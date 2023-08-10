Mamak'ta iş bırakan belediye işçileri kazandı

Ankara’da AKP'li Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalan ücretlere tepki için dün iş bırakmıştı.

Belediyeye bağlı Personel Limited Şirketi'nin yüzde 20 zam teklifini kabul etmeyen ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin işçilerin fişlenmesi talimatına tepki gösteren işçiler bu sabah da iş bıraktı.

Şirket işçilere bu kez yüzde 45 ücret zammı önerdi. İşçilerin kabul ettiği bu zamla net ücretlerinin 18 bin 500'e yükseleceği öğrenildi.

Mamak Belediyesi'nde Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'nda örgütlü olan işçiler düşük ücretlere karşı sendikanın harekete geçmemesi üzerine kendileri iş bırakma kararı almıştı.

Tehditlere karşın mücadeleyi sürdüren işçiler kazandı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı ve TKP Ankara İl Örgütü dün işçileri ziyaret etmişti. Çalışma alanına alınmayan ziyaretçiler işçilerle çalışma alanındaki tel örgülerin arkasından görüşebilmişti.

İşçiler tehdit edildiklerini belirterek "Bizi tehdit ediyorlar. Çalışmazsanız bırakın gidin diyorlar. Yemek, yol parası çıkınca 9 bin 500 lira maaş alıyoruz. Asgari ücretin altındayız. Cumhurbaşkanı yüzde 45 diyor, biz de bu oranın bize uygulanmasını istiyoruz. İş makinelerine zarar vereceksiniz diyorlar, bizim böyle bir niyetimiz yok. Sadece hakkımızı istiyoruz" demişti..

Öte yandan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, insanca bir ücret için iş bırakma eylemi yapan emekçileri fişlemek için talimat vermiş, gönderilen mesajda şu ifadeler yer almıştı: “Personel Limited Şirketi çalışanlarımızdan olup da Temmuz ayı ücretine ilişkin zam artış oranı bahanesiyle işine başlamayan/görev yerine gitmeyen yahutta işi yavaşlatan herkesin varsa görüntüsü ile birlikte ismini tespit edelim.”

Belediye, Patronların Ensesindeyiz'in müdahalesinden rahatsız oldu

soL'un edindiği bilgiye göre şirket basının ve PE Ağı'nın işçilere desteğinden rahatsız oldu. Şirketin işçilere "onları karıştırmayın" diyerek ilk olarak 16 bin 500 TL ücret önerdiği, işçilerin kabul etmeyip mücadeleye devam etmesi üzerine teklifini 18 bin 500'e yükselttiği öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada Mamak Belediyesi işçilerinin mücadelesinin kazanımla sonuçlandığı belirtilerek "Duyduk ki Patronların Ensesindeyiz’in müdahalesi belediye yönetimini rahatsız etmiş. İşçi düşmanlarının ensesine yapışmaya devam edeceğiz" denildi.