Patronun böylesi: Çalışana maaş yok, hakkını arayana hakaret ve iftira var

Almanya merkezli Assa Teknoloji’nin patronu ve yatırımcısı Şahin Ünsever bir süredir çalışanlarının maaşlarını ödememesiyle gündeme geliyordu.

Ancak geçtiğimiz gün Ünsever'in marifetlerinin arasına bir yenisi daha eklendi.

Konuyu gündem eden Patronların Ensesindeyiz (PE) Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı, yazılım emekçilerinin yaşadığı problemleri kamuoyuna duyurmuş ve hukuki olarak sürecin arkasında olacağını ilan etmişti. Konu gündem olunca Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'nı arayan patron Şahin Ünsever hakaret edip, "Şirketle benim ne alakam var?" dedi. Oysa şirketin resmi internet sitesinin "Hakkımızda" bölümündeki tanıtım kısmında "Şirketle ne alakam var" diyen patronun imzası yer alıyordu.

Yaşadıklarını şirketin bugüne kadar çalıştırdığı yazılımcılarla konuşan soL, çalışanlardan sorunları dinledi.

Şirketle alakam yok diyen Patron Şahin Ünsever'in adı ve imzası, şirketin resmi sitesinin "Hakkımızda" kısmında yer alıyor

'Şirketin performans ortalaması: 6 aydan fazla çalışanı yok'

Assa Teknoloji çalışanları, firmada çalışanların önemli birçoğunun 6 aydan fazla çalıştırılmadığını ve şirketin bunu kıdem ya da ihbar tazminatı gibi hukuki mesuliyetlerden kaçmak için yaptığını ifade ediyor.

"Genelde herkes iki ya da üç ay çalışıyor. Sorumlu müdürler sürekli değişiyor. 6 ayını doldurmuş çok ama çok az kişi var. Firmanın merkezi Almanya'da. Şahin Ünsever bu toplantılara ara sıra katılır onda da sağa sola hakaretler savurur çıkardı. Kendini sürekli patron olarak tanımlıyor ve 'Patron var burada, patronun karşısında nasıl böyle dersin nasıl böyle yaparsın' diye sözler sarf ederdi. Firma çok ucuza köle gibi çalıştırıyordu herkesi. Piyasanın en altındaki maaşları veriyorlar çalışanlarına. Üstelik sigortalar da maaş üzerinden değil daha düşük yatırılıyordu" diye anlatıyorlar, firmanın çalışanlarına olan tavrını.

Patrondan inciler: 'Benim Assa ile bağım yok neden beni arıyorsunuz?'

Konuya dair temas kurmaya çalışan Patronların Ensesindeyiz Bilişim Emekçileri Dayanışma Ağı'nı arayan Şahin Ünsever, PE avukatını arayarak "Benim Assa ile bağım yok neden beri arıyorsunuz bu işlere karıştırıyorsunuz?" minvalinde sözler söyleyince durum daha çok karikatür halini alıyor.

Şirketin resmi internet sitesinde şirketin kurucu patronu tavrıyla ve imzasıyla adı yer alan Şahin Ünsever'in, şirketin toplantılarında kendisini patron olarak tanıttığı birçok toplantıya tanık olan çalışanlar ise Ünsever'in yaklaşımını, sorunları geçiştirmenin yöntemlerinden biri olarak okuyor.

Şahin Ünsever yaptığı telefon görüşmesinde hakaretler savurarak telefonu kapatıyor. İşçiler ise yatmayan maaşlarını talep ediyor.

'Sadece hakaret etmedi, aynı zamanda çalışanlara iftira da attı'

Konunun sadece hakaretle sınırlı kalmadığını ifade eden Assa Teknoloji çalışanları, Şahin Ünsever'in aynı zamanda çalışanlara iftira attığını da belirtiyor:

"Zaten burada 15-20 kişi çalışıyor en çok. Şahin Ünsever geçtiğimiz günlerde çalışanların 'kodları sildiğini ve bilgisayarları çaldığını' söylemişti. Bu böyle değil. Öncelikle kodları silmek sorumlu müdürün inisiyatifinde olan bir şey. Bizim böyle bir yetkimiz zaten yok. Bu şirketin patronuyla müdürü arasındaki ilişkinin sorunu. Orasını bilemeyiz. Ama firmada çalışan ve maaşları içerde kalan birkaç kişi maaşları gelene kadar bilgisayarlarını iade etmedi. Çalışanların herhangi bir güvencesi yok. Böyle bir yaklaşım çalışanlar için gayet normal. Esas soru şu. Maaşlarını aldıkları halde bize emanet edilen bilgisayarları göndermeyen kimse oldu mu? Hayır olmadı. Durduk yere çalışanları hırsızlıkla yaftalayan şirket patronu çalışanların maaşlarına çökmeye çalışıyor. Biz içerde kalan paralarımızı istiyoruz. Hakaret ya da iftira değil."

Şahin Ünsever'in sorunu çözmek için adım atmasını talep eden Assa Teknoloji çalışanları mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.