İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kamu emekçileri iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yine emek düşmanlığıyla gündemde.

Tüm Bel-Sen ve belediye yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri dün tıkanınca sendika masadan kalktı. Belediye maaşların mevcut olandan düşürülmesini talep etti.

Bunun üzerine belediye meclisi önüne giden sendika burada bir eylem yaptı. Eylem sırasında da emekçilerle çevik kuvvet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.

Tüm Bel-Sen'in grev kararı alması sonrası diğer sendikalar da kararı destekledi.

Bugün büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki kamu emekçileri iş bırakarak Konak Kültürpark içerisindeki 1 no'lu holde toplandı. Bine yakın işçi yürüyüş yaptı. Eyleme Bayraklı, Torbalı ve Karabağlar belediyelerinden işçiler de destek verdi.

Daire başkanlarına, iş bırakan personelin isminin toplanmasına dair sözlü emir gittiği söylenenler arasında.

Eylemde yüzlerce işçi "hak, hukuk, adalet" sloganı attı.

Kültürpark içerisinde bulunan başkanlık binası önüne de çevik kuvvet getirildi.

Emekçiler CHP'ye yürüdü

İş bırakan kamu emekçileri CHP İzmir İl Başkanlığı'na yürüdü. Burada sendika yönetimlerinden oluşan bir heyet başkanlığına girdi.

Heyet, il başkanı ile görüşmek isterken, başkanın "yerinde olmadığı" söylendi. Bunun üzerine soL'un edindiği bilgiye göre telefonda bir görüşme yapıldı.