Washington'dan Ukraynalı neo-Nazi tabura silah tedarik yasağını kaldırma kararı

ABD’de Joe Biden yönetimi, Ukraynalı neo-Nazi birlik olan Azov Taburu’na yönelik uzun süredir var olan silah tedarik yasağını kaldırma kararı aldı.

ABD’li yetkililer, yaklaşık 10 yıl önce taburun kurucularından bazılarının ırkçı, yabancı düşmanı ve aşırı milliyetçi görüşlere sahip olduğu ve BM insan hakları yetkililerinin birliği insani ihlallerle suçladığı gerekçesiyle taburun ABD silahlarını kullanması yasaklanmıştı.

Washington Post’ta yer alan habere göre, 2015 yılında Ukrayna Ulusal Muhafızları'na katılan, bir zamanlar gönüllü milis olan tabur, şimdi Ukrayna ordusunun diğer tüm birimleriyle aynı ABD askeri yardımına erişebilecek.

ABD: 'İnsan hakları ihlallerine dair kanıt yok'

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD askeri yardımlarının, insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı birimlere gitmesini engelleyen "Leahy Yasası"na atıfta bulunuldu. Açıklamada, "Kapsamlı bir incelemeden sonra, Ukrayna'nın 12. Özel Kuvvetler Azov Tugayı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Leahy incelemesinde sınıfı geçti" denildi.

Bakanlık, açıklamasında bu tür ihlallere dair "hiçbir kanıt" bulamadığını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın inceleme sürecinden ayrı olarak, ABD tahsisat yasaları da uzun zamandır Azov Taburu'nun ABD yardımı almasını yasaklıyor. ABD yetkilileri, 2014 Azov Taburu'nun şu anda Ulusal Muhafızların bir parçası olan bugünkü halinden yapısal olarak farklı olması nedeniyle bu kısıtlamaların artık geçerli olmadığını iddia ediyor.

Gazetenin ulaştığı bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yasağın ne zaman kaldırıldığına ve ABD silahlarının Azov personeline ulaşıp ulaşmadığına dair bilgi paylaşmadı.

Tabur 'Artık neo-Nazi değiliz' diyordu

Ukraynalı yetkililer, Azov Taburu’nun 2022’de Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikasında Rus askerleri tarafından kuşatıldığı dönemden bu yana yasağın kaldırılmasını talep ediyordu. Tabur üyeleri ayrıca ABD ordusu tarafından düzenlenen eğitimlere katılmaktan men edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun süredir Azov Taburu'nun ırkçı ve aşırı milliyetçi unsurlarını vurguluyordu.

2022'de Rusya'nın en yüksek mahkemesi, Azov'u resmen bir terörist grup olarak ilan etti.

Taburun yöneticileriyse, neo-Nazi unsurların yok olduğunu ve komutanlarının o dönemden bu yana tamamen teslim olduğunu iddia ediyor.

Rusya Ukrayna'nın doğusunda hızlı ilerliyor

Azov Taburu, 2014'te Doğu Ukrayna'daki Donbass milisleriyle savaşmak için gönüllülerden kurulmuştu. Tabur, ilk savaşçılarını faşist çevrelerden almıştı.

Azov Taburu geçtiğimiz yıl ülke çapında yoğun bir işe alım kampanyası başlatmış, yaklaşık iki ayda 5 binden fazla yeni askeri bünyesine katmıştı.

Rus birlikler, bu dönemde doğu Ukrayna'daki hedeflere ve ülkenin enerji altyapısına yönelik baskısını yoğunlaştırmıştı. Rusya ordusu, geçtiğimiz ayın başında Harkov’a dönük başlattığı operasyonda hızlı ilerlemeler sağlıyor.