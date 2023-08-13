Grevdeki işçilere desteği hedef alan İYİP'li vekilin karnesi: Dolandırıcılık, küfür, cinsel içerikli mesajlar

Gaziantep’te Başpınar Organize Sanayi’de bulunan, yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasındaki işçiler, ‘sefalet zammı’na karşı çarşamba başladıkları iş bırakma eylemine devam ediyor.

Greve çıkan Şireci Tekstil işçilerine verilen desteği hedef alan İYİP Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ise işçilere ve yurttaşlara hakaret dolu sözler sarf etti.

Grev kırıcılığı tutmadı, hakarete sarıldı

Grev devam ederken İYİP'li Gürban, Twitter’dan ‘işçileri provoke etmeye çalışan bazı siyasi kesimlerin orada olduğunu’ yazdı. İYİP'li vekil, tepki yağan açıklamasından tartışmaya girdiği birçok yurttaşa "Lan yürü git", "Senin vekilin değilim" sözleriyle karşılık verdi. TKP Gaziantep İl Örgütü'nün mesajını da asılsız ifadelerle hedef aldı.

Gürban daha sonra birçok paylaşımında ‘sol örgütler’, ‘hdpkk’ diye yazarak eleştirileri ‘savurmaya’ çalıştı.

Sizlerin iştahını kabartıyor Organize Sanayi Bölgelerinde ki işçiler biliyorum.Size o işçilerin alın terini sömürme fırsatı vermeyeceğim.

İstediğiniz kadar söylemediğim sözleri haber yapın,istediğiniz kadar şehir dışından getirdiğiniz elemanlarla oralarda şov yapın.



Size o… https://t.co/wAah4HTkBB — Mehmet Mustafa Gürban (@2727mmg2727) August 12, 2023

'Piyasa dolandırıcılığı'ndan 6 ay işlem yasağı cezası almıştı

Şireci işçilerine verilen desteği 'provokatörlük' ile suçlayan İYİP'li Gürban'ın geçmişi ise dolandırıcılık ve hakaret içerikli açıklamalarla dolu.

Gürban iki yıl önce ‘piyasa dolandırıcılığı’ suçlamasıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) markajına alınmıştı. Gürban 2021’de SPK’dan ‘piyasa dolandırıcılığı’ndan ceza almıştı. Kurum, Gürban’a ‘yapay piyasa oluşumu’nu engellemek için Gürban’a altı ay işlem yasağı da getirmişti.

Küfürlü mesajlar, cinsel içerikli paylaşımlar...

İşçilerinin eylemine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulan Gürban, küfürlü ve cinsel içerikli mesajlarıyla hatırlanıyor. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilere hakaretlerle karşılık veren İYİP'li vekil, cinsiyetçi açıklamalarıyla da tepki çekmişti.