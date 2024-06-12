TKP’den 1 Mayıs’ta görev alan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs 2024’te Saraçhane Meydanı’nda yaşanan polis müdahalesinin ardından, gözünde yüksek oranda görme kaybı meydana gelen TKP üyesi Can Yasin için 1 Mayıs’ta görev alan kolluk görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunmak için saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi önünde toplanan TKP üyeleri suç duyurusu öncesinde TKP’li avukatların da katılımıyla basın açıklaması yaptı.

TKP’li avukatlar adına konuşan avukat Mert Doğan Taksim Meydanı’nın işçi sınıfının mücadele azmiyle kazanıldığını hatırlatarak “1 Mayıs meydanı olan Taksim’i savunmak için toplandığımız Saraçhane’de yoldaşımızın yaralanmasına neden olan kolluk görevlilerine karşı suç duyurusunda bulunmak için toplandık” dedi. Avukat Mert Doğan sözlerine şöyle devam etti:

“1 Mayıs işçi sınıfının mücadele günü on yıllardır bu topraklarda nice baskı, yıldırma ve yasaklamaya karşı kutlanmaya devam ediyor. Bugün burada Taksim’in 1 Mayıs meydanı olduğunu savunanlara, bütün tarihsel meşruiyetlerine ve yargı kararlarına rağmen pervasızca saldıran kolluk görevlilerinden hesap sormak için toplandık.

'Hem siyaseten hem hukuken hesabı sorulacaktır'

Bu yıl 1 Mayıs’ta Taksim’de olmanın önemi sembolik değil siyasidir. Bu siyasi neden işçi sınıfının gücünü İstanbul’un kalbinde hissettirmesiyle ilgilidir.

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs’ta işçi sınıfının sözünü, kimsenin himayesi altına girmeden Taksim’de haykırmak için Saraçhane’den Taksim’e yürümek amacıyla toplanmıştır. Saraçhane Meydanı’ndan başladığımız ve Bozdoğan Kemeri’nde kolluk görevlileri tarafından hukuksuzca engellenen yürüyüşümüz sırasında polisin hukuksuz saldırısıyla yoldaşımız Can Yasin gözünden yaralanmıştır.



İşçi sınıfının sesinin kısılmasına izin vermeyeceğiz. İşçi sınıfının sesini tutuklamalarla, gözaltılarla, polis müdahaleleri ile sindiremeyecekler. Başta yoldaşımız olmak üzere 1 Mayıs’ta Saraçhane’de yapılan hukuksuz müdahaleye sadece adliye koridorlarında değil, fabrikalarda, okullarda, sokaklarda mücadeleyi yükselteceğiz.

Türkiye Komünist Partisi üyeleri 1 Mayıs’a tarihsel meşruiyeti sırtlanarak çıkmışlardır. Bu meşruiyete dönük saldırı işçi sınıfına yapılmış bir saldırıdır, hesabı hem hukuken hem de siyaseten sorulacaktır. Bunu TKP olarak tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”

Basın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunuldu.

1 Mayıs 2024'te İstanbul Saraçhane'de TKP üyesi Can Yasin, polis müdahalesiyle gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Yasin'in gözünde yüksek oranda görme kaybı ortaya çıkmıştı.