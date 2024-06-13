ABD Rusya’ya karşı yaptırımları genişletti: Türkiye’den şirketler de listede

ABD’nin Rusya’ya karşı yaptırımlarına yenileri eklendi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın G7 Zirvesi’ne katılmak için İtalya’ya varışından kısa bir süre önce ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı.

G7 Zirvesi'nin gündeminde Rusya’nın milyarlarca dolar değerindeki dondurulan varlıklarının Ukrayna’ya destek için kullanılması da bulunuyor.

Zirve öncesinde açıklanan yeni yaptırımlar Rusya’nın Moskova Borsası dahil finansal kuruluşları ile Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’den şirketleri hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı yeni yaptırımlarla Rusya’nın “savaş ekonomisi” diye nitelediği ekonomisiyle anlaşma yapan finans kuruluşlarına yönelik ikincil yaptırım riskinin artırıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen “Rusya’nın savaş ekonomisi uluslararası finans sisteminden derin bir biçimde izole edilmiş durumda, bu da Kremlin’in ordusunu dış dünyaya erişim konusunda çaresiz bırakıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yaptırımlarına karşılık Moskova Borsası bugünden itibaren dolar ve avro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırdığını duyurdu.

Yaptırım listesindeki toplam 300 kişi ve kuruluş arasında Çin merkezli yarı iletken üretimi yapan şirketlerin yanısıra BAE ve Türkiye’den de şirketler yer aldı.

Yaptırımların hedefinde yer alan Türkiye merkezli 13 şirket şöyle:

Safes Lojistik İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Expert Machinery Kimyasal Ürünler Ticaret Limited Şirketi, Alptech Makina Sanayi Limited Şirketi, Platform Endüstriyel Gıda İnşaat Elektronik ve Madencilik Dış Ticaret Limited Şirketi, Biopharmist Medikal Ürünler Dış Ticaret Limited Şirketi, SSGCTM CNC Takım Tezgahları Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Minyon Kesici Takımlar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Gepa Uluslararası Ticaret Limited Şirketi, Kamilhan Lojistik Dış Ticaret Limited Şirketi, CPS Proses Kontrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, RMB Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Taksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Dener İthalat İhracat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi.