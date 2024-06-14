Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalandı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" dedi.

Bakan Tunç, paylaşımında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un adını Cihantimur Tok olarak yazdı, daha sonra hata düzeltildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart akşamı seyir halindeki üç ATV aracından biri arızalandı. ATV sürücülerince yol kenarına çekilen araç tamir etmeye çalıştı. Oğuz Murat Acı, ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem aldı. Diğer kişiler ise arızalanan motorla ilgilendi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen sürücü koltuğunda oturan 18 yaşından küçük Timur C.’nin bulunduğu lüks araç, üç ATV’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

Eylem Tok ile estetik cerrah Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu olan Timur C., kazayı sağlık görevlilerine haber vermeden olay yerinden başka bir araçla uzaklaştı. Kazanın ardından Eylem Tok, yargılanmaması için oğlunu önce Mısır’a, oradan da ABD’ye kaçırdı. Eylem Tok’un olay yerinde yaralıların telefonlarını da ellerinden aldığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok ve oğlunun kolayca yurtdışına çıkmaları, iade işlemlerinin yavaş ilerlemesi akıllarda soru işareti yaratırken AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirörenlerin oğlunun da kazaya yol açan arabada olduğu iddia edilmiş, ancak konu hızla kapatılmıştı.

Daha sonra Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Altıntaş’ın, kazayla ilgili haberi yayımlamadan bekletmesi için Revan Demirören ve şoförü tarafından arandığı ortaya çıkacaktı.

Altıntaş "Kamuoyunu yakından ilgilendiren 'Eylem Tok' olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşması ve yayınlaması girişimleri kapsamında, bağlı bulunduğu yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldığını" açıklayacaktı.

Eylem Tok ve oğlu Timur C. kaçtıkları ABD’de objektiflere yakalanmış, anne ve oğlu kameraları fark edince gülmüştü.