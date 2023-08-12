Talepleri için iş bırakan Şireci Tekstil işçilerine valilik engeli

Talepleri için iş bırakan Şireci Tekstil işçilerinin kent merkezine yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi. İşçi temsilcileri ve valilik arasındaki görüşme devam ediyor.

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Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi'de bulunan ve yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasındaki işçiler, Çarşamba günü başladıkları iş bırakma eylemini devam ettiriyor.

Patronun düşük zam teklifine karşı fabrika önünde direnişlerini sürdüren işçilerin kent merkezine doğru yapmak istediği yürüyüş, Gaziantep Valiliği tarafından engellendi.

soL'un edindiği bilgiye göre; işçi temsilcileri ve valiliğin konuya ilişkin görüşmesi devam ediyor. Görüşme sonucuna göre; işçilerin, oluşturacağı araç konvoyu ile kent merkezine doğru hareket edeceği öğrenildi.

TKP Gaziantep İl Örgütü'nün de Şireci işçilerine destek vermek için gittiği fabrika önündeki bekleyiş devam ediyor. 

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Gaziantep'te Şireci Tekstil fabrikasında işçiler iş bıraktı