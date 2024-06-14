Cemil Tugay’ın koruma aracı direnişteki işçinin ayağını ezdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay işten atılan İzenerji ve İzdoğa işçileriyle görüşmesini iptal ederken, Tugay’ın koruma aracı bir kadın işçinin ayağını ezdi.

Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzenerji ve İzdoğa'da işten atılan işçilerin başlattığı direniş sürüyor.

Bugün Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın işçilerle görüşmesi hiçbir açıklama yapılmadan iptal edildi.

Tugay’ın bayramlaşma programı kapsamında İzsu’ya geldiğini öğrenen işçiler İzsu önüne giderek Tugay ile görüşmek isterken Tugay binadan işçilerle görüşmeden ayrıldı.

Bu sırada işçiler seslerini Tugay’a ulaştırmak için uğraşırken işten atılan İzdoğa işçilerinden Seda Akgül’ün ayağını Cemil Tugay’ın koruma aracı ezdi. 

Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Akgül burada şikayetçi olmak için çabalarken, birçok hastaneden başhekimin Akgül’ün bulunduğu hastaneyi arayarak işçinin şikayetçi olmasını engellemeye çalışması dikkat çekti.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’ndan yapılan paylaşımda “Kendisi de doktor olan, bir işçinin ayağının ezilmesine neden olan Tugay nüfuzunu kullanarak işçinin şikayetçi olmasını engellemeye çalışıyor” denildi.

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