenin haberini, İletişim Başkanı Fahrettin Altun aynı gün sabah saatlerinde verdi.

Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde açıklanan programında böyle bir görüşme yer almıyordu.

Görüşmeye dair pek çok kulis haberi çıksa da her iki taraftan da bir açıklama gelmedi.

Akşener görüşmeyle ilgili haber yapan gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef alan bir açıklama yayımlamasına rağmen, Saymaz’ın haberlerindeki iddialara ve sorulara yanıt vermedi. Akşener’in Meclis yakınlarında ofis kiraladığı, “yeni anayasa, normalleşme sürecinde katkı” sunacağı iddialar arasında.

Aydın'dan Akşener çıkışı: 'Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesi sonrası, "Akşener'i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum" çağrısında bulunan İYİP Milletvekili Koray Aydın'dan ikinci bir çağrı geldi.

Bu kez hem İYİP'e hem de Akşener'e seslenen Aydın, "Meral Akşener'in, İYİ Partililerin bir haftadır yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapmaya davet edilmesi şarttır, elzemdir" ifadelerini kullandı.

PolitikYol’un edindiği bilgilere göre, son kurultayda genel başkan adayı da olan Aydın, İYİP’te yaşanan gelişmeler üzerine harekete geçme kararı aldı. Aydın, Kurban Bayramı süresince kendisine destek veren delegeler ve partinin önde gelen isimleri ile görüşmeler yapacak.

Aydın görüşmelerden alacağı dönüşlerle İYİP’te bir süreç başlatmayı hedefliyor. Aydın’ın sık sık yakın çevresine “Derdimiz Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile değil, Meral Akşener’in tutumlarının partimize ve bize inananlara verdiği zarardır” dediği de belirtiliyor.

'Akşener’e yakın bazı milletvekilleri AKP’ye geçecek'

Akşener’in Saray'da Erdoğan ile görüşmesinin ardından ortaya çıkan iddialar arasında vekillerin AKP'ye geçeceği de var.

Cumhuriyet'in haberine göre görüşme sonrası Akşener’e yakın bazı milletvekillerinin AKP’ye geçeceğine ilişkin iddialar da parti kulislerinde konuşulanlar arasında. Partide üst düzey bir yetkili, yaklaşık beş milletvekilinin yeni anayasa sürecinde AKP’ye geçeceğini öne sürdü.

Partililer, ayrıca Akşener’le İYİP arasındaki iplerin ilerleyen günlerde daha da gerileceğini ifade etti.

İstifalar vekillere de sıçradı

2023 Genel Seçimleri'nden sonra İYİP Meclis'e 43 milletvekili taşımıştı. 89 milletvekilinin istifasıyla birlikte Meclis'teki sandalye sayısı 35'e düştü.

Milletvekilleri Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye; Nebi Hatipoğlu da AKP'ye geçti.

Adnan Beker, Bilal Bilici, Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan ve ihraç edilen Ümit Dikbayır bağımsız milletvekilleri olarak yola devam ediyor.

Fotoğraf krizi: Rıdvan Uz'a kesin ihraç talebi

İYİP Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, eski İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in fotoğraflarını genel merkezden kaldırmak istemesi nedeniyle, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Öneri üzerine harekete geçen Akşener, "İl ve ilçelerden fotoğraflarımı kaldırın" diyerek rest çekti.

İstanbul vekili İzsiz de istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İzsiz yaptığı açıklamada, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. İzsiz de milletvekilliğine bağımsız olarak devam edecek.