Malatya'da işçilerin direnişi sürüyor, şirketin AKP bağlantısı dikkat çekiyor

Malatya Bakırcılar Çarşısı Emlak Konut projesi alt yüklenicisi olarak faaliyet gösteren Leda Grup'a bağlı 200'den fazla inşaat işçisi iki aydır maaşlarını alamıyor.

Hakları için iş bırakma eylemi yapan işçiler, işten çıkartıldı. İşçiler işten çıkarmaların ardından direnişe geçerken, şantiye adeta polis tarafından koruma altına alındı.

İşçiler saldırılara rağmen direnişe devam ediyor

10 Haziran Pazartesi günü iş bırakma eylemi gerçekleştiren işçiler, maaşlarını almak için şantiye merkezine yürüdü. Yürüyüş gerçekleştiren işçilere polis müdahalesi gerçekleştirildi. Maaşlarının ertesi gün yatırılacağı söylenen işçiler, ertesi gün ise işten çıkartıldı.

İşçiler, işten çıkartıldıkları 11 Haziran Salı günü şantiye önünde direnişe başladı. Direnişe başlayan işçilere polis tarafından yine müdahale edildi ve darp edilen işçiler şantiyenin dışına çıkartıldı.

İşçilere yapılan haksız müdahaleler bununla da sınırlı kalmadı. Şantiye önünde direnişlerini sürdüren işçilere, 12 Haziran Çarşamba günü polis tarafından biber gazı ve plastik mermilerle müdahale gerçekleştirildi. Saldırı nedeniyle 10 işçi yaralnırken, 3 işçi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan işçilerin, polis aracında da darp edildiği öğrenildi.

İşçilerin, şantiye önündeki direnişi devam ediyor.

AKP'ye yakınlığıyla biliniyor: Onlarca kamu ihalesi aldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden birisi de Malatya olmuştu. Bakırcılar Çarşısı, Sebze Meyve Hali, Balık Pazarı gibi yerler büyük yıkıma uğrarken, Emlak Konut tarafından şehir merkezine 15 bin ticari işletme ve 3 bin konut yapılacağı açıklanmıştı. Emlak Konut tarafından yapımı üstlenilen proje, ihaleye kapsamında BCM Grup ile Leda İnşaat tarafından alınmıştı.

Leda İnşaat'ın deprem sonrası aldığı ihaleler bununla da sınırlı kalmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için 738 konutun ihalesine çıktı. Bu ihaleyi de 1 milyar 260 milyon lirayla Leda İnşaat aldı.

Yine depremin ardından Kahramanmaraş'ta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ Onikişubat ilçesine yapılacak 265 konut ve 103 dükkân inşaatı ve altyapı ve çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleyi 888 milyon TL’ye Leda İnşaat aldı.

Şirket, 2011 yılından 34 kamu ihalesi aldı ve bu ihalelerin 28'ini TOKİ'den aldı. Şirketin bugüne dek aldığı kamu ihalelerinin toplam bedeli 9 milyar 83 milyon TL değerinde.

Leda Yapı’nın sahibi AKP’ye yakınlığıyla müteahhit Nazmi Coşar. Partinin kurucu üyeleri arasında bulunan ve AKP hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Hüseyin Çelik, “değerli dostum” olarak nitelendirdiği Coşar’ın oğlunun nikâh şahitliğini de yapmıştı. Coşar, 2019’da RTÜK Başkanlığı görevine getirilen Ebubekir Şahin’i de ziyaret etmişti.