Teleferik faciasında sorular hâlâ yanıtsız: Belediye başkanı ilk duruşmada tahliye edildi

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciasına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

12 Nisan'da meydana gelen kazada 12 kişiye trafik güvenliğini "taksirle tehlikeye sokma", "taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçlamaları yöneltilmiş, 27 yıla varan hapis cezaları istenmişti.

Tutuklu yargılanan dönemin ANET Genel Müdürü ve Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de asli kusurlu bulunmuştu.

Bugün, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları dinlendi.

137 kalemde neden bakım yapılmadı?

Tesisin vekaleten Genel Müdürlüğünü yapan Ahmet Buğra Samsunlu, bakımların düzenli yapıldığını savundu.

Tekniker Özgür E. "Son bakım 14 gün sürdü. Normalde 80 güne kadar sürerdi. Bize kısa sürmesi gerektiğini Serkan Yelleci ve Okan Erol söyledi” dedi.

Teleferiğin üretimini yapan ve denetim hizmeti veren firma Mega Tower'ın sahibi Serdar Tezcan, bakımın 2 ay sürdüğünü ancak montaj işlemi 15 günde tamamlandığı için kısa sürdüğü algısının oluştuğunu söyledi.

Tesisin denetiminden Serkan Yellice'nin sorumlu olduğunu söyleyen firma sahibi, süreci şöyle anlattı: "Yellice'den bakım listesini aldım. Fiyatlandırıp, Uğur beye gönderdim. Sonra bakım taleplerini Aralık ayında gönderdim. Ocak ayına kadar netleşmedi. Ocak ayında 156 kalemden 19 kalem bakımın yapılması kararı çıktı. 19 kalemlik liste acil olduğu söylendi."

Makine mühendisi Okan Erol, "Otomasyondaki uyarıyı Suphi Kaplan'ın görmesi ve bunu Serkan Yellice'ye bildirmesi gerekiyordu" dedi.

Tekniker Suphi Kaplan ise kaza günü otomasyon sisteminin 3-4 kez düşük ton uyarısı verdiğini belirterek "Bu uyarılar resetlenince siliniyor. Olaydan önce de sistemi ben Serkan Yellice'nin talimatıyla resetledim" diye konuştu.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

'Sistemi resetledim, genelde arıza verirdi'

Teleferiğin otomasyon yetkilisi Serkan Yellice savunmasında radyo televizyon tamirciliği yaptığını belirterek, "Olay günü yangın ihbarı geldi. Hemen hat boyunu kontrol ettim. Gözle yaptığım kontrolde sis bulutları vardı. Güvenlik amaçlı teleferiği durdurdum. Yapılan kontrolden sonra sistemde arıza yoktu. Beyninde tutukluluk olabilir düşüncesi ile sistemi resetledim. Hiçbir arıza silinmedi. Ancak arşive kaydedildi" dedi.

Yellice, arızaya rağmen teleferiği neden çalıştırdığını şu sözlerle anlattı: "2022 yılından bu yana düşük ton uyarısı zaman zaman verir. Tesisi ben durdurdum. Yangın ihtimalini düşünerek sistemi ben çalıştırdım. Amacım olası yangında kabinlerin zarar görmemesidir. Çünkü daha önceki yangında bir kabin zarar görmüştü."

Bakımdan sorumlu isim Yellice, 137 kalemde bakımın eksik yapılmış olmasında kendisinin sorumluluğunun olmadığını savundu.

Mahkeme başkanının bakım süresinin neden kısaltıldığına ilişkin sorusu üzere söz alan müşteki avukatı, “Suçlamaları kabul etmiyoruz. Bakımlar sırasında 156 kalemden 19’unun yapıldığına ilişkin iddialara da ön bilirkişi raporuna da itiraz ediyoruz. Sürekli bakım yapılmasa teleferik sürekli arıza verirdi. 156 dan 19 kaleminin gerçekleştirildiğini iddia eden bakımdan sorumlu firmadır” diye konuştu.

Asli kusurlu bulunan belediye başkanı: 'Görevimi eksiksiz yaptığımı düşünüyorum'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz savunmasında olaydan 4 ay önce istifa ettiğini yineledi.

Asli kusurlu bulunan Kocagöz, görevini "eksiksiz" yerine getirdiğini söyledi: "Yüklenici firmanın bakım listesinin tamamı karşılanmıştır. Ben mühendis değilim, yöneticiyim. Yöneticilik dışında bir de denetleme görevimiz var. Bu görevi de görevde olduğum süresinde eksiksiz yaptığı düşünüyorum."

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı, Mesut Kocagöz ve diğer 4 sanığın tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklardan tekniker Suphi Kaplan'ın da tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyetiyse Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından Kocagöz cezaevinden tahliye edildi.

Heyet, ayrıca diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, Suphi Kaplan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Bir sonraki duruşma 7 Ağustos'ta görülecek.

Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ne olmuştu?

Sarısu'daki teleferik tesisinde meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişiyse yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 9'u serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan belediye başkanı yeni CHP'li eski AKP'li

Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. CHP’den Kepez Belediye Başkanı seçilen Kocagöz’ün seçim vaatleri arasında ‘Teleferik Kepez’ adını taşıyan bir projesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

ANET’i 5 yıl boyunca yöneten Kocagöz, seçim öncesi AKP'den CHP'ye geçmişti.

'Denetim piyasanın insafına bırakılmamalı'

Kazanın ardından soL'a konuşan Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca ise bakım ve periyodik kontrollerin düzgün yapıldığı takdirde kazanın olmayacağını ifade ederek, kontrollerin piyasanın insafına bırakılmaması gerektiğinin altını çizmişti. Atmaca, böyle kazaların önüne geçilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve kamu kurumlarının görevlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.