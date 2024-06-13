Seçimler bitti, halkçı belediyecilik söylemi yalan oldu: İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi "Toplu ulaşım ücretlerinde güncelleme yapıldı" başlıklı bir açıklama ile 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam yaptığını duyurdu.

Tarifede yapılan yüzde 34,62’lik zam ile tam biniş ücreti 17,5 TL’ye yükseldi. 11,52 TL olan öğretmen biniş ücreti sabit tutuldu. 60 yaş biniş ücreti 15,50 TL, öğrenci biniş ücreti ise 7,50 TL oldu.

Belediyenin açıklamada yer alan ifadelerde zammın miktarı ve gerekçesi şöyle ifade edildi:

"Açıklanan resmi enflasyon rakamı yüzde 74 olmasına ve diğer tüm ekonomik göstergelerdeki olağanüstü artışlara rağmen, tam tarifede yalnızca yüzde 34,62’lik artış yapıldı."

'Belediyeler kâr amaçlı şirket değildir'

TKP İzmir İl Örgütü de zam kararına tepki gösterdi. Belediyelerin kâr amaçlı şirket olmadığı söylenen açıklamada, toplu ulaşımın kamusal bir hizmet olmasının yanında temel yurttaşlık hakkı olduğu ifade edildi.

CHP'nin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim dönemindeki "sosyal belediyecilik vaatleri" de hatırlatılan açıklamada, "TKP, halkın toplu ulaşım hakkının hiçe sayılmasına izin vermeyecektir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Belediyeler kâr amaçlı özel işletmeler olsaydı ve toplu ulaşım da parası olanın yararlanabileceği bir hizmet olsaydı, sanıyoruz ki, bu zam kararında da, yapılan açıklamalarda kullanılan ifadelerde de özel bir sorun görülmeyebilirdi. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve onun yeni başkanı Cemil Tugay'ın atladığı çok temel birkaç konu var:

Öncelikle belediyeler, her türlü piyasacı dayatmaya rağmen kâr amaçlı şirketler değildir. Belediyeler ayrım gözetmeksizin halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve buna dönük temel hizmetleri sunmakla sorumludur. Bu kamusal hizmetler, kâr amacı güdülmeksizin yerine getirilmelidir.

Toplu ulaşım, kamusal bir hizmet olmasının yanında temel yurttaşlık hakkıdır. Dolayısıyla, her İzmirli yurttaşın Büyükşehir'in sunduğu toplu ulaşım hizmetinden yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bunun tek koşulu ise, toplu ulaşım hizmetinin ya ücretsiz ya da herkesin binebileceği çok düşük ücretler karşılığı sunulmasıdır.

Son olarak hatırlatmamız gereken ise, CHP'nin, ve tabii Cemil Tugay'ın, yerel seçimlerden önce sürekli gündeme getirdiği sosyal belediyecilik vaatleridir. Toplu ulaşımda 90 dakika içinde yapılacak aktarmaların ücretsiz olacağı vaadi bunlardan sadece bir tanesidir. Yeni açıklanan zam haberi ile anlaşılmıştır ki, tüm bunlar vaatlerden ibaret kalmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP'nin halkçı ya da onların ifadesi ile 'sosyal belediyecilik'ten ne anladığı onların sorunudur.

Ama TKP, halkın toplu ulaşım hakkının hiçe sayılmasına izin vermeyecektir."

'Suya yüzde 25 indirim' manipülasyonu

Cemil Tugay, seçim döneminde suya da indirim yapacağını iddia etmişti. "Yüzde 25 oranında indirim yapılacağı" söylenen önergenin Nisan ayında meclise sunulduğuna ilişkin haberler servis edilse de gerçeğin pek öyle olmadığı anlaşılmıştı. Toplam bedel üzerinden yapılmış bir indirim bulunmamasının yanında mevcut indirim de sınırlandırıldığı ortaya çıkmıştı.

İlk iş işçileri işten çıkarmıştı

Cemil Tugay seçimden önce her fırsatta sosyal belediyecilik açıklamaları yapıyordu. Yönetime geldikten sonra ilk iş işten çıkarmalara başlamıştı. İşten çıkarılan belediye işçileri direnişe geçmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, geçtiğimiz günlerde Cemil Tugay’ı makamında ziyaret etmiş ve “Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet’in, Atatürk’ün gözbebeği bu kente gözümüz gibi bakmaya, canımız gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir’de yüzler daha çok gülecek” demişti.