Eylem Tok'un oğlunu kaçırmasında Demirören izi: DHA muhabirine 'Haberi bugün girmeyin' telefonu

Sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir ses kaydı, yazar Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un ABD’ye kaçırdıkları oğlu Timur C.’nin karıştığı kazanın haberleşme sürecinde Demirören Ailesi’nin yaptığı müdahaleyi ortaya çıkardı.

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur C., geçen Mart ayında ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla İstanbul Eyüpsultan’da bir kazaya neden olmuş, kazada 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Timur C., kazayı sağlık görevlilerine haber vermeden olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmıştı. Kazanın ardından Eylem Tok, yargılanmaması için oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Eylem Tok’un yaralananların telefonlarını da ellerinden aldığı ortaya çıkmıştı.

Eylem Tok ve oğlu Timur C., önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı. Kolayca yurtdışına çıkmaları, iade işlemlerinin yavaş ilerlemesi akıllarda soru işareti yaratmıştı. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Demirören ailesinin de yaptığı müdahale soru işaretlerini arttırdı. Demirörenlerin oğlunun da arabada olduğu iddia edilmiş, ancak konu hızla kapatılmıştı.

Demirörenlerin oğlu araçta mıydı?

İddiaya göre Demirören ailesinin bu olayla ilgilenmesinin sebebi, küçük oğulları Emre Cemal’in de Timur C. ile birlikte lüks aracın içinde bulunması.

Geçen aylarda Demirören ailesinden üst düzey bir isim Halk TV'ye iddialarla ilgili açıklamalar yapıp şunları söylemişti:

“Cemal Demirören, yurtdışında okuyor 2-3 aydır Türkiye'ye gelmiş değil. Kazayı yapıp firar eden gençle ilgili tek ortak yanları, ortaokulda aynı okulda okumuş olmaları. Hiçbir bağları yok. HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacak.”

Şoför, muhabiri arayıp haberi engelliyor: ‘Yıldırım Bey’in en küçük oğlu Cemal’in arkadaşı’

X’te “Kevîn” isimli hesap tarafından yayınlanan ve 12 saatte yaklaşık 4 milyon kez görüntülenen paylaşım, bir telefon konuşmasını konu alıyor. Buna göre, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs, DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ı arayarak, kazanın haber olarak servis edilmemesini istiyor.

DHA muhabirine bu telefon, Timur C.’nin babası Bülent Cihantimur’a ulaşma çabası sonrasında geliyor.

DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Bülent Cihantimur’u arıyor ve Dursun isimli danışmanı ile görüşüyor. Muhabir, o gün bilgisayar mühendisi Oğuz Murat Aci’nin cenazesine katıldığını, ailesinin, Bülent Cihantimur’un oğlunun Aci’ye vurup kaçtığını söylediğini aktarıyor. Dursun isimli danışman ise “Böyle bir şey yaşanmış ama nasıl yaşandığını bilmiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Bu konuşmanın ardından DHA muhabirine, Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs ulaşıyor. İlker, DHA muhabiri Altıntaş’a, Demirörenlerin en küçük oğlunun, Eylem Tok’un oğlu Timur C. ile çocukluk arkadaşı olduğunu aktarıyor:

“Merhaba, İlker ben. Demirören’den, Revna Hanım’ın şoförü. Bu Timur’un haberi vardı, ‘Basıcam’ demişsiniz. Onunla Yıldırım Bey’in en küçük oğlu Cemal, çocukluk arkadaşı. Onu yayınlamasanız. Ben bir konuşacağım, Murat Bey ya da Sinan Bey ile… Bilginiz olsun. Bugün yayınlamayın, yarın Revna Hanım ya da Yıldırım Bey size döner.”

İkinci konuşma kaçtıktan sonra: Yıldırım Bey’den haber bekleyin

İkinci telefon görüşmesinde ise muhabir, bu kez İlker’i arıyor ve kendisinin Revna Demirören’in şoförü olup olmadığından nasıl emin olacağını soruyor.

İlker ise 30 senedir Demirörenlerle çalıştığını söyleyerek, “Sen onu yapma da [haberi], ben yarın Revna Hanım’la beraberim zaten, olmadı sizi konuşturacağım. Kaçmışlar zaten, konuyu öbür taraftan öğrendim. Ben sizi arattıracağım zaten, ya beni telefonla konuştururlar. Funda Hanım var asistanı, Murat Bey var, Sinan Bey var, Erdoğan Demirören var… Yabancı değilim ben, Mehmet Üstündağ da benim çocukluk arkadaşım zaten. Siz lütfen Revna Hanım’dan ya da Yıldırım Bey’den haber bekleyin” diyor.

