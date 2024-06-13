Fransa Pasifik’teki sömürgesinde şimdilik geri adım attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkenin Pasifik’teki sömürgesi Yeni Kaledonya’daki seçim kurallarında yapmayı planladığı değişiklikleri askıya aldı.

Fransa’dan 16 bin kilometreden fazla bir uçuş mesafesindeki Yeni Kaledonya’da seçim yasasında değişikliğe girişen Macron hükümeti yerli halk Kanakelerin ayaklanmasıyla karşılaşmıştı.

Kanakeler Fransa Devleti’nin anakaradan teşviklerle getirip Yeni Kaledonya’ya yerleştirdiği sömürgecilerin takımadaların yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasına yol açacak “seçim reformu”na karşı çıkıyordu.

Yeni Kaledonya’da OHAL ilan eden Paris hükümetiyse adalara binlerce kolluk gücü göndermiş, yerel yetkililere de ayaklanmalara karşı baskıları artırma yetkisi vermişti.

Sandıktan Le Pen çıktı, Macron vazgeçti

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa’da Marine Le Pen’in lideri olduğu faşist Ulusal Birlik partisinin birinci çıkmasının ardından ülkede erken seçim ilan eden Macron, sömürgesindeki “seçim reformu” ısrarındansa şimdilik vazgeçmiş görünüyor.

Fransa’da 30 Haziran’da yapılacak erken seçime hazırlanan Macron dün bir açıklama yaparak “Yeni Kaledonya konusundaki Anayasa tasarısını askıya almaya karar verdim” dedi.

Mayıs ayında 9 kişinin öldüğü ayaklanmalardan sonra Yeni Kaledonya’ya yaptığı 18 saatlik ziyaretinde Macron, “reformların” zor yoluyla dayatılmayacağını öne sürmüş ve adadaki durumun bir ay içinde yeniden gözden geçirileceğini söylemişti.

Yeni Kaledonya’da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak “anayasal reform” Fransız Parlamentosu’nun iki kanadı Ulusal Meclis ve Senato’daki oylamalarda kabul edilmişti. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Fransız parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre’de kabul edilmesi gerekiyor.

Macron dünkü açıklamasında tasarıyı “sahada diyaloğa güç verilmesi ve düzenin sağlanması” için askıya aldığını söyledi.