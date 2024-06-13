Assa Teknoloji'de mücadele devam ediyor: 'Patronlara gerçekleri öğreteceğiz'

Almanya’da kullanıma giren Jobwars adlı iş arama sitesi ve aynı zamanda Uns Doc ve Unstech’i de bünyesinde barındıran Almanya merkezli Assa Teknoloji, yaklaşık iki ay önce çalışanlarını işten çıkarmış ve maaşlarını da vermemişti.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Assa Teknoloji patronu Şahin Ünsever, konunun takipçisi olan Patronların Ensesindeyiz’i (PE) arayarak tehdit etmiş ve hakaretlerde bulunmuş, telefonda kendisiyle konuşan PE avukatına da küfür etmişti. Olayın çeşitli haber platformlarında yer bulmasının ardından Ünsever, söz konusu durumu yalanlamıştı.

Hukuki süreç başlatıldı

Yaşanan gelişmeler üzerine Assa Teknoloji emekçileri, şirketlerin pek bir sevdiği Linkedln platformunda konuyu gündeme taşıdı ve paylaşımlar sayesinde şirketin kötü namı hızla yayıldı. Eş zamanlı olarak konu, patron Ünsever'in de ikamet etmekte olduğu Almanya basınına taşındı.

Söz konusu gelişmelerin yanı sıra Patronların Ensesindeyiz, kendisi ile yapılan her görüşmede altını çize çize işçilere para vermek zorunda olmadığını ve gerekirse mahkemeye verilmesi gerektiğini ifade eden Ünsever hakkında da hukuki süreç başlattı.

PE: Arkadaşlarımızdan biri içerideki tüm alacaklarını aldı

Patronların Ensesindeyiz tarafından konuya dair yapılan açıklamada, "Sevgili patronumuz için kötü haberlerimiz var. Emekçiler isterse altınızdaki tüm zenginlikleri alır, bu düzeni başınıza yıkarlar. Nitekim bize ulaşarak konunun sessizce geçiştirilmesine engel olan arkadaşlarımızdan biri bu hafta içerideki tüm alacaklarını aldı" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ancak merak edilmesin zira biz yılmadan patronlara bu gerçekleri öğreteceğiz.

Basın emekçisi arkadaşımızın konuyu haber yapmasını, küfür ettiği avukat arkadaşımızın kapısına icra için gelişini engelleyememesi gibi sesimizin daha gür çıkmasını da engelleyemeyecekler. Emekçilerden de emekçilerin haklarına sahip çıkanlardan da özür dilemesini öğrenecekler."