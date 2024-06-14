Zombi başkan: Seçim öncesi Biden'ın gafları ve tuhaf hareketleri artıyor

ABD’de Demokratların başkan adayı Joe Biden, 5 Kasım 2024’teki seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’la yarışacak.

Ancak son zamanlarda hem gaflarında hem de tuhaf hareketlerinde artış görülen Biden’ın genel durumunun başkanlığa uygun olup olmadığına dair soru işaretleri yüksek.

Biden, son olarak İtalya’da düzenlenen G7 zirvesindeki hareketleriyle yine gündem oldu.

ABD Başkanı'nın zirvedeki ilk konuşulan hareketi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yle selamlaşması sırasında oldu. Meloni’nin elini yanlış eliyle sıkan Biden’ı düzelten İtalya Başbakanı’nın kendisi oldu.

Zirvede dün akşam saatlerinde liderler, ellerin G7 ülkelerinin bayraklarıyla iniş yapan paraşütçülerin özel gösterisini izledi.

Paraşütçülerin inişlerinin tamamlanmasının ardından Biden, arkasını dönerek eşyalarını toplamaya çalışan paraşütçülerle iletişime geçmeye çalıştı. Biden’a yine Meloni müdahale etti. Biden'ın kolundan tutan Meloni, ABD Başkanı’nın kameralara doğru dönmesine yardım etti.

Havayla el sıkıştı, sahneden iniş yolunu bulamadı

Başkan Biden, iki yıl önce Kuzey Carolina'daki bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından, olmayan bir el ile tokalaşmıştı.

Greensboro'daki Kuzey Carolina Tarım ve Teknik Eyalet Üniversitesi'nde yaklaşık 40 dakikalık bir konuşma yaptıktan sonra Biden, yanında kimse olmamasına karşın el sıkmak üzere hamlede bulunmuştu.

Yine iki yıl önce Biden, New York’ta Global Fund (Küresel Fon) tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapmasının ardından sahneden inmeyi becerememiş ve adeta ayakta kitlenip kalmıştı.

Birkaç kez tökezleyerek düştü

Biden, 2023’te de Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta iki günlük bir NATO zirvesinin ardından İskandinav liderleriyle görüştüğü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de başkanlık uçağına binerken tökezleme yaşadı.

ABD Başkanı Biden, aynı ay Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde sahnedeyken bir kez daha düştü.

Etkinlikte mezuniyet konuşmasını yapan Biden, mezunlara diplomaları verilirken sahnede kaldı. Biden diploma teslimiyetinin ardından platformdan inerken yere düştü.

Biden, kazaya sebep olarak yakındaki bir kum torbasını işaret etti.

Gafları da artıyor: Mısır ile Meksika’yı karıştırdı

Biden, Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un 8 Şubat 2024'te, gizli Obama dönemi belgelerini saklamasıyla ilgili soruşturmada sunduğu raporda, başkan hakkında "zayıf hafızalı yaşlı bir adam" demişti. Sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Biden, toplantıda Hur’un bu ifadelerine öfkeli bir yanıt verdi.

Ancak Biden, aynı basın toplantısında, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşa ilişkin açıklama yaparken Mısır'ı Meksika’yla karıştırdı.

Mısır’dan Gazze’ye geçiş sağlayan Refah sınır kapısındaki insani yardım malzemelerin ulaşımına ilişkin konuşan Biden "Meksika başkanı, insani yardım malzemelerinin içeri girmesine izin vermek için kapıyı açmak istemedi. Onunla konuştum. Kapıyı açmaya ikna ettim" dedi.

Liderleri, ölen selefleriyle karıştırdı

Biden, aynı ay, iki kez diğer ülke liderlerini çok daha önceki selefleriyle karıştırdı.

Biden, Las Vegas, Nevada'daki destekçilerine yaptığı miting konuşmasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, 1996'da ölen Francois Mitterand’la karıştırdı.

Mitingde Haziran 2021'de Cornwall'da gerçekleşen bir G7 toplantısını anlatan Biden, “Almanya'dan -yani Fransa'dan- Mitterrand bana baktı ve 'Biliyor musunuz, ne... neden... ne kadar süreliğine geri döndünüz?' dedi." ifadelerini kullandı.

Biden, birkaç gün sonra da New York'ta yaptığı konuşmada, 2017'de ölen Almanya Başbakanı Helmut Kohl’la Kongre Binası isyanını görüştüğünü iddia etti. Kohl, olaydan dört yıl önce ölmüştü. O sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel’di.

Hamas'ın adını unuttu

Biden, aynı ay Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında, Hamas’ın adını hatırlayamayarak konuşmasında tuhaf bir şekilde tökezledi.

Ukrayna ve Irak'taki savaşları birbirine karıştırdı

Biden, Haziran 2023'te de Ukrayna'da devam eden savaşı 2011'de sona eren Irak savaşıyla karıştırdı.

Chicago'ya gitmeden önce Beyaz Saray'ın Güney Çimleri'nde gazetecilere konuşan Biden’a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o yaz Wagner Grubu'nun isyanıyla zayıfladığına inanıp inanmadığı soruldu.

Biden, Putin'in "Irak'taki savaşı açıkça kaybettiğini" söyleyerek yanıt verdi.

ABD’deki silah kontrolü gündeminde ‘Tanrı Kraliçe'yi korusun’ dedi

Biden, aynı ay ülkesindeki silah kontrolüyle ilgili bir konuşmasını tuhaf bir şekilde İngiltere’deki monarşi için kullanılan "Tanrı Kraliçe'yi korusun, dostum" sözleriyle sonlandırdı.

Başkan, o sırada Connecticut eyaletindeki Ulusal Daha Güvenli Topluluklar Zirvesi'nde bir grup silah güvenliği savunucusuyla konuşuyordu.

Olayın ardından Beyaz Saray, onun sadece "kalabalıktaki birine yorum yaptığını" söyleyerek tuhaf göndermeyi açıklamaya çalıştı.

Son zamanlarda daha tuhaf hareketler

Biden, geçtiğimiz hafta Fransa’da Normandiya Çıkarması’nın 80. yıldönümü anmasına katıldı.

Biden, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile el sıkıştıktan sonra olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı.

Biden, bu haftanın başında da Beyaz Saray'da düzenlenen Afrikalı Amerikalı kölelerin azad edilişinin kutlandığı Juneteenth bayramı etkinliği sırasında saniyelerce dondu kaldı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris de dahil olmak üzere etrafındakiler, gospel şarkıcısı Kirk Franklin'in yer aldığı bir konserde alkışlayıp dans ettiği sırada Biden, taş gibi hareketsiz dururken görüntülendi.