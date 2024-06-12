‘Erdoğan’a gerçekleri söyleyin’ diyen Putin’e Fidan’dan ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Kremlin Sarayı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Nijni Novgorod’da BRICS+ toplantısına katılmak üzere Rusya’ya giden Fidan’ın Kremlin’i ziyareti, Putin’in geçen hafta uluslararası haber ajansları yöneticileriyle düzenlediği toplantıda Türkiye’ye ilişkin dikkat çekici sözlerinin ardından gerçekleşti.

Anadolu Ajansı’nın da katıldığı o toplantıda Putin, Türkiye hükümetinin Batı’dan borç, kredi, hibe alma arayışının Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasıyla bağlantılı olması durumunda bunun Türkiye ekonomisi için kazançtan çok kayıp getireceğini söylemişti.

Putin ayrıca Türkiye hükümetinin Ukrayna’yla “bazı alanlarda” işbirliğine değinmiş ve Ukrayna İHA’larının Karadeniz’de Türkiye’ye gaz taşıyan boru hatlarını vurmaya çalıştığını söyleyerek “Lütfen dostumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konu hakkındaki gerçeklerle ilgili bilgi verin” demişti.

Hakan Fidan: İlişkiler fevkalade

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fidan, Putin ile görüşmesinde Erdoğan’ın selamlarını iletti ve "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var” dedi.

Fidan ayrıca "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Putin: Daha fazla etkileşim gerekiyor

Görüşmeye ilişkin Kremlin’den de bir açıklama yapıldı. Buna göre Putin Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi, Türkiye ile Rusya’nın bulunduğu bölge itibarıyla güvenlik ve ekonomik işbirliği açısından daha fazla etkileşim gerektirdiğini dile getirdi.

Putin "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette tüm gelişmeler, dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve doğrudan desteğiyle gerçekleşiyor" dedi.

Ticarette düşüşe 'telafi' açıklaması

Türkiye ile Rusya'nın ticaret hacminde geçen yılki yükselişe rağmen bu yıl düşüş yaşandığına işaret eden Putin, bunun ana gerekçesinin ihraç ve ithal edilen malların fiyat düzeltmesi olduğunu ve bu durumu telafi etmeyi umduklarını söyledi.

Ukrayna ve Suriye konusuna da değinen Putin, Erdoğan ile yakın bir gelecekte bir araya gelmeyi umduğunu belirterek, “3-4 Temmuz'da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana'da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Putin'in ertelenen Türkiye ziyareti

Putin’in geçen Şubat ayında Türkiye’ye ziyareti gündeme gelmiş ancak resmi olarak doğrulanmayan ziyaretin daha sonra iki ülkedeki seçimler yüzünden ertelendiği belirtilmişti.

Erdoğan 31 Mart’taki yerel seçimler öncesinde yaptığı bir açıklamada “Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız" demişti.

Seçimlerin ardından Nisan ayında konuya ilişkin Erdoğan’dan “Sayın Putin ile sık sık telefon görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye ziyareti ile ilgili henüz tarih netleşmedi. Bu konu da inanıyorum ki en kısa sürede netleşecektir" açıklaması gelmişti.

Putin ile Erdoğan son yüz yüze görüşmelerini Rusya’nın Soçi kentinde 4 Eylül 2023’te yapmıştı.