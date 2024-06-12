11 yaşındaki Ahmet’in ölümünde patrondan örtbas girişimi: Aileye ifade baskısı

Adana’nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde dün Dağ Tekstil adlı işyerinde 11 yaşında Suriyeli çocuk işçi Ahmet Direk Turan Haskiro asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Annesi de aynı işyerinde çalışan çocuğun burada “ortacı” olarak çalıştırıldığı ve asansörün bir süredir bozuk olduğu ortaya çıktı.

Suriyeli işçileri İŞKUR tarafından İşsizlik Fonu’ndan aktarılan kaynakla çalıştıran Dağ Tekstil’in giriş kapısındaki "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi" kapsamında işçi çalıştırıldığına dair yer alan tabelalarsa olayın ardından kaldırıldı.

BİRTEK-SEN sendikası Adana temsilcisi ve avukatı Tugay Bek 11 yaşındaki Ahmet’in orada işçi olarak çalıştığı gerçeğinin örtbas edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Patron temsilcilerinin Adli Tıp Kurumu önünde çocuğun annesi, yakınları ve olayın tanıklarına baskı yaparak farklı ifade vermeye yönlendirdiklerine tanık olan Bek, Dağ Tekstil sahibi ve yöneticileri hakkında “Olası kastla ölüme sebebiyet vermek”ten suç duyurusunda bulundu.

Bek şüphelilerin delilleri karartma ihtimalleri olduğunu belirterek, bunun önüne geçilmesi için haklarında tutuklama tedbiri uygulanmasını istedi.

İşçiler 'annesini ziyarete gelmişti' diye ifade vermeye yönlendiriliyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Av. Tugay Bek olayın basında yer almasının ardından konuyla ilgili bilgi almak için Adli Tıp Kurumu (ATK) önüne gittiğini belirtti ve orada tanık olduklarını şu ifadelerle aktardı:

“ATK önünde, yaşamını yitiren Ahmet Direk Turan Haskiro'nun akrabaları ve yakınları toplanmıştı. Görüşmüş olduğum maktulün iş arkadaşları kendisinin bir süredir Dağ Tekstil isimli işyerinde ‘ortacı’ olarak çalıştığını, annesi olan Sefa Haskiro'nun da aynı işyerinde işçi olarak çalıştığını aktardılar.

Bu sırada Dağ Tekstil isimli işyeri adına gelen bir kısım kişilerin, maktulün annesi Sefa Haskiro, yakınları ve tanıklara baskı yaparak beyanlarını yönlendirmeye çalıştıklarına tanık oldum. Maktulün çalıştığı işyerini temsilen orada bulunduğu anlaşılan bu kişiler, Ahmet Direk Turan Haskiro'nun işyerinde çalıştığı gerçeğini örtbas etmeye, tanıkları ‘Ahmet Direk Turan Haskiro'nun ölüm olayının gerçekleştiği gün Dağ Tekstil'de çalışan annesini ziyarete geldiği sırada atölyede dolaşırken kaza sonucu asansör ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdiği’ şeklinde ifade vermeye ikna edilmeye çalışılıyordu.”

Kamera ve cep telefonu kayıtlarına bakılmalı, şüpheliler tutuklanmalı

Suç duyurusu dilekçesinde Bek, maddi imkansızlıklar nedeniyle kayıtdışı ve güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda kalan Ahmet’in yakınlarının, şüpheli Dağ Tekstil yetkililerinin birtakım vaatlerine kanarak kendilerinden istenildiği gibi ifade vermelerinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Maddi gerçeğin ortaya çıkması için Ahmet’in yakınları ve şüpheli beyanları ile yetinilmemesi gerektiğini vurgulayan Bek, Dağ Tekstil ve civar işyerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarının alınarak incelenmesi, ölüm olayının gerçekleştiği işyerindeki işçilerin tanık olarak dinlenmesi, yaşamını yitiren Ahmet Direk Turan Haskiro'nun kullanmış olduğu cep telefonuna ait baz istasyonu kayıtlarının istenmesini talep etti.

Bek ayrıca asansörün bakımları ile işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığının tespiti için uzman raporu alınmasını istediği dilekçede tanıklar ve maktul yakınları üzerine baskı kurulmaması, delillerin karartılmaması için şüphelilerin tutuklanması talebinde bulundu.

BİRTEK-SEN’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da işyerinin "Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi” ve “İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında işçi çalıştırdığına dair tabelalarına söküldüğüne dikkat çekildi.

Sendikanın paylaşımında “Tam da bugün 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde, Ahmet’in şahsında söz veriyoruz; çocuk işçilerin hayatlarını çalan bu sömürü, cinayet ve yağma düzeni sona erene kadar mücadele edeceğiz!” denildi.