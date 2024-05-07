Teleferik faciasında iddianame tamam: Kocagöz asli kusurlu, faturalar şüpheli

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasıyla ilgili iddianame mahkemeye sunuldu. 36 sayfalık iddianamede 12 kişiye trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma, taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçları yöneltildi.

Sanıklar hakkında 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Tutuklu yargılanan dönemin ANET Genel Müdürü Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz asli kusurlu bulundu.

Savcı, bakım tarihi döneminde yetki devrinin gerçekleşmiş olmasının sorumluluğu ortadan kaldırmadığına kanaat getirdi.

İddianamenin detaylarında devrilen direği tutan cıvataların sıkı olmadığı, elle bile çevrilerek açılabildiği tespitine yer verildi. Cıvataların üzerinde korozyon olduğu da belirlendi. Yıkılan direğin üzerinde takılı bulunan makara sisteminin iç kısmının yıpranmış olduğu belirtildi.

Bakımda tecrübesiz işçiler çalıştırılmış

Yüklenici firma olan Mega Tower AŞ'nin bakım onarım ve teknikten sorumlu 3 kişiyi ustalık ve yetkinlik belgelerinin olmamasına rağmen çalıştırdığı aktarıldı.

Mekanik bakım görevlisi olarak kazadan 3,5 ay önce şirkete başlayan Orhan Karaoğlan'ın asıl mesleği garsonluk olduğu ortayı çıktı. Diğer bir bakım görevlisinin de lise mezunu olduğu ve bakım konusunda herhangi bir eğitiminin olmadığı, işi usta-çırak ilişkisiyle öğrendiği yer aldı. Üst istasyon otomasyon sorumlusu Suphi Kaplan'ın da konuyla ilgili hem eğitiminin hem de belgesinin olmadığı belirtildi. Bu durum savcı tarafından yaşanan kazanın ana nedenlerinden biri olarak kabul edildi.

Kazadan hemen önce yolcular tarafından sistemde bir aksaklık olduğu yetkililere bildirildi. Sistem durduruldu ancak herhangi bir işlem yapılmadan kısa süre sonra yeniden çalıştırıldı. Kabinler şiddetli bir şekilde sallandı ve kaza meydana geldi.

Makara faturaları şüphe çekti

Toplam hat boyunca 196 makara yer alıyordu. Bu makaraların 42'sinin her bakımda değişmiş olduğu bakım fişlerinde yazıyordu. Ancak 196 makaranın da tornalanarak yerine takıldığı belirtiliyordu. Yeni takılan makaraların neden tornalandığıyla ilgili bir not da yer almıyordu. Savcı bu durumu şüpheli buldu.

Mega Tower firmasının amiri olan Serkan Yellice'nin bakımın en az 60 gün sürmesi gerektiğini şirkete bildirmesine rağmen 14 günde bakımın yapıldığı fark edildi.

Ne olmuştu?

Sarısu'daki teleferik tesisinde meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişiyse yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 9'u serbest bırakılmıştı.

Tutuklu belediye başkanı yeni CHP'li eski AKP'li

Kazanın ardından, teleferiği işleten Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET’in 2019-2023 arası yöneticiliğini yapan tutuklu Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e yönelik eleştiriler yeniden gündeme geldi. CHP’den Kepez Belediye Başkanı seçilen Kocagöz’ün seçim vaatleri arasında ‘Teleferik Kepez’ adını taşıyan bir projesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

ANET’i 5 yıl boyunca yöneten Kocagöz, seçim öncesi AKP'den CHP'ye geçmişti.

'Denetim piyasanın insafına bırakılmamalı'

Kazanın ardından soL'a konuşan Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca ise bakım ve periyodik kontrollerin düzgün yapıldığı takdirde kazanın olmayacağını ifade ederek, kontrollerin piyasanın insafına bırakılmaması gerektiğinin altını çizmişti. Atmaca, böyle kazaların önüne geçilmesi için kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve kamu kurumlarının görevlendirilmesinin önemli olduğunu kaydetmişti.