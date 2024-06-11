İYİP'li terbiyesiz bu sefer gazeteciyi hedef aldı

Eski İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası İYİP'te parti içi kopuşların hızlandığı kulisleri yayılıyor. Kulislere konu olan İYİP’li vekil Mehmet Mustafa Gürban, haberi yazan gazeteciye sözlü saldırdı.

Kısa Dalga’da Berna Can imzasıyla yayınlanan haberde partisinden istifa ederek AKP’ye geçmeye hazırlanan isimlerden birinin Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban olduğu öne sürüldü. Haberde aynı zamanda Gürban’ın milletvekili seçimleri döneminde DP'den aday olmak istediği, ancak Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Beker aracılığı ile Akşener'le görüşerek İYİP’e katılarak Gaziantep'ten milletvekili seçildiği iddiaları da yer alıyor.

Gürban’a telefon açıldığı ancak ulaşılamadığı da bilgi notu olarak eklenmiş:

“'AKP'ye katılma' iddialarına yönelik sorular için ulaşmaya çalıştığımız Gaziantep Milletvekili Gürban, telefonlara yanıt vermezken yazılı olarak yöneltilen mesajı da cevapsız bıraktı.”

Haberin yayınlanmasının ardından İYİP’li Gürban, parti değiştireceğini yalanlarken aynı zamanda da gazeteci Berna Can’a yönelik saldırgan ifadeler kullandı.

Gürcan sonrasında tweetlerini sildi ancak sözlü saldırılarına devam etti. Gürban'ın iftiralarına ve hakaretlerine yönelik Can'dan da açıklama gecikmedi.

Can, hukuki yollara başvuracağını duyurdu, İYİP'e çağrı yaptı.

"18 senedir gazetecilik mesleğinin içerisinde ve her alanında görev yapmış biri olarak, İYİ PARTİ ve Yönetimine çağrımdır! Gaziantep Milletvekiliniz M.Mustafa Gürban'ın üslubuna binaen; -Sayın Meral Akşener Genel Başkanınızken kadına hakaret etmek bu kadar da kolay değildi. -Sayın Akşener türlü iftiralara maruz kalmışken ses yükseltmiş birisi olarak; Sayın vekilinizin üslubu hangi kimliği ortaya koymaktadır? Bir kadın, anne ve basın mensubuna karşı kullanmış olduğu dili kınıyor, hakkında gerekli olan her türlü adli işlemi başlatacağımın net şekli ile bilinmesini başta parti yönetiminize bildiriyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

İlk değil

İYİP Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban daha önce greve çıkan Şireci Tekstil işçilerini ve işçilerle dayanışanları hedef almış, işçilere ve yurttaşlara hakaret dolu sözler sarf etmişti.

Grev kırıcılığı tutmadı, hakarete sarıldı

Grev devam ederken İYİP'li Gürban, Twitter’dan ‘işçileri provoke etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerin orada olduğunu’ yazmıştı. İYİP'li vekil, tepki yağan açıklamasından tartışmaya girdiği birçok yurttaşa "Lan yürü git", "Senin vekilin değilim" sözleriyle karşılık vermişti TKP Gaziantep İl Örgütü'nün mesajını da asılsız ifadelerle hedef almıştı.

Gürban daha sonra birçok paylaşımında ‘sol örgütler’, ‘hdpkk’ diye yazarak eleştirileri ‘savurmaya’ çalışmıştı.

'Piyasa dolandırıcılığı'ndan 6 ay işlem yasağı cezası almıştı

Şireci işçilerine verilen desteği 'provokatörlük' ile suçlayan İYİP'li Gürban'ın geçmişi ise dolandırıcılık ve hakaret içerikli açıklamalarla dolu.

Gürban iki yıl önce ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) markajına alınmıştı. Gürban 2021’de SPK’dan ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza almıştı. Kurum, Gürban’a ‘yapay piyasa oluşumu’nu engellemek için Gürban’a altı ay işlem yasağı da getirmişti.

Küfürlü mesajlar, cinsel içerikli paylaşımlar...

İşçilerin eylemine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulan Gürban, küfürlü ve cinsel içerikli mesajlarıyla hatırlanıyor. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere hakaretlerle karşılık veren İYİP'li vekil, cinsiyetçi açıklamalarıyla da tepki çekmişti.