Adana'da 12 yaşındaki sığınmacı çocuk çalışırken yaşamını yitirdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde Ahmet isimli Suriyeli çocuk işçi, asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde yaşanan facianın ardından 12 yaşındaki çocuğun cenazesi itfaiye tarafından asansörden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Ahmet'in 10 yaşında olduğunu belirtti.

Evrensel'in haberine göre, Ahmet'in bindiği asansörün bir süredir bozuk olduğu öğrenildi. Olayın gerçekleşiği Dağ Tekstil İş Hanı'nda çalışan işçiler, "Asansör bir çalışıyor, bir çalışmıyordu. Zaten bir süredir bozuktu. İnsan hayatı çok ucuz" dedi.

İş cinayetinin yaşandığı handa "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" kapsamında işçi çalıştırıldığına dair bir tabela yer alıyor. Fotoğraf: DHA

Çocuk işçiliği artıyor: AKP eliyle destekleniyor

Yarın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü. Ancak Türkiye'de çocuk işçiliği azalmak bir yana günden güne artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Çocuk, 2023" isimli raporuna göre bile 15-17 yaş grubundaki çocuklarda 2022'de yüzde 18,7 olan "işgücüne katılma oranı" yüzde 22,1'e yükseldi. "İşgücüne katılma oranı" erkek çocuklar için yüzde 32,2, kız çocuklar için yüzde 11,5 olarak belirlendi. 2021'de ise bu oran yüzde 16,4'ydı.

İSİG Meclisi'ne göre 2013-2024 yılları döneminde en az 695 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Ölen çocuklardan 80'i sığınmacıydı. Bunların da 71’i Suriyeli'ydi.

Çocukların ucuz işgücüne dönüştürülmesinde en büyük pay sahibi olanlarsa Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM). AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “müjde” olarak duyurduğu MESEM'ler “çırak” ve “stajyer” adı altında çocukları sermayenin kucağına itiyor. Çocuk işçi olarak çalıştırılan öğrenciler aynı zamanda işyerlerinde staj adı altında ölüme gönderiliyor.

Nisan ayı verilerine göre, ülke genelinde MESEM programına kayıtlı yaklaşık 1,5 milyon öğrenci bulunuyor. Kayıtlı öğrencilerin 300 bine yakını da 18 yaşın altında.