Şireci Tekstil'de direniş devam ediyor: Patron istedi, sendika başkanı gözaltına alındı

Gaziantep'te düşük maaş zammına ve işten çıkarmalara karşı direnin Şireci Tekstil işçilerinin direnişi devam ederken, Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alındı.

Fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçilerin kent merkezine doğru yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi. Engelleme girişimine karşı açıklama yapan Türkmen, taleplerinin kabul edilmemesi halinde yarın saat 17.00’de Demokrasi Meydanı'nda işçilerin toplanacağını açıkladı.

Evrensel'in haberine göre; açıklamanın ardından Türkmen, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci'nin şikayetçi gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan Türkmen, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türkmen'in Ahmet Şireci hakkında "Sendikal çalışmayı engellemek ve anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkından alıkoyma" nedeniyle şikayetçi olduğu öğrenildi.