02/03/2024 akşamı Revna Demirören’in şoförü İlker Bey, DHA muhabiri Rojda Altıntaş’ı (@rojdaaltintas) haberi yayınlamaması için arıyor ve uyarıyor da diyebiliriz.++ pic.twitter.com/8UhoWe9sz7 — Kevîn (@revolutiee) May 5, 2024

‘Haber çıksaydı kaçabilir miydi?’

İstanbul’da 1 Mart’ta meydana gelen ölümlü kazanın haberi, DHA tarafından iki gün sonra kazaya karışanların kimliği belirtilmeksizin servis edilmişti. Söz konusu telefon kayıtları, ölümlü kazada çarpan araçta bulunan kişilerin bilgisinin DHA’da bulunduğunu gösteriyor.

Söz konusu anonim hesap, "2 gün sonra Oğuz Murat Aci’nin yakınları x’de (twiter) flood yazarak olayı duyuruyor. Demirören grubu tüm bunları yapmamış gibi olayı takip ediyor gibi yapıyor. 5 Mart tarihinde olay Türkiye'nin gündemine oturuyor. Ancak eğer Demirören ailesi 2 Mart tarihinde haberin yayınlanmasına müsaade etseydi, Eylem Tok Mısır'dan ABD'ye kaçabilir miydi? Demirören grubu, sadece oğulları cipte bulunduğu için Eylem Tok'un ABD'ye sessizce gitmesine yol açmıştır. Peki, kazada ölen genç insanın hakkını kim savunacak?" ifadelerini kullandı.

DHA’nın haberinde kazayı yapanlar yoktu

DHA bu haberi, 3 Mart tarihinde normal bir kaza haberi olarak yayınlıyor.

“Eyüpsultan’da lüks cip emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı” başlıklı haberde, “Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi” ifadeleri yer alıyor ancak cipi kimin sürdüğünden söz edilmiyor.

Muhabir Altıntaş’tan açıklama

Olayın merkezindeki DHA muhabiri Rojda Altıntaş, bugün saat 15.49’da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı.

Altıntaş, “Kamuoyunu yakınen ilgilendiren ‘Eylem Tok’ olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlamam girişimleri kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım” dedi.

Ailesine yönelik endişelerinden dolayı 8 hafta boyunca sessiz kaldığının altını çizen Altıntaş, “Görüntüleri ses kayıtları dün gece bizzat kendim paylaştım. Bu noktadan sonra işsiz kalmayı göze alarak vicdanen rahat olsam da geç kaldığım için özür dilerim. Genç bir kadın gazeteci olarak korkmadığımı ve gazetecilik faaliyetlerini alternatif yollarla muhakkak devam ettireceğimin altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunu yakınen ilgilendiren “Eylem Tok” olayıyla ilgili yeni bilgilere ulaşmam ve yayınlamam girişimleri kapsamında bağlı bulunduğum yayın kuruluşunun patronajı ve sair çevreler tarafından çeşitli baskılara maruz kaldım.



Bu noktada aileme yönelik endişelerimden dolayı 8 hafta… — Rojda Altintaş (@rojdaaltintas) May 6, 2024

Baba Aci: Davaya müdahale edildi

Ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, MedyaRadar’a yaptığı açıklamada “Başından beri bu davaya müdahale edildiğini söylüyordum. Bu bazılarına abartılı gelebilir ama biz görüyorduk” dedi.

Özer Aci, DHA muhabiri ve kameramanının cenazeye geldiğini, kendileriyle röportaj yaptığını ancak bu haberin Demirören Medya'da kullanılmadığını söyledi.

Aci “Bütün medya işin üzerine düşünce Demirören Grubu da bu rüzgara kapıldı. Mecburen bu işin üzerine düştüler. CNN Türk’e yayınlara çıktım. Kanal D evimize geldi. Onlara ne söylediysek yayınladılar. Dediğim gibi bu kazayı görmezden gelemediler” ifadesini kullandı.

Özer Aci şunları söyledi:

“Yıldırım Demirören’in oğlunun da arabada olduğu söylendi. Demirören ailesi yalanladı. Çocuklarının yurtdışında olduğunu söyledi. Ancak bu kayıtlardan sonra her şeyin mümkün olabileceğini gördük. Dosyaya bilinçli mi koyulmadı ismi? Aklımıza artık her şey geliyor. Bu davaya başından beri müdahale var. Gizli el veya eller hep bu dosyanın üzerinde tepiniyor. Bir arpa boyu yol alamıyoruz. Daha kimler tarafından ne telefonlar açıldı bilemiyoruz.