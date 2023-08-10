Ankara'da Yenimahalle Belediyesi işçileri iş bıraktı

Ankara'da Yenimahalle Belediyesi işçileri kendilerine teklif edilen 3 bin lira seyyanen zammı protesto ederek iş bıraktı. Geçinemediklerini ifade eden işçiler en az 6 bin 500 lira zam talep etti.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçe İşçileri, Belediye Başkanlık Binası işçileri ve şirkete bağlı işçiler iş bırakırken sendika temsilcisinin de aradan çekilmesini ve istifa etmesini talep etti.

Belediye yönetiminin kendilerini "Eylem sizin hakkınızdır ama sonuçlarına katlanırsınız" diyerek tehdit ettiğini belirten işçiler "Bizim maaşımız 13 bin lira. Yemeği ve yolu çıkarınca geriye 9 bin lira para kalıyor. Bir ay boyunca bu parayla nasıl geçinelim? Gelsinler kendileri bu maaşla geçinsin diyeceğimiz başka bir şey olmaz" dediler.

6 bin 500 lira zam için ek protokol talep eden işçiler en az 22 bin lira net maaş istiyor.

'Belediye işçilerinin yanındayız'

Konuya dair açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yenimahalle Belediyesi'nde Park ve Bahçeler işçileri de iş bıraktı. Belediye işçileri, maaş ücretlerinin 22 bin TL'ye çıkarılmasını talep ederken, Belediye yönetimi yalnızca 3 bin TL zam yapacaklarını ilettiler. İnsanca yaşamak için mücadele eden belediye işçilerinin yanındayız!" ifadelerine yer verdi.