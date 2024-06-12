Sicili kabarık: Zarrab'ın eniştesi 150 milyon nakiti neden yalıda saklıyordu?

İstanbul'daki Memduh Paşa Yalısı geçtiğimiz pazar günü soyuldu. Hırsızların hedefi evdeki 4 ayrı kasada korunan 150 milyon değerindeki dövizlerdi. Soygun "bir yalıda neden bu kadar nakit saklanır" sorusunu beraberinde getirdi.

Planı yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1,5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y. hazırladı.

Gece saatlerinde alarmı susturan güvenlik görevlisi maskeli ve siyah kıyafetli 4 arkadaşını içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı. Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları dövizleri çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kayboldu.

4 hırsız ve paranın bir kısmı bulunamadı

Sabah saatlerinde fark edilen olayın ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerinden tespit edilen 7 kişi İstanbul ve Tekirdağ’da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında soygunu gerçekleştiren 3 şüphelinin bulunduğu öğrenildi. Polis çalınan bir miktar parayı da ele geçirdi. Olayın firari şüphelilerini yakalamak ve paranın geri kalanını bulmak için operasyonlar sürüyor.

Yalının sahibi Zarrab'ın eniştesi

Yalı, Memduh Paşa'nın mirasçılarından Şinasi Bilgin'e, Suudi Gürel'e, Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na ve son olarak NAB Holding'e geçti.

NAB Holding'in sahibi İran asıllı Behram Eromi. Eromi, aynı zamanda Reza Zarrab’ın ablası Şeyda Eromi ile evli.

Döviz alım satımıyla adını duyuran Eromi ailesi 1988'den bu yana Azerbaycan ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Çelik, otomotiv, sigortacılık gibi alanlarda çok sayıda şirkete sahip olan holding, Bakü Bank’ın büyük hissedarı.

Vergi kaçırma, kara para aklama

Peki, yabancı bir bankanın ortağı olan holding, neden yalıda yüklü miktarda döviz bulunduruyordu?

NBA Holding'e iki ülkede de çeşitli suçlamalar yöneltilmişti.

Bünyesindeki şirketlerden Baku Electronics'in Azerbaycan devletine 1,2 milyon manattan fazla vergi borcu olduğu biliniyor. Hakkında resmi bir soruşturma yürütülmese de bu durum nedeniyle Behram Eromi yolsuzlukla anılıyor.

2017 yılında Reza Zarrab'la birlikte yakınlarının da mal varlıklarına el konulmuştu. Onlardan biri de NAB Holding yöneticisi Omid Mohagilegh Eromi'ydi. Ayrıca şirketin merkezine de operasyon düzenlemiş, arama yapılmıştı.

Hukuk ne diyor?

Türkiye'de büyük miktarda nakit parayı evde bulundurmak için yasal olarak belirlenmiş bir sınır yok. Ancak yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla anılan bir şirketin bu yöntemle nakit stoklaması şüphe çekiyor.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre, şüpheli mali hareketlerin bildirilmesi zorunlu. Bu kapsamda, büyük miktarda nakit paranın kaynağı belirsizse, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme başlatılabilir.

Eğer paranın kaynağı yasal değilse, kişi hapis cezası, para cezası ve mal varlığına el konulması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Yasal gelirlerin belgelenememesi durumunda, çeşitli mali ve hukuki yaptırımlar uygulanabilir.