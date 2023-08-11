Gaziantep'te Şireci Tekstil fabrikasında işçiler iş bıraktı

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi'de yer alan yaklaşık 2 bin işçinin çalıştığı Şireci Tekstil fabrikasında işçiler düşük ücretlere isyan ederek iş bıraktı.

Üç vardiya halinde çalışan işçilerden gündüz vardiyasındaki işçilere eyleme katılmamaları yönünde patronun yoğun baskısı olduğu öğrenilirken, diğer vardiyalardaki işçiler Çarşamba akşamından itibaren iş bırakma eylemini sürdürüyor.

soL'un edindiği bilgiye göre işçilerin talebi 16 bin TL net ücret. Patron ise son olarak işçilere 14 bin 500 TL teklif etti.

İşçiler direnişlerini fabrika önünde sürdürüyor.