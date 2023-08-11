Bornova, Buca ve Bayraklı Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi

İzmir'de Genel-İş Sendikası ile belediye yönetimleri arasında ek protokol talepleri konusunda bir anlaşma sağlanamayan Bornova, Buca ve Bayraklı belediyeleri işçileri bu sabah iş bıraktı.

Asgari ücret sınırında ücretlerle geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden işçiler yüzde 50 zam istiyor.

Bornova Belediyesi önünde Genel-İş temsilcileri tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İnsanca bir yaşam mücadelesi verirken her gün yeni ve katlanılmaz külfetlerin eklendiği bu düzene artık dur diyoruz. Seçim vaatlerinin hiçbiri gerçekleştirilmedi. Seçimden önce kaşıkla verilenlerin hepsi kepçeyle geri alındı. Emekçilerin yoksulluk sınırının altında yaşadığı bu ülkede düzeni bozuyor, üretimi de durduruyoruz…Bize ekmek yoksa onlara da huzur yok.”