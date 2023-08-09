TKP Ankara İl Örgütü: AKP, MHP ve CHP işçi düşmanlığında birleşti, hepinizin yakasına yapışacağız!

TKP Ankara İl Örgütü, kentin Mamak, Çankaya ve Yenimahalle belediyelerinde işçilerin haklarının verilmemesine ilişkin açıklama yaptı.

AKP, MHP ve CHP'nin yönettiği belediyelerin işçilerin taleplerini göz ardı ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Belediyeler üzerinden kendi düzenlerini kuran bu partiler patronlarla birlikte ceplerini doldururken, sıra işçilere gelince yanıt hep aynı oluyor: Ödenek yok!" denildi.

Bu üç belediyenin birbirinden farkı olmadığı vurgulanan açıklamada, TKP Ankara İl Örgütü'nün belediye işçilerinin yanında almaya da devam edeceği kaydedildi. Belediyeler, haklı taleplerini dile getiren işçilerden tek birini bile işten çıkarılmaması yönünde uyarıldı.

Açıklama şöyle:

"AKP, MHP ve CHP işçi düşmanlığında birleşti, hepinizin yakasına yapışacağız!

AKP, MHP ve CHP… Bu üç partinin gerçek yüzünü henüz görmeyenler Ankara’da son birkaç gündür yaşananlara iyi bakmalı.

Ankara’da dört farklı belediyede çalışan binlerce emekçi günlerdir “açlık sınırının altında kalan bu ücretle yaşamayız” diyor, yanıt “beğenmeyen gitsin” oluyor!

Bir yanda Mamak’ta AKP’li belediye, bir yanda Etimesgut’ta MHP’li belediye, diğer yanda Çankaya ve Yenimahalle’de CHP’li belediye…

Yok birbirlerinden farkları.

Yandaşlara giden ihaleler, eşe-dosta adrese teslim kadrolar, bir türlü bitmeyen usulsüzlük iddiaları… Belediyeler üzerinden kendi düzenlerini kuran bu partiler patronlarla birlikte ceplerini doldururken, sıra işçilere gelince yanıt hep aynı oluyor: Ödenek yok!

Bu masala karnımız tok.

Bugün Ankara’nın dört bir yanında belediye emekçileri insanca yaşayacakları bir ücret ve insanca çalışma koşulları talep ediyor.

Buna karşılık Mamak’ta AKP’li Belediye Başkanı hakkını isteyen işçilerin fişlenmesi talimatını veriyor, CHP’li belediye işçilere sadaka gibi seyyanen zam vererek konuyu kapatmak istiyor.

TKP Ankara İl Örgütü, işçilerin tepkilerini dile getirdiği ilk andan itibaren Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut ve Mamak’ta belediye işçilerinin yanında yer aldı, almaya da devam edecek.

Buradan AKP, MHP ve CHP’li belediyeleri uyarıyoruz; haklı taleplerini dile getiren işçilerden tek birini bile işten çıkarmaya kalkarsanız karşınızda bizi bulacaksınız.

İşçilerin talepleri bir an önce kabul edilsin!